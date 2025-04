Respuestas desesperadas, por Enrique Ballester

El juvenil Lamine Yamal empieza a generar en los rivales el tipo de impotencia que desemboca en respuestas desesperadas e irracionales. Es lo que tienen los fuoriclasse: mezcla la habilidad con el entendimiento y las piernas con el cerebro, si le aprietas te regatea y si le das espacio te liquida con el pase.

En cualquier caso, jaque mate.

Frente a eso, como digo, no me extrañaría que los rivales recurrieran a maniobras estrafalarias para reducir el creciente impacto productivo de Lamine, algo que me podría abrir nuevos horizontes profesionales. De hecho, es probable que los cuerpos técnicos tengan ahora demasiados analistas para tratar de controlar lo incontrolable, y no descarto que emplear otro tipo de estrategia sea más rentable.

Al grano, y a lo grande: si yo trabajara para un club rival del Barcelona de Hansi Flick, apostaría por infiltrar a algún valiente en el círculo de amigos de Lamine. Diría incluso que esta sería una misión idónea para mí si me hubiera pillado más joven. Una especie de topo policial que apartara sutilmente al chaval de la élite. Dependiendo del equipo que seas, un villano o un héroe.

Flick charla con Lamine Yamal en la primera parte del Atlético-Barça en el Metropolitano. / Afp / Thomas Coex

La idea está por pulir, pero si alguien me contrata podríamos perfilar las condiciones. Abogaría además por un trabajo fino y elegante. No iría a lo fácil, y lo fácil podría ser arrastrar a Lamine a las fiestas y a la noche, de jueves a martes. Eso no, demasiado obvio. En mi nueva vida, sería un infiltrado con clase.

En una táctica sin precedentes, mi manera de sacar al muchacho del fútbol sería convencerlo de la importancia de los estudios. Intuyo que sería un reto importante encontrar el modo de decirle ‘no entrenes tanto y ponte a estudiar el grado de Humanidades’, y sonar convincente. ¿Qué tontería es esa de ser Balón de Oro pudiendo entender desde un prisma multidisciplinar el complejo mundo en el que vivimos? Prioridades.

Dosificar la energía

En todo caso, yo ya no estoy para misiones tan ambiciosas ni para esos trotes. Estoy para dosificar la energía al máximo y propiciar una rutina plácida y gris, y eso pasa por reducir todo lo que se pueda las alteraciones de ánimo y las emociones, reservando las fuerzas para el minuto 70 del partido clave de la temporada, que en mi caso parece que será en mayo, en la jornada 40, un exótico Castellón-Eldense.

Por eso, hasta que llegue ese momento crucial (cada equipo otea el suyo en el horizonte) recomiendo simular que nada nos importa. Ni las polémicas arbitrales ni los límites salariales. Ni los golazos ni las renovaciones. Ni los fichajes ni las declaraciones. Solo es ruido que nos distrae en la previa del gran pacto del fútbol, en el mejor de los casos: aceptamos un pico de sufrimiento insano a cambio de una felicidad que nos dure meses.

En esa línea, me molesta un poco la final que nos depara la Copa. Una final entre Madrid y Barcelona es algo demasiado intenso para mi postura vital. Demasiadas preguntas, demasiada atención y demasiadas conversaciones. Demasiada pereza: como se repita en la Champions, no habrá más salida que las respuestas desesperadas e irracionales. Un doctorado en Humanidades.