Entrevista a Darío Brizuela: "Soy muy del Arsenal; tengo unas 30 camisetas del equipo"

Darío Brizuela, donostiarra de 30 años, es muy aficionado al 'animé y no cuesta imaginar lo bien que su eléctrico juego se plasmaría en una producción de animación japonesa. Últimamente es más eléctrico que nunca. Y efectivo. Por primera vez en su carrera, le toca jugar mucho de base -por las lesiones, esa plaga- y al equipo no le ha ido mal, estabilizándose en un periodo de victorias que el Real Madrid pondrá este domingo a prueba en el Palau en partido de Liga (18.30 horas). Brizuela atiende a EL PERIÓDICO en la Ciutat Esportiva, mientras a pocos metros Hansi Flick despacha una rueda de prensa más.

Ha militado siempre en clubs específicamente de baloncesto. ¿Cómo es para un jugador formar parte de uno en que el fútbol es claramente prioritario?

Después del femenino del fútbol, somos la sección más grande que hay. No nos faltan recursos, pero sí que se nota un poquito que el fútbol manda y que es lo que nutre al club. Pero al mismo tiempo es muy divertido ser parte de un club con tantas secciones y encontrarte por aquí en la Ciutat Esportiva a algún futbolista. Es algo nuevo y es chulo.

Darío Brizuela Arrieta, jugador de baloncesto del FC Barcelona, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. / Victòria Rovira / EPC

De hecho, usted siempre se ha definido como muy futbolero. He leído que jugaba bastante decentemente.

De pequeño, sí. Es que en San Sebastián el fútbol ocupa una enorme parte del deporte escolar y de esa cultura que hay ahí con la Real Sociedad, porque la Real es muy importante tanto en San Sebastián como en todo Guipuzkoa. Y claro, de chaval juegas con tus amigos a lo que sea. Me encantaba y se me daba bien, aunque no era tampoco Oyarzabal. Pero bueno, en mi familia siempre se ha jugado a baloncesto y es el deporte que me ha llevado hasta aquí.

¿Ha peloteado alguna vez con alguno de los futbolistas del Barça?

No, qué va, y me encantaría, pero no.

Dicen que es muy del Arsenal. ¿Por qué?

Nunca quise ser de lo que la gente era, y la Real me gustaba, pero no me inspiraba ningún sentimiento en especial. Y recuerdo que uno de mis tíos me regaló una camiseta de Thierry Henry cuando era pequeño, y me encantaba Henry, y fui siguiendo sus partidos, de él y del equipo. Me gustaba cómo jugaban, en particular cuando lo entrenaba Arsene Wenger, y decidí: 'joder, voy a seguir a este club que me gusta', y eso fue evolucionando hasta lo que es ahora, una auténtica pasión. Intento ir a ver muchos partidos. Tengo una colección de más de 30 camisetas del equipo. Me encanta lo que es el club.

"En la eliminatoria de Champions contra el Madrid voy con el Arsena a muerte! ¡Pero a muerte! Lo que no me gustaría es que hubiera una final contra el Barça" Darío Brizuela — Escolta del FC Barcelona

¿Conocerá a Mikel Arteta?

Es de Donosti, pero no, no lo conozco, me encantaría, por eso.

Y aunque haya fichado por el Barça, ya no se puede cambiar de equipo.

El Barça siempre me ha gustado, porque mi padre y mi hermano son muy culés, y digamos que es el club que mi padre me intentó inculcar en el fútbol, pero al final pudo más el Arsenal.

No hace falta preguntar si irá con el Madrid o el Arsenal en la eliminatoria de Champions.

¡Con el Arsenal! ¡A muerte! ¡Pero a muerte! Lo que no me gustaría es que hubiera una final contra el Barça, porque ahí tendría que ir con el Arsenal, estaría a la contra de mi club actual, pero bueno, seguro que por un día no pasaría nada.

Darío Brizuela, imparable en Milán



🐍 La mamba vasca igualó sus mejores registros en la Euroliga, sumando 27 puntos ante el Armani Milán pic.twitter.com/OFmL2Sr42W — Eurohoops España (@EurohoopsES) March 27, 2025

Pasemos al baloncesto, que seguro que acierta más de cara a canasta que a la portería. De hecho, acierta mucho últimamente. Está fino. ¿A qué se debe? ¿Es una cuestión puntual o es un estado de forma que uno nota?

Va a días. Sí que es cierto que cuando tienes más continuidad es más probable que te salgan días como estos. Pero esto es un equipo y hay partidos que me salen bien a mí, por cómo es el rival, por cómo defienden, por la situación que nos encontramos, y hay partidos en los que destacan otros. Siempre he sido un jugador de días muy buenos y el siguiente paso es intentar ser más constante y no meter un día 27 puntos y al día siguiente solo 7. Persigo un equilibrio, sobre todo este año, que estoy jugando en la posición de base y no tengo que pensar tanto en anotar, sino que el resto juegue. A este nivel y con el equipo que tenemos y todo el talento que acumulamos, lo lógico es que no siempre juegue bien el mismo.

Ha habido muchos partidos en que ha jugado poco y mucha gente no lo entendía. ¿Y usted?

En parte, sí. Yo siempre he respetado todo lo que ocurre en un vestuario y con el entrenador. He intentado trabajar sin decir nada porque entiendo que Joan (Peñarroya) tiene un problema muy grande, que es el de manejar un equipo con jugadores con mucho talento, y lo que nunca me gustaría es generarle un problema más por ser egoísta. Y el año pasado lo mismo. El año pasado había días que jugaba y lo hice bien y días que no jugaba nada, y nunca tuve un problema con Roger (Grimau). Y a día de hoy insisto en ello. Si Joan pensaba que no era bueno para el equipo que yo jugase más, lo respeté. Y es mi trabajo también intentar mejorar para tener más oportunidades en pista.

