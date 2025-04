No se crean a los de Madrid, los que perdieron fueron ellos

Un partido menos y un punto más. Cuando se acerca el final de temporada, y en ello estamos, los partidos empiezan a ser trascendentales. Lo fue el del Metropolitano, en la Copa, y el Barça de Hansi Flick estuvo inmaculado; lo será el duelo, en la Champions, con el Borussia de Dortmund del miércoles y lo era, sí, el choque con el Betis, que, aunque muchos no lo tuviesen en cuenta, era, junto al Barça, el mejor equipo de los últimos dos meses.

No deberíamos comprar el relato que Madrid puso anoche en marcha, nada más acabar el partido de Montjuïc: hay Liga, el Barça perdona al Real Madrid, el Madrid sigue en la lucha, si el Barça fuese tan bueno como dicen hubiera goleado al Betis y sentenciado el título, por lo tanto, el Barça ha fracasado en su intento de finiquitar la Liga.

¿Perdón?, el Barça es tan bueno, tanto, que cuando no puede ganar, empata, cosa que, ayer, no hizo el Real Madrid, que, por fin, trasladó el milagroso minuto 95 de su exclusividad al Valencia, que le dejó helado en su majestuoso Santiago Bernabéu.

El Barça es tan bueno, tanto, que, en la peor jornada del 2025, le sacó un punto más al Real Madrid, que sigue a dos victorias de los barcelonistas y con un lío de narices en el vestuario porque ya no saben qué hacer con Vinicius Júnior y aún quedan dos meses de competición.

Lamine Yamal, frustrado, se lamenta de una jugada. / Javi Ferrándiz / SPO

Y el Barça es tan bueno, que Madrid necesita vender la jornada de ayer como un inmenso fracaso para los barcelonistas, que podían haber sentenciado la Liga y no lo hicieron. Los que saben de fútbol en Madrid saben que esta Liga no se le va a escapar al Barça y lo saben porque les gusta el fútbol y la apuesta que hace Hansi Flick. Lo saben, pero deben mantener viva la cofradía del clavo ardiendo, aunque sea a base de empates… del Barça.

Le tienen tanto miedo a perderlo todo, que incluso Real Madrid TV volvió a hablar de “oscurantismo” arbitral en su choque con el Valencia porque, como todo el mundo sabe, “la sospecha está en los tribunales (Negreira)”. Y, no solo eso, la derrota se produjo, entre otras cosas, “porque intervino el tribunal arbitral de la inquisición” (sic).

Madrid cree que aún tiene opciones de ganar la Liga, pero cuando ven jugar al Barça se dan cuenta de que la diferencia, en cuanto a fútbol, es tan grande e insalvable que, simplemente, siguen agarrados al clavo ardiendo, 'porsiaca'.

Nunca creí que llegara el momento en que Hansi Flick concediera permiso para soñar, pero lo concedió. A Flick, que es el primer enamorado de este vestuario, se le ocurrió calentar las expectativas de éxito y los culés, que ven en él al nuevo Mesías, empezaron a soñar.

Pero, repito, esto no es Francia donde el PSG de Luis Enrique gana con una mano y antes de hora la Liga y la Copa. Aquí el precio es mucho más alto y aunque el Barça solo tiene un rival, tiene, en efecto, el peor rival del mundo. O el mejor, perdón. Un rival que ayer, a las seis de la tarde ya había perdido la Liga y, a las 11 de la noche, volvió a creer que la puede ganar.

Adiós al minuto 95

Y, no, no la puede ganar. La ventaja no se mide en puntos, la ventaja se mide en fútbol, en sensaciones, en la actitud del equipo y, en eso, aunque les duela, la diferencia entre unos y otros es abismal, demasiado grande como para cantar victoria el sábado que, con una jornada menos, el Real Madrid se encuentra ya a cuatro puntos del líder, que son dos partidos.

Nadie dijo que sería fácil, pero si alguien es capaz de hacerlo es este Barça, no ese Real Madrid, que lleva todo el 2025 agarrado, en todas las competiciones (no olvidemos su primera fase en la Champions, el penalti de Julián Álvarez…), al clavo ardiendo y creyendo, en efecto, que el minuto 95 es suyo. Hasta que llega Hugo Duro y se lo arrebata.

