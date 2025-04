El incierto Bayern-Inter: la desgracia de Kane ante la gloria de Lautaro

Entre un equipo que tiene ocho lesionados y otro que marca pocos goles, la responsabilidad se traslada a los dos futbolistas más desequilibrantes. Los nombres brotan por sí solos: Harry Kane y Lautaro Martínez. La eliminatoria que dirimen Bayern e Inter y que empieza este martes en Múnich arroja un pronóstico tan incierto. Se trata de dos consumados goleadores y se trata de dos viejos campeones de la Champions, finalistas ambos en la edición de 2010 (ganó el Inter por 2-0), y, más recientemente, rivales en la fase de grupos de 2022 (ganó el Bayern por 2-0 en Milán y Múnich).

Lautaro siente menos presión individual y colectiva. El ariete argentino y el equipo celebraron títulos la pasada temporada, él por partida doble: al Scudetto le añadió la Copa América. El caso Harry Kane(31 años) se diría que es digno de estudio sino fuera porque tiene una fácil explicación. Es el mejor goleador de la era moderna con el peor palmarés: cero títulos. Anduvo cerca en el 2024 de gloria de Lautaro, pero el nueve inglés continuó en el lado perdedor de la historia. El Bayern no resistió el empuje del Bayer Leverkusen en la Bundesliga e Inglaterra sucumbió ante España en la final de la Eurocopa.

Pero tienen algo en común. La misma espina clavada. Una final de Champions perdida. Kane sucumbió con el Tottenham frente al Liverpool en 2018 y Lautaro cayó con el INter frente al manchester City en 2023.

Lautaro Martínez se lamenta de una ocasión perdida en el partido frente al Parma el sábado. / Massimo Paolone/LaPresse / LAP

La lesión de Musiala, un golpe

Kane representa la mejor arma del Bayern, tanto por su rendimiento individual por la abundancia de las ausencias. El capitán de Inglaterra, en su segunda temporada en Alemania, lleva 32 goles en 36 partidos; entre ellos, 10 tantos en los 11 partidos de Champions.

Si el Bayern es el segundo máximo goleador de la competición, el Inter es el menos goleado (2) y líder en porterías a cero (8 en 10 partidos). Va con el adn italiano, y también por el buen hacer del suizo Yann Sommer bajo los palos, exjugador del Bayern como el francés Benjamin Pavard.

Los jugadores del Inter de Milán visitan el Allianz Arena en la víspera del primer partido frente al Bayern. / ALEXANDRA BEIER / AFP

Si el Bayern es el segundo máximo goleador de la competición (28 goles en 12 partidos), el Inter es el menos goleado (2 en 10 partidos) y líder en porterías a cero (8).

El Bayern perdió el viernes a Jamal Musiala con una lesión que le aparta de esta eliminatoria y la siguiente, que podría ser frente al Barça si ambos equipos superan la eliminatoria. Al once muniqués le falta el portero titular, Manuel Neuer, tres defensas como Dayot Upamecano, Alphonso Davies e Hiroki Ito más Aleksandar Pavlovic y Kingsley Coman. La primera mitad de la alineación del Bayern es una colección de secundarios: Urbig en la portería; Laimer, Dier, Kim y Stanisic en defensa. Luego empieza a ser reconocible a partir de Kimmich y Goretzka.

Vincent Kompany atiende a los periodistas en la sala de prensa del Allianz Arena antes del primer partido con el Inter. / ANNA SZILAGYI / EFE

Las ocho bajas dejan al Bayern con la primera mitad de la alineación irreconocible: Urbig, Laimer, Dier, Kim y Stanisic

Multa por blasfemar

"No podemos olvidar que los jugadores que jueguen han participado en el camino que nos ha llevado hasta aquí. No quiero quejarme. No cambiaré mis objetivos por las lesiones", afirmó ayer lunes Vincent Kompany huyendo de lamentaciones. Sus objetivos con la Champions y la Bundesliga, que lidera.

Al once de gala que puede presentar Simone Inzaghi solo le faltará el neerlandés Denzel Dumfries, una menudencia. Matteo Darmian ocupará su lugar. Lautaro, a sus 27 años, ya es una institución en el Inter, que aspira al triplete.

El actual capitán es el máximo goleador extranjero del club, con 147 tantos en 321 partidos; 6 en 9 compromisos de la actual Champions. El sábado reapareció ante el Parma tras superar una lesión. Antes de partir hacia Múnich aceptó una multa de la federación italiana de 5.000 euros por pronunciar "en dos ocasiones una expresión blasfema" después de la derrota ante la Juventus en febrero.