"Nunca he preguntado a un entrenador por que no juego más, no me parece bien; nunca me gustaría es generarle un problema más por ser egoísta" Darío Brizuela

Alguien con su talento ofensivo, si no jugaba tanto, ¿debía ser por un problema de capacidad defensiva?

Probablemente, o igual que buscaba un ataque diferente y no tan directo. Eso ya hay que preguntárselo a cada entrenador. Nunca lo he preguntado porque no me parece justo generar un problema individual cuando esto es un equipo y el problema tiene que ser siempre colectivo.

Darío Brizuela, jugador de baloncesto del FC Barcelona, fotografiado en Ciutat Esportiva Joan Gamper. / Victòria Rovira / EPC

¿Nunca se pregunta a un entrenador por qué uno no juega más?

Yo nunca lo he hecho, porque no me parece bien. Siempre he pensado, como me han enseñado mis padres y mi agente, que si no te ponen, trabaja más e intenta darte cuenta por ti mismo de lo que te falta para jugar, pero nunca generes un problema más.

¿Se ha llegado a arrepentir de fichar por el Barça en esos periodos en que no jugaba?

Jamás, porque estoy donde quiero estar. Es el club en el que más feliz he estado. Siempre quise jugar y hacerlo bien en un equipo de este nivel. Hay procesos para todo. Nunca me he arrepentido. Es cierto que ha habido días en que no juegas y estás mal, pero estaba convencido de que si no venía iba a arrepentirme toda la vida. Estoy súper tranquilo y mi familia muy feliz. Mi hijo mayor se ha hecho muy del Barça, viene con la banderita siempre al Palau, y el pequeño ya ha nacido aquí.

¿Y qué pasa con este equipo? Es un poco desconcertante, ahora para bien, pero a veces, para mal.

Sonará excusa quizá, pero con tantas lesiones es muy difícil mantener la continuidad, y al final han sido jugadores muy importantes para nosotros los que se han lesionado. Hemos perdido dos bases, he tenido que ponerme yo en esa posición, algo que no he hecho prácticamente nunca en mi carrera, y conlleva un proceso de adaptación. Luego cuando se lesiona otro el equipo tiene que jugar a una cosa diferente. Por ejemplo, ahora sin Metu tienes que adaptarte. Y eso ha pasado constantemente. Ha habido rachas buenas, en otras hemos sido más predecibles, y ahora sí que parece que estamos encontrando una forma de jugar que nos viene bien. Estamos compitiendo y estamos ganando. Hay que intentar mantenerlo hasta el final de año y que no se lesione nadie más.

Darío Brizuela grita entusiasmado tras uno de sus triples. / Valentí Enrich / SPO

Están entre los seis primeros de la Euroliga, ¿quién lo iba a decir hace un mes?

Nosotros siempre lo creímos posible, aunque cuando estábamos mal, con las bajas, fue duro. Pero sabíamos que cuando tuviéramos a los lesionados de vuelta, íbamos a competir. Ahora estamos luchando para evitar el play-in, que es el objetivo final.

Hubo un momento que parecía inevitable que se despidiera al entrenador y si no se hizo, según se dijo, fue por falta de caja. ¿Lo percibierón así en el vestuario en algún momento?

"El Barça es el club en el que más feliz he estado. Siempre quise jugar y hacerlo bien en un equipo de este nivel. Nunca me he arrepentido, aunque es cierto que ha habido días en que no juegas y estás mal" Darío Brizuela

Sinceramente, en nuestro vestuario para estas cosas somos muy herméticos, no dejamos que el ruido de fuera nos afecte. Nunca sabes si la información es realmente verídica o no, así que estamos concentrados en el día a día. Vienes aquí a trabajar con los que hay y creo que todos los jugadores están muy contentos con Joan y eso es lo importante.

No han ganado esta temporada ni un enfrentamiento al Madrid de los cuatro disputados. ¿Por qué?

Mala suerte en algunos finales de partido, o errores importantes en defensa, o por alguna acción de talento de ellos. En todos los partidos hemos llegado hasta el final. Lo bueno es que estamos en abril, nos queda como mínimo un partido más contra ellos, y es un momento en que nos hemos reencontrado con nuestro juego. Ahora en los minutos finales estamos encontrando también cierta estabilidad, así que espero que nos vaya bien este domingo.

Darío Brizuela, lanzando un tiro a canasta en la Ciutat Esportiva Joan Gamper tras el entrenamiento. / Victòria Rovira / EPC

Cerrar los partidos, es algo que les faltaba últimamente.

Sí, a ver, nos ha faltado por nuestra forma de jugar, que es muy anárquica en algunos momentos. Quizá sí que nos ha faltado un poco más de contundencia. Y ellos forman un grupo que lleva jugando con los mismos jugadores durante muchos años. El nuestro es un grupo relativamente nuevo. Eso cuenta.

Una curiosidad, ¿quién le puso el mote de la Mamba vasca?

Mi hermano. Un día que estábamos con los partidos de la NBA en casa cuando yo vivía en Madrid y jugaba en Estudiantes.

¿Aún estudia Psicología?

Estoy en el último año. Me quedan dos asignaturas y el Trabajo de Final de Grado y ya acabo.