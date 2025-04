El PSG de Luis Enrique se proclama campeón de la liga francesa invicto

Luis Enrique celebra allá donde va. El entrenador asturiano ha comandado al París Saint-Germain que se ha proclamado campeón de la liga francesa tras la victoria ante el Angers (1-0) con el tanto de Désiré Doué y mantiene una costumbre bien dulce para el equipo parisino. Dos temporadas como míster, dos ligas conseguidas. Esta además la han celebrando con su afición en el Parque de los príncipes, con una grada llena a rebosar.

Con este título, el PSG suma su cuarta Ligue 1 consecutiva y la segunda desde que Luis Enrique llegó al equipo francés en 2023. El titulo de esta temporada, además de afianzar su dominio en del fútbol nacional, también instaura un nuevo hito ya que, el PSG se ha proclamado campeón tras una temporada perfecto. El equipo de Luis Enrique se erige como el primer campeón invicto en la historia del campeonato francés.

Lo ha conseguido en el segundo 'match ball' de la temporada. En la primera ocasión no pudo ser. El pasado 29 de marzo no pudo celebrar el campeonato pese a golear 1-6 al Saint-Étienne y a la derrota del Marsella frente al Reims (3-1), ya que el triunfo del Mónaco ante el Niza (2-1) postergó la coronación. No ha mejor manera de afrontar así la eliminatoria de Champions. Este miércoles, el PSG recibirá al Aston Villa de Unai Emery en el partido de ida de los cuartos de final.

El equipo de la capital francesa se ha asegurado la felicidad unos cuantos años más. Ya que, hace tan solo unas semanas, en el mes de febrero de este 2025, Luis Enrique renovó hasta 2027.