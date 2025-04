Martín: "Si logro acabar la carrera de Catar, ya será una victoria"

El madrileño Jorge Martín, de 27 años, está de vuelta. El nuevo y flamante campeón del mundo de MotoGP se ha subido hoy al avión, rumbo a Doha (Catar), para recibir, el próximo jueves, el visto bueno de los médicos oficiales del Mundial de motociclismo y reemprender su Mundial, que abandonó nada más empezar los entrenamientos invernales, que tuvieron lugar en Sepang (Kuala Lumpur, Malasia) y que, tras sus 13 primeras vueltas, debió abandonar al sufrir una espectacular caída que le produjo diversas fracturas. Y, cuando ya estaba recuperadas de éstas, volvió a caerse, días antes de viajar a Tailandia y aún empeoró más su estado físico.

‘Martinator’, como le gusta que le llamen, ya estuvo presente, la pasada semana, en el trazado de Austin (Texas, EEUU), para empezar a ambientarse en el equipo, tomar contacto con su técnico e ingenieros de Aprilia y, sobre todo, trabajar, mano a mano, con Lorenzo Savadori, el piloto probador de la firma de Noale, que ha sido quien ha cuidado, mejorado y competido con la Aprilia RS-GP25 nº 1 del campeón.

“La Aprilia que se encontrará Jorge el viernes, en la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Catar”, ha comentado Savadori, “no tiene mucho que ver con la que probó en Sepang y con la que sufrió su primera caída. Hemos trabajado juntos, en la distancia y personalmente, en Austin, y ahora la moto está mucho más cerca de lo que él quiere y necesita para ser veloz. En ese sentido, creo que no hemos perdido el tiempo y Jorge será feliz sobre esta moto, estoy convencido”.

Jorge Martín saluda a la afición de Austin (Texas, EEUU). / APRILIA RACING TEAM

“Una cosa es que la moto haya mejorado, que estoy seguro de ello”, señala Martín, “y otra, muy distinta, que yo le pueda sacar todo el partido y potencial que tiene. Lo primero que he de conseguir es que el equipo médico del Mundial me dé el OK, el jueves, para poder correr. Estoy seguro que será así, pues tanto el doctor Mir como el doctor Chartre, jefe del equipo médico del campeonato, me han visto antes de viajar y consideran que puedo subirme a la moto”.

‘Martinator’, que ya ha declarado que este no es su Mundial, pues se ha perdido las tres primeras carreras donde Àlex Márquez (líder del campeonato, con 87 puntos), Marc Márquez (86) y ‘Pecco’ Bagnaia (75) han acaparado siempre el podio, considera que “lo más importante es sentirme bien sobre la moto, comprobar, porque eso no lo he podido comprobar en mis entrenamientos, cómo está mi cuerpo, y, a partir de ahí, ir poco a poco compitiendo”.

“Lo importante, lo ilusionante, es volver a subirme a la moto. Si puedo acabar las carreras, que no sé si podré, ya será todo un éxito, pero tengo unas ganas tremendas de volver a estar en la parrilla y hacer lo que más me gusta en esta vida: correr”, comentó Martín antes de partir hacia Catar.

Todo el mundo reconoció, incluso su madre, Susana Almoguera, que apareció en ‘El Larguero’ de la SER, que la segunda caída, aquella que se produjo practicando ‘supermotard’, una mezcla entre motociclismo de velocidad y motocross, en el karting de Menàrguens, en Lleida, “fue muchísimo más dañina” y se produjo dos días antes de viajar hacia Tailandia para empezar el campeonato.

La reaparición de Martín es una de las grandes esperanzas del Mundial para comprobar si, realmente, el campeonato va a ser cosa solo de los pilotos estrellas de Ducati o, en algún momento, tanto la KTM de Pedro Acosta, las Yamaha de Fabio Quartararo y Jack Miller, como las Aprilia de ‘Martinator’ y Marco Bezzecchi pueden presentar batalla. De momento, no hay color, los hermanos Márquez y Bagnaia, que empieza a sentirse más piloto que en el inicio irregular de esta temporada, han dominado los tres fines de semana de Tailandia, Argentina y EEUU.