Míchel, ante el duelo clave contra el Alavés: "No es una final, pero necesitamos mentalidad y determinación"

Son ya siete partidos consecutivos sin ganar. Son ya semanas y semanas en las que Míchel, el técnico del Girona, no para de buscar soluciones a un problema que se ha enquistado. "No es una final, pero es un partido importante, importantísimo. Pero necesitamos ganar. Ya he dicho que sufriremos, puede que estemos en el campo con dificultad, pero la intención del equipo debe ser jugar hacia adelante y ser capaces de ser nosotros mismos. Necesitamos mentalidad, determinación, agresividad y acierto. Todo eso debe ser top para estar en el último tercio de campo", ha dicho en torno al duelo con el Alavés, que "tiene uno de los fútbol más directos de la Liga".

El Girona no está nada fino, ha perdido frescura en el juego, carece de puntería (solo seis goles en 630 minutos) enredándose en la clasificación porque apenas ha sumado tres de los últimos 21 puntos en juego. Y este sábado llega el Alavés, quien con 27 puntos, marca la frontera de la salvación. Ocupa la posición número 17 de la Liga. El Girona, con 34, es décimotercero, empeñado en huir de esos puestos tan peligrosos. "Tener miedo es normal, pero no nos debe parar. Es normal que todos los equipos que no hayan conseguido esos 42 puntos estemos igual", ha reconocido.

"Tener miedo es normal, pero no nos debe parar. Es normal que todos los equipos que no hayan conseguido esos 42 puntos estemos igual. Pero lo solucionaremos" Míchel — Técnico del Girona

"El objetivo es seguir en Primera División, ese es el primer objetivo. Y estoy seguro que lo conseguiremos. Siempre ha estado en nuestra cabeza y las expectativas eran llegar antes a esos 42 puntos. Pero no ha sido así", ha reconocido Míchel, advirtiendo que "se sufrirá en cada partido porque no hay ninguno que sea fácil. Yo no lo pienso así. Debemos hacer las cosas bien para ganar", ha añadido el técnico, quien reconoce que "prepara los partidos siempre con miedo, pero no me frena sino que me hace trabajar mucho más para tener seguridad y tranquilidad para estar más cerca de ganar".

"Estamos en una situación mala por las sensaciones, pero podemos resolver la temporada también. Hay que tener tranquilidad, las expectativas no nos han ayudado" Míchel — Técnico del Girona

"¿Hay que ganar como sea? No, ¿qué es ganar cómo sea? He preparado el partido para que nos de seguridad y tranquilidad, claro que sufriremos y estaremos atascados. Estamos en una situación mala por las sensaciones, pero podemos resolver la temporada también. Hay que tener tranquilidad, las expectativas no nos han ayudado", ha recalcado el entrenador del Girona, indicando que "no podemos pensar que vamos a ganar fácil. Hay que pensar en cada duelo como si fuera el último luchando también por la segunda jugada", ha añadido Míchel.

Dos meses sin ganar

“Sé que es un momento díficil para nosotros y es difícil hacer nuestro fútbol. Pero tengo mucha confianza de hacerlo en estas nueves jornadas. Si no estaría más preocupado o haciendo otras cosas en el entrenamiento”, ha reconocido Míchel. “Si pensar que son incapaces de hacerlo, cambiaría. Pero son capaces de hacerlo. Lo necesitamos hacer”; ha contado el técnico de Vallecas.

Hace ya dos meses que no gana un partido el equipo de ese inquieto Míchel. Su último triunfo fue en Montilivi y ante Las Palmas (2-1). Se remonta al pasado 3 de febrero. Desde entonces se ha instalado la preocupación porque el Girona, tras haber perdido el encanto que mostró la pasada temporada cuando se asomó a la Champions.

Míchel, el técnico del Girona, y Hansi Flick, el entrenador del Barça, en Montjuïc. / Efe / Alejandro García

"Están todos disponibles, menos Bryan e Iván. Estamos preparados para el partido", ha contado el entrenador de Vallecas, recordando que "la primera parte contra el Barça fue mala y la segunda fue mejor, pero debemos mejorar en agresividad, con pelota y sin pelota". Ese es el diagnóstico que tiene un Míchel dolido. "No quiere ver esos pases tan fáciles, debemos ser más agresivos. Necesitamos mejorar en la mentalidad para ser más contundentes, más agresivos y mirar hacia adelante".

Por eso, ha reiterado siempre el mismo mensaje: "La mentalidad es muy importante en estos momentos. Tenemos que ganar los duelos", ha dicho Míchel apelando a la calma y la tranquilidad para que los jugadores se expresen de la mejor manera y puedan derrotar al Alavés, paso imprescindible para conseguir la salvación en Primera División.