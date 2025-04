Thomas Müller deja el Bayern a su pesar tras 25 años

Thomas Müller, icono del fútbol alemán, anunció este sábado que abandonará el Bayern el próximo verano después de 25 años. Según el legendario futbolista, él hubiera querido continuar, pero la entidad bávara decidió no renovar su contrato.

En una carta dirigida a los aficionados y publicada en sus redes sociales, Müller señala al Bayern, aunque de manera elegante y sin hacer sangre, por no haber podido colgar las botas en el club de su vida: "El club ha decidido conscientemente no negociar un nuevo contrato conmigo para la próxima temporada. Aunque esto no se corresponda con mis deseos personales, es importante que el club se mantenga firme en sus convicciones. Respeto esta decisión, que la junta directiva y el consejo de administración no tomaron a la ligera».

Extenso palmarés

"Independientemente de los minutos que juegue, sigo disfrutando mucho en el campo con mis compañeros y luchando por títulos . Podría haberme imaginado desempeñando este papel también la próxima temporada», abundó el mediapunta germano, dejando claro que la dirección deportiva bávara ha optado por poner fin a su carrera en Múnich.

El Bayern, en cualquier caso, publicó un emotivo vídeo en sus redes sociales para agradecer a Müller los servicios prestados. No podía ser de otro modo al ser el futbolista nacido en Weilheim in Oberbayern el jugador con más partidos oficiales jugados en el Bayern (743), con más títulos (32) y con más triunfos.

Es, además, el tercer máximo goleador de la historia del Bayern (247 tantos), sólo por detrás de Robert Lewandowsi (344) y Gerd 'Torpedo' Müller (570).

Müller, de 35 años, cuenta en su extenso palmarés con el Bayern con dos Champions (2013, con victoria frente al Borussia Dortmund; y 2020, con triunfo ante el PSG), dos Mundiales de clubes, 12 Bundesligas, seis Copas de Alemania, dos Supercopas de Europa y ocho Supercopas de Alemania. Además, con la selección alemana ganó el Mundial de Brasil en 2014.