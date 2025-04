El 'Búfalo' Lozano anuncia su adiós y abre una nueva etapa: "No quería jugar con otra camiseta que no sea la del Barça"

Se acabó una etapa. Se cierra un ciclo en el Barça. Sergio Lozano cuelga las botas y el equipo de fútbol sala azulgrana pierde al gran capitán. Tras 14 temporadas vistiendo la camiseta azulgrana y la mitad luciendo el brazalete de capitán, el 'Búfalo' pone punto y final a su carrera deportiva. Desde el club, además de agradecer su liderazgo y talento, han querido recompensarlo como el hombre de club que es y, por eso, a partir de la próxima temporada, Lozano pasará a formar parte de la estructura del fútbol sala, enfocado sobre todo en la cantera