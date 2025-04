Guti: "La grandeza del Real Madrid es que no necesita jugar bien para ganar una Champions"

Tres Champions y cinco Ligas adornan el palmarés de José María Gutiérrez, Guti (Torrejón de Ardoz, Madrid, 1976) en sus 542 partidos con la camiseta del Real Madrid. Es, en fin, una voz autorizada en el entorno del equipo blanco, al que ve preparado para ganar los cuatro títulos que todavía le quedan por disputar esta temporada: Liga, Copa, Champions y Mundial de Clubes. "En una temporada tan exigente, estar luchando en este momento por todo ya me parece un logro", dice.

Guti atiende a EL PERIÓDICO en calidad de embajador de LaLiga, con motivo de la presentación del balón con el que se jugarán los últimos partidos de la temporada, mientras medita su vuelta a los banquillos cinco años después de su última experiencia en el Almería: "Estoy a la espera de una buena oportunidad, pero al mismo la familia es muy importante para mí y ser entrenador es un trabajo de 24 horas todos los días. Si es un proyecto bueno e interesante, me apetecería entrenar. Y, si no, estoy bien en casa".

¿Mira a España o al extranjero?

El abanico en el extranjero es mucho más amplio. En España es complicado para un exjugador a no ser que hagas algo bueno en una o dos temporadas seguidas. Para el exjugador no es fácil entrenar en España porque al final casi todo el mundo tiene una opinión de ti del pasado y eso hace que en muchos casos te cierres puertas.

¿Y qué opinión cree que tienen de usted?

Bueno, no lo sé, tampoco quiero preguntar… La gente que me conoce sabe cómo soy y esa es la opinión que me vale a mí.

¿Qué es lo que más echa de menos de entrenar?

El contacto con el jugador, el césped, el estar involucrado en proyectos importantes dentro del fútbol… Sentir el fútbol desde dentro, que es un sentimiento que solo se vive siendo jugador o entrenador.

José María Gutiérrez Hernández, Guti, exjugador del Real Madrid, durante la entrevista. / José Luis Roca

¿Sigue pensando, como dijo en alguna ocasión, que tiene cerrada la puerta del Real Madrid?

Sí, obviamente sí. Creo que hay talentos que vienen de la cantera a los que el Real Madrid tiene muy bien considerados y mi etapa se cerró. Ya está, no hay más. O sea, es estar en el primer equipo del Real Madrid o no estar y eso ya está muy complicado.

¿Cómo ve al Real Madrid?

Como a los tres de arriba, están un poco irregulares, tienen fases de muy buen fútbol, de ganar muchos partidos, y otras donde pierden puntos fácilmente en partidos donde previsiblemente no los tienes que perder. Al final, la Liga es muy competitiva, los tres de arriba juegan muchos partidos y es difícil estar a un gran nivel siempre.

Quizá el Madrid no haya llegado a deslumbrar en ningún tramo de la temporada, pero está en plena disposición de ganar los tres títulos.

Es que eso es el Madrid, sus temporadas se hacen buenas cuando luchan por títulos, que es lo habitual en el Real Madrid. Tiene grandísimos jugadores que, aun no jugando muy fluido, ganan partidos. Y cuando juegan bien, pues evidentemente pasan por encima del rival. El Real Madrid tiene que estar contento por cómo va la temporada, pero vamos a ver, porque fíjate el Atleti, que todo el mundo hablaba maravillas de él y en un mes prácticamente lo ha perdido todo.

Del Barça, en cambio, estamos hablando mucho de que hacen un juego brillante y, sin embargo, está apenas cuatro puntos por delante del Madrid.

De los tres de arriba es el que mejor está jugando ahora mismo, están ganando muchos partidos y eso hace que la corriente sea muy positiva. Pero también es un equipo vulnerable atrás, que puede sufrir ante un contrario con grandes jugadores, por eso creo que está todo muy abierto.

¿A quién ve favorito ahora mismo para ganar la Liga?

Está muy igualado... Tanto el Madrid como el Barcelona pueden ganarla, la clave va a ser el partido que jugarán en Montjuic. También la dinámica que lleven en Champions va a influir mucho en la Liga. Y tampoco descarto al Atlético, porque cuando empiecen los partidos más importantes, los dos de arriba se pueden dejar puntos. Si el Atlético es capaz de ganar todos los partidos que le quedan de aquí al final de temporada, seguramente esté muy cerca también. Estamos en una Liga muy emocionante, muy bonita, que está muy divertida por la parte de arriba y por la parte de abajo también, por entrar en Champions, por entrar en UEFA, por el descenso… Vamos a vivir unas jornadas muy apasionantes.

El nuevo balón para el desenlace de LaLiga Guti participó el jueves en la presentación del balón rojo, 'Puma Órbita Fuego', con el que se jugarán las últimas jornadas de LaLiga. Acudió como embajador de LaLiga al evento 'El Desenlace', en el que se dio el pistoletazo de salida a uno de los torneos más igualados de los últimos años, en el que 10 equipos se siguen jugando la permanencia, hasta 15 pueden optar a puestos europeos y con el líder con menos puntos de las cuatro últimas ediciones. Una igualdad que también se traslada a la Segunda División, la Liga Hypermotion: 15 clubes tienen opciones matemáticas de quedar entre los seis primeros clasificados y, de ellos, ocho tienen opciones de ascenso directo, mientras que hasta 12 clubes se juegan la permanencia.

En el entorno del Madrid se está percibiendo cierto hartazgo con la figura de Ancelotti. ¿Cree que está siendo justo con él?

