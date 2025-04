Gavi: "Mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol, pero no tienen ni puta idea"

Gavi está "feliz", sea o no titular, empeñado como anda en proclamar su amor por el Barça ("me encantaría retirarme aquí"), a pesar de que vive una irregular temporada, condicionada por su retorno tras una grave lesión en la rodilla. "He vuelto como el jugador que era. En el campo no se me nota nada", ha confesado el andaluz, que dijo estar "muy contento" con su recuperación, aunque haya sido larga.

Vivirá Gavi con mucha ilusión sus primeros cuartos de final de la Champions ante el Dortmund, convencido de su valía y de que su juego no se reduce solo a la agresividad, como se le acusa en algunos sectores por las faltas que cometee. "Mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol, pero no tienen ni puta idea. Es verdad", opinaba el centrocampista entre las sonrisas de los periodistas, aunque consideraba que esa corriente de opinión era "entendible". "Es fútbol y cada uno piensa lo que quiere", valoraba.

Reapareció Gavi en octubre pasado, empezando poco a poco, con minutos para recuperar ritmo competitivo y sumando titularidades hasta que el pasado sábado brilló contra el Betis, autor de un gol que no celebró por respeto al club donde empezó. Pero sí lo festejó luego con un sentido y apasionado abrazo con Hansi Flick, el técnico con quien mantiene una relación especial. También había batido a su exequipo en la Copa.

"Estoy feliz, mi temporada es espectacular viniendo de la lesión. Hansi y yo estamos muy conectados, nos entendemos muy bien" Gavi — Jugador del Barça

El alemán ha ido protegiendo la reinserción de Gavi en el equipo. No es nada casual que de los 29 partidos que ha disputado el joven andaluz, de 20 años, solo haya completado dos (Osasuna y Betis), ambos en este último tramo de la temporada.

Gavi se abraza a Flick tras marcar el 1-0 del Barça al Betis en Montjuïc. / Ap / Joan Monfort

"Estoy feliz, mi temporada es espectacular viniendo de la lesión. Hansi y yo estamos muy conectados, nos entendemos muy bien", ha reconocido Gavi, recordando que “venía de estar un año parado y eso es mucho tiempo, pero he vuelto como el jugador que era antes. Estoy tranquilo porque he vuelto así”.

Nuevos matices a su juego

Además, ha precisado el centrocampista que Flick le está introduciendo matices nuevos a su juego. "Puedo jugar en cualquier posición de medio campo, aunque el míster me ve más de media punta. También puedo jugar de ‘seis’, como dice Hansi, o en el doble pivote. Me veo bien, estoy mejorando en todas las posiciones", ha precisado Gavi, orgulloso de que el entrenador le esté haciendo evolucionar en su estilo.

Gavi entra en la sala de prensa de la ciudad deportiva del Barça. / Valentí Enrich / SPO

"Hansi me está ayudando en muchos aspectos de mi juego y, sobre todo, en mi lado más humano porque tengo que entender en mi cabeza que no siempre puedo ser titular. Míster Flick es espectacular, tanto a nivel futbolístico como nivel humano”. Gavi — Jugador del Barça

Lamine Yamal y Gavi, después del primer gol del centrocampista al Betis el pasado sábado. / Toni Albir / EFE

Feliz con Flick

"Es normal que no tenga un papel como en otras temporadas. Pero estoy muy feliz de la recuperación que he tenido. Si me dices haber tenido esta temporada antes de la lesión la habría firmado”, confesaba Gavi, que no tiene ningún reproche, ni mucho menos, hacia Flick. No para de hablar bondades de su entrenador.

"Me está ayudando en muchos aspectos de mi juego y, sobre todo, en mi lado más humano", admitía el joven andaluz, consciente de que a sus 20 años escucha a un entrenador que le está abriendo nuevos panoramas futbolísticos y, además, personales.

"Estoy acostumbrado a jugar siempre, pero tengo que entender en mi cabeza que no siempre puedo ser titular, se debe entender todo. Míster Flick es espectacular, tanto a nivel futbolístico como nivel humano”, resumió Gavi.