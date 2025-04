Y Kylian Mbappé vino para ganar la Champions

Yo, que como dice Gavi no tengo ni puta idea de fútbol (bueno, eso ya me lo dijo Luis Enrique, incluso en película), ya sabía que esto pasaría (algún día). El Real Madrid, lo quieran o no las gentes de la capital del reino, no estaba para demasiadas fiestas. Vale, sí, está vivo en busca del triplete, pero no ofrece seguridad alguna para ganarlo todo.

Por eso, todos los comentarios que se escuchan alrededor de las posibilidades del Real Madrid en Champions, Liga y Copa, se centraban en su vitrina, en su historia, en su tradición, en su contundencia, en su botón, ese que aprieta cuando quieren, dicen, y aparece la luz, del jardín de Carlo Ancelotti…pero nadie, nadie, hablaba del fútbol, de ser mejores, de controlar un partido.

Declan Rice golpea la falta que supuso el gol del Arsenal en el partido ante el Real Madrid de Champions en el Emirates Stadium / Frank Augstein / AP

E, incluso, saliendo goleado anoche del estadio del Arsenal, ha vuelto a aparecer la frase de siempre, la frase típica del madridismo, esta vez en boca del veterano Lucas Vázquez y el joven Asencio, que aseguraron, cómo no, que “si hay un equipo que puede conseguir dar la vuelta a este resultado es el Real Madrid”.

El Real Madrid no logró remontar en su estadio (viejo) tres eliminatorias que perdió, en la ida en Europa, por tres o más goles ante Bénfica, Bayern y Dortmund y sí fue capaz de conseguirlo ante el Derby Country, Anderlecht y Borussia Monchengladbach, hace 39 años, que fue la última gesta blanca.

La suerte...del Arsenal

Alguien dijo en la COPE, creo que Manolo Lama, “a Ancelotti aún le queda una ventana para hacer cambios” y Tomás Guasch soltó: “Que salga corriendo por la ventana”. Es lo que se llama ‘el melonar’, es decir, la posibilidad de que Florentino Pérez se cargue a ‘Carletto’, cosa que hace ya demasiado tiempo que suena, por eso el cachondeo sobre ‘el melonar’.

Y pensar que Kylian Mbappé fichó por el Real Madrid, entre otras cosas, para ganar, por fin, la Champions y ahora se ve inmerso en una procesión detrás de la cofradía del clavo ardiendo. Ya ni te digo si piensas en Vinicius Júnior, que anoche fue protagonista de la 11ª derrota de la temporada con un partido lamentable.

Y eso que, como dice Gavi, no tengo ni puta idea de fútbol.

PD. ¿Hablamos de la suerte del Real Madrid? Rice había metido 34 goles, ninguno de falta. Bueno, los del Real Madrid. Y, dos, el Arsenal no marcaba un gol de falta directa desde septiembre de 2021.