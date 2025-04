Enric Masip denuncia una conspiración global contra el Barcelona: "Nadie quiere que ganemos nada"

Es Enric Masip uno de los asesores más fieles de Joan Laporta en el Fútbol Club Barcelona. Sombra del presidente azulgrana en el día a día, Masip acudió en la noche del viernes al programa Onze de Esport3 para defender el mandatario y, a su vez, denunciar una conspiración contra la entidad.

"Cada vez que el Barça consigue algo positivo sale una información para malmeter. Y quizá la gente se ha ido acostumbrando. Tenemos que decir basta", cargó quien fuera capitán del equipo azulgrana de balonmano y mito del club en referencia a lo ocurrido en las últimas horas, cuando el Consejo Superior de Deportes acabó por permitir las inscripciones de los futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor hasta el fin de sus contratos.

Dicha resolución llegó sólo un día después de que LaLiga, presidida por Javier Tebas, emitiera un comunicado ("indecente", en palabras de Masip) en la mañana en la que el equipo de Hansi Flick preparaba el duelo de la vuelta de las semifinales de la Copa en el Metropolitano, y donde se aseguraba que el Barça no debería poder tener inscritos a ambos jugadores al incumplir los requisitos del 'fair play' financiero. Crowe, la actual firma auditora del Barça, no incluyó en los Estados Financieros Intermedios de la entidad los 100 millones de euros por los que el Barcelona vendió la explotación de parte de los asientos VIP del Spotify Camp Nou.

"No es victimismo"

"Pero tenemos un presidente que planta cara, que nadie le diga lo que tiene que hacer en su club. Y llega un momento en que hay que decir basta. Somos respetuosos con todo el mundo. No es victimismo. Estamos luchando contra todo y contra todos. El Barça siempre está en su lugar. No podemos tolerarlo", continuó Masip.

El asesor del presidente, como ya ha denunciado en otras ocasiones, aprovechó el momento para arremeter contra el periodismo que se ejerce en Catalunya. "Lo preocupante es que no es sólo gente de fuera. Durante toda la vida, en Catalunya hemos recibido estos ataques. Y hemos luchado. Los que hemos estado en diferentes deportes en el club lo hemos visto. Pero lo triste es que gente de aquí se abonan a estas teorías [sic]. Aparte de triste es preocupante. Y ya está bien".

"Seguir la legalidad"

"Lo que ha hecho el Barça es seguir la legalidad. En contra de palabras que ha dicho algún periodista que se atreve a hablar con mofa del Barça y del presidente, el club ha dicho y ha hecho siempre lo que ha ido marcando la ley. Ha estado en los plazos y todo se ha hecho de manera correcta. Lo que pasa es que hay gente que, un día, cambia las reglas del fútbol. Hoy hay un fuera de juego, y mañana no. Han ido poniendo dificultades y trabas a todo lo que hemos estado haciendo. Aun así, hemos ido cumpliendo", argumentó Masip, pese a que, en este caso, no se introdujo en el contrato firmado con el 'partner' tecnológico del club New Era, propiedad del empresario moldavo Ruslan Birladeanu.

Y prosiguió Masip para explicar su versión de las dificultades del Barça en cuanto a la contención de la masa salarial: "Mucha gente lo desconoce, pero había gente en LaLiga que decía que si firmábamos el contrato con Nike, y hablo del pasado verano, llegaréis a la regla 1:1. Y luego nos dijeron que no era suficiente, que sólo era el 60%. Recuerdo que en la época en que Mateu Alemany era el director deportivo el Barça tenía inscripciones, y el club, como tenía una base salarial más alta de la que no te podías deshacer porque había jugadores con contratos muy altos y largos, recuerdo que nosotros tirábamos de la Masia con chicos, Balde, Araujo, con fichas del Barça Atlètic, y cambiaron la ley para que no contabilizaran como jugadores del filial".

"Nadie quiere que ganemos. Nadie. Ni LaLiga. Ni la Federación. Nadie. ¿Sabe quién quiere que ganemos? La gente. Porque la gente está con el Barça. No en Catalunya. Vas a los sitios, y la gente es del Barça. La gente vuelve a ser del Barça. Ellos [el Real Madrid] han fichado lo que han querido, tienen mucho dinero, fichan a Mbappé, y tú tienes a chicos que vienen de abajo, como Cubarsí, como Lamine, que vas a los sitios e ilusionan. Los niños quieren ser como ellos. Eso lo tiene el Barça".

El círculo de Laporta, en la Supercopa de España en Arabia. / INSTAGRAM

Además, se refirió al caso Negreira, todavía en fase de instrucción: "No puede ser que se diga que el Barça hace trampas y Laporta es un tramposo. Quien lo dice es un sinvergüenza".

Masip, que dijo esperar que el Barça pueda comenzar la próxima temporada en el Spotify Camp Nou -"el presidente siempre habló de imponderables; el Madrid tuvo tres turnos de construcción, nosotros solo dos, por ejemplo"-, deslizó que el presidente Joan Laporta optará a la reelección en el próximo proceso electoral, marcado para el verano de 2026 si no media un avance: "La gente quiere que continúe, porque no hay nadie mejor que él para llevar el club".