Lakpa Nuru Sherpa: "Muchos van al Himalaya solo por la foto"

Ha coronado en tres ocasiones los 8.849 metros de altura del Everest. Pertenece a la etnia Sherpa, nació en una pequeña aldea llamada Bhalukop, que significa “la cueva de los osos”, situada en una loma por encima de Kharikhola, un pueblo de techumbres a dos aguas, así lo exigen las geografías nevadas, pintadas de color azul para facilitar su visibilidad desde el aire. Desde 2021 vive en Barcelona y es coautor con Xiana Siccardi, su esposa, periodista catalana que conoció como excursionista al pie del Everest, del libro 'Sherpas, la otra historia del Himalaya'.

-¿Qué hace un sherpa guía de alpinistas en Barcelona?

-Por amor cambié de vida, la verdad es que me gusta y me he adaptado muy bien, todo tiene su parte positiva y negativa. Ahora estoy trabajando de operador en una empresa logística y tengo la nevera llena de alioli, lo compro compulsivamente, me encanta.

-¿Sigue en contacto con su familia?

-Hablo a menudo con mi madre. En una llamada me dijo que se había tenido que pelear con un tigre en casa. Se había colgado del cuello de una vaca y lo tuvo que ahuyentar con piedras y gritos. La vaca murió, no se pudo salvar.

-Lo más normal del mundo. ¿Cómo es su casa allá?

-Compartimos los espacios, no hay habitaciones separadas y los niños duermen con los padres hasta los tres años. No sabría decir qué es mejor, si tener la privacidad occidental o aquello. Desde 2010 tenemos luz eléctrica, antes la sacábamos del agua del río.

-¿Cuál es el mayor desafío de un guía?

-Los clientes, eso es mucha responsabilidad y ellos siempre son lo primero. Si hay hambre, frío o necesitan oxígeno, primero son ellos. Tenemos un seguro, pero si alguien muere su familia nos puede pedir cuentas. Otro desafío es el clima, contra eso no se puede luchar, pero hay previsiones.

-¿Cuáles son las principales razones que tienen para ascender?

-Muchos vienen para llegar a la cima una vez en la vida, saben que no lo harán más y buscan la foto. Hace años había más pasión y estaban mejor preparados. Hoy en día creen que con dinero se puede conseguir todo y eso no es así.

-Imagino que no es solo cuestión de resistencia física.

-Claro que no, la fuerza mental es importante también. Piense que hemos de superar inconvenientes a veces a 50 grados bajo cero, eso no es fácil. Allá arriba hay muchos vientos, tormentas, lo importante es que la gente llegue algo preparada.

-Los guías y porteadores, ¿cuentan con ropa técnica?

-No, es muy cara para nosotros. No podemos comprar ropa técnica y hacemos lo que podemos, tenemos que usar más ropa de abrigo y eso significa llevar más peso.

-¿Cómo se llega a ser guía?

-Con una preparación especial, hay un curso básico de alpinismo, hay que aprender también a usar el oxígeno, para después enseñarle al cliente todos los pormenores. A partir de los 7500 metros, en la llamada zona de la muerte, es muy difícil moverse. Levantas un pie dos o tres veces para poder avanzar y has de descansar dos o tres minutos y de nuevo repetirlo con el otro pie. De otro modo te agotas y te ahogas.

-¿Cómo ha cambiado su trabajo con el tiempo y el aumento del turismo?

-Las redes sociales no han hecho mucho bien y viene gente que no tiene idea de alpinismo. Las colas que se forman son terribles porque hay pocos días que se pueda ascender, todo el mundo sale el mismo día y solo hay una cuerda a la que se deben agarrar todos. Es como en una caravana de tráfico, hay que esperar.

-¿Cuántos clientes puede gestionar un guía-porteador?

-Solamente uno, por el peso y en la responsabilidad que supone. Insisto en que hay que tener un conocimiento básico para ascender al Everest. En Nepal obligan a ascender primero a 6.000 metros para obtener un certificado, y coronar la cima del Everest supone un pasaporte.

-¿Cuánto cobra un guía-porteador como usted?

-Va por kilos a transportar. Un porteador básico solo llega hasta el campo base y cobra unos 200 euros por un total de diez días, y un guía porteador de altitud cobra entre 4.000.y 9.000 euros. Un guía con titulación internacional que lleva al alpinista del campo base a la cima cobra entre 9.000 y 18.000 mil euros por dos meses.

-¿Ha participado en algún rescate?

-En 2015 hubo un terremoto y provocó una avalancha terrible. Fue a mediodía en el campo base, a 5.360 metros. Murieron 18 personas y hubo muchos heridos, y el viento y el mal tiempo no dejaban llegar a los helicópteros. El clima tardó tres días en abrirse y se pudo rescatar a la gente.

-¿Hay instrucciones para semejante imprevisto?

-Sí, pero esto es rápido, dura dos minutos. Un día antes, un guía experimentado había dicho que en caso de avalancha teníamos que escondernos detrás una roca y taparnos la boca con la ropa para crear un espacio para respirar. Así lo hice y no pasé mucho miedo.

-¿Cómo afecta el cambio climático ?

-Mucho, del campo base al campo 1, por ejemplo, el paso cambia cada día porque es un glaciar y se deshace rápido. A partir de mayo hay un río muy grande que no se puede cruzar, por eso las expediciones comienzan mucho antes.

-¿Hay una connotación espiritual en su trabajo?

-Sí, es una manera de agradecerle a la montaña lo que ofrece, que al final es nuestra supervivencia. Soy budista aunque no practicante, y no pienso en la muerte porque no me da ningún miedo. Creo en la reencarnación, por tanto esta vida no termina aquí.

-En España, ¿practica montañismo?

-Ahora poco aunque he hecho algo en el Pirineo, pero es más frío. En El Nepal la nieve empieza en los 5.000 metros, en el Pirineo mucho antes.

-La muerte da más miedo a quien tiene más apegos.

-Y yo no los tengo. Miro al futuro, tengo un proyecto de vida, pero si sucede algo que lo entorpece hay que aceptarlo. ¿Por qué temer lo que no tiene remedio? El karma es importante, porque si has obrado como debes, volverás en una mejor forma humana.