No, porque el Madrid viene de una grandísima temporada y en esta todavía están luchando por todos los títulos. Las notas en clubes tan importantes como Madrid o Barcelona o Atlético se dan al final. Esperemos a que acabe la temporada, sabiendo que encima tiene el Mundial de Clubes, para dar una calificación a Ancelotti, que se merece todo el respeto por su trayectoria y por el año pasado, que fue extraordinario.

¿Cree que debería seguir o también hay que esperar a esas notas al final de temporada?

En el Madrid o el Barça, lo que hayas hecho en el pasado no importa. Esto es el presente y el presente te dice que tienes que ganar títulos en un club tan importante como estos dos. A partir de ahí, veremos. Ha habido momentos o situaciones donde el Madrid no ha encontrado un recambio adecuado para un entrenador que no ha ganado nada y el que estaba ha seguido. Ancelotti está capacitado para seguir en el Real Madrid el tiempo que él quiera.

Como madridista, ¿le preocupa todo lo que rodea a Vinicius fuera de lo que es el fútbol en sí?.

No me preocupa porque yo a él no le veo preocupado en el campo. Tiene partidos en los que no está bien, pero hay otros que los soluciona él solo. Yo creo que tiene que seguir con esa progresión y silenciar un poco todo ese ruido para que él esté más tranquilo dentro del campo y se pueda enfocar solo en lo que es el fútbol.

Guti jugó 542 partidos con el Real Madrid. / Alberto Martín / EFE

¿Mbappé le está ganando la partida o es una cuestión de rachas?

Bueno, me puedes hablar de Mbappé, de Rodrygo, de Vinicius, de Lamine Yamal, de Lewandowski… Son grandes jugadores todos. Es difícil que uno esté bien en todos los partidos. Al final aparece uno en un partido, aparece otro en otro partido… Eso es lo que tienen los grandes equipos.

¿Con qué jugador actual del Real Madrid se identifica?

Seguramente con Arda Güler. Por el hecho de que está jugando poco, por el talento que tiene, porque siempre se le dice que tiene que mejorar mucho defensivamente… Se asemeja a mí en eso. Yo espero que tenga la oportunidad de demostrar quién es, porque creo que es un grandísimo jugador. Tiene talento, último pase, buena llegada a portería, gol… Pero es un jugador que está compitiendo con grandísimos jugadores y le resulta difícil jugar. Como me pasó a mí. Tiene que estar tranquilo y con calma, porque va a llegar su momento.

En Champions, el Real Madrid se enfrenta al Arsenal. La única vez que se han enfrentado, en 2006, fue con usted en el campo, incluso como capitán en el partido de vuelta [0-1 a favor del Arsenal, que ganó el cruce]. ¿Qué recuerdos le vienen de aquella eliminatoria?

Bueno, recuerdos difíciles, recuerdos duros... Era un Arsenal muy poderoso en Europa. Ahora lo están haciendo muy bien en la Premier y en Europa están metiendo la cabeza poquito a poquito. Le van a poner las cosas difíciles al Madrid, porque es un grandísimo equipo con un grandísimo entrenador. Aunque para mí, el favorito es el Real Madrid.

Guti, durante el Arsenal - Real Madrid (0-0) de 2006. / LINDSEY PARNABY / EFE

De esa eliminatoria se recuerda sobre todo el gol de Henry, seguramente uno de los mejores goles de su carrera, arrancando desde el centro del campo.

Intenté darle una patada para frenarle, pero no llegué... Bueno, mala suerte, ¿no? Recuerdo mucho ese partido y recuerdo el gol de Henry. Era un jugadorazo, lo fue siempre, luego cuando llegó a Barcelona también.

Es llamativo que el Arsenal, siendo uno de los mejores clubes históricos de Inglaterra, solo haya jugado una final de Champions, la que perdió aquel año contra el Barça.

Tienes que estar acostumbrado a esa presión de llegar siempre a semifinales y finales. Y cuando no lo estás, llegan los partidos importantes y te cuesta más. Eso es lo que le puede estar pasando al Arsenal, partiendo de la base de que es un gran equipo.

Se diría que al Madrid le pasa lo contrario.

Esa es la grandeza de Real Madrid. Es un equipo que está habituado a eso, a la presión de día a día, a la presión de tener que llegar a semifinales y finales. Cuando tú estás en ese momento, tu cuerpo y tu mente se aceleran más y das el máximo de ti. Al Madrid no hace falta jugar bien para ganar la Champions, ya lo ha demostrado alguna vez, aunque si no haces bien las cosas en este fútbol de ahora, es difícil ganar.

Si tuviera que apostar ahora mismo, ¿qué título o títulos cree que ganará el Real Madrid?

Como madridista, espero que todos. Pero no lo sé, es una temporada muy exigente y poder estar luchando en este momento de temporada por todo ya me parece un logro. Y está el Mundial de Clubes, que es un trofeo importante para el Real Madrid. Porque es el primero y por la economía, es un torneo que da muchísimo dinero.

¿A usted cómo le suena lo del Mundial de Clubes?

Como aficionado, para nosotros es fantástico: cuanto menos parón de fútbol haya, mucho mejor. Si lo miro desde el aspecto del futbolista, incrementar partidos siempre es arriesgar tu cuerpo y tu carrera. Pero también pienso en que en este momento ganan mucho dinero y en que el fútbol, aparte de un deporte, ya se ha convertido en un negocio. O sea que, en ese sentido, o lo toman o lo dejan.

Si el Madrid llegara a la final de la Champions y del Mundial, jugará 70 partidos esta temporada. ¿Es sostenible?

Es difícil y lo estamos viendo porque hay muchas lesiones, no solo en el Madrid, sino en todos los equipos. Este es el momento que les ha tocado para jugar a los futbolistas de ahora. Estás dentro de ese negocio, te pagan por ese negocio. Son decisiones que tienen que tomar ellos.