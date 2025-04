Vídeo | La piloto Marta García, hospitalizada tras un brutal accidente en el Circuit de Barcelona durante la Le Mans Cup

La piloto alicantina Marta García se recupera tras haber pasado la noche del sábado en el hospital donde fue ingresada tras un escalofriante accidente en el Circuit de Barcelona. La piloto fue embestida por otro piloto durante la primera carrera de la Le Mans Cup que tuvo lugar este fin de semana en Barcelona. "Uno de los momentos más duros de mi carrera", aseguró la piloto en sus redes tras ser ingresada.

La piloto campeona de la F1 academy de 2023, que llevaba un GT3 que comparte con Vanina Ickx, hija del mítico Jacky Ickx, fue embestida por detrás por Eliseo Donno, cuando iba primera en su categoría impactando a muy alta velocidad contra una de las protecciones del circuito y quedando en medio de la pista atrapada en su vehículo. Por fortuna, el resto de conductores pudieron esquivarla y no hubo más damnificados.

Tras el choque, la piloto entró en pánico, según ha reconocido ella misma, al empezar a ver humo por todas partes y no conseguir abrir la puerta para salir del coche. "No pude abrir la puerta porque estaba atascada por el impacto, y empecé a entrar en pánico al ver que entraba más y más humo al coche... hasta que los comisarios rompieron la puerta del copiloto y me sacaron. Les estoy muy agradecida por su rapidez y por el trabajo que hicieron", afirmó desde el hospital.

Marta García recibirá presumiblemente el alta este lunes tras haberse realizado todas las pruebas pertinentes en el hospital y seguirá su recuperación en casa. "Pasé la noche en el hospital y probablemente me quedaré una noche más por precaución. Todas las exploraciones salieron bien, pero todavía me siento conmocionada y aún no me he recuperado del todo. Me tomaré un tiempo para descansar bien y volveré a competir pronto", ha asegurado la piloto de Denia.