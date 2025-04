Koundé sí llegó puntual a París para lanzar el penalti de la Kings League

El 10 de febrero, después de golear al Sevilla, en el estadio Sánchez Pizjuan (1-4), Hansi Flick dio tres días de fiesta a sus jugadores, que llevaban ya muchos partidos y minutos acumulados en sus piernas. “Le he dado al equipo tres días libres para que descansen. Lo importante es que se centren en su recuperación y que no hagan cosas estúpidas”. Sí, esa fue la frase del técnico alemán.

Ahora, tres días antes de un enfrentamiento en la cumbre, vital para el futuro del Barça en la Champions, los muchachos del líder de la Liga han vuelto a tener un día de descanso y Koundé, el futbolista que más minutos acumula de la plantilla azulgrana, creo haber leído que casi 4.000, no ha tenido mejor idea para descansar, recuperarse y afrontar el duelo con el Borussia de Dortmund, que imitar al también lateral derecho del Real Mallorca Maffeo y viajar, de urgencia (o casi), no tenía tres días libres, no, a París para lanzar un penalti con su equipo de la Kings League.

¿En qué piensa esta gente? ¿En qué piensa Koundé, en divertirse, en pasárselo bien? ¿Y Flick? ¿Y Deco? ¿Y Laporta? ¿Y Yuste?, porque, digo yo, todo eso lo ha hecho Koundé con permiso de todo el mundo. Vale, sí, Piqué le habrá calentado la cabeza para que se preste, al fin y al cabo, es un negocio. Vale, sí, Koundé, tan guay y moderno él, habrá dicho, vale, venga, desconecto y me voy a pasarlo bien.

Jules Koundé lanzando un penalti en la Kings League Francia / Kings League Francia

Nadie pensó que Koundé podía lesionarse. ¿Lanzando un penalti? Pues sí, mira, lanzando un penalti fue como se lesionó el otro día, para un montón de semanas, su compañero Dani Olmo. Sí, lanzando un penalti. Es de una responsabilidad, por parte de todos los implicados, jugar con la suerte y permitir, que uno de los futbolistas más valiosos y útiles de la plantilla, en lugar de pensar en su recuperación, como señalaba Flick (el primero en darle permiso, supongo ¿no?), se dedique a hacer estas estupideces. Porque estúpido es que se arriesgue así, el único lateral derecho que tiene el Barça.

A Koundé y, por descontado, a Laporta, Flick, Yuste y Deco, les parece fantástico que el futbolista que acumula más minutos en el Barça arriesgue una lesión, viajando a París y jugando un partido de la Kings League, en su día de descanso.

Eso sí, Koundé, que ha sido varias veces advertido y sancionado por llegar tarde a las charlas y/o entrenamientos, esta vez fue tremendamente puntual para asistir y participar en un partido de la Kings League. Ya ven, Koundé fue, curiosamente (o no tan curiosamente) quien hizo aquellas declaraciones explosivas sugiriendo una huelga de futbolistas porque no hay quien aguante tantos partidos seguidos. Él, que el día que puede descansar, va y arriesga una lesión, con viaje incluido, vestido de Adidas en la Kings League.

Ya tiene razón Masip, ya, cuando dice que nadie quiere que el Barça gane el triplete. Y, entre ese ‘nadie’, digo, estará, supongo, desde Koundé a todos los que les parece estupendo este viajecito y riesgo de lesión, empezando por el presidente y acabando por el entrenador, pasando por Deco, por descontado. Y Yuste, sí, también Yuste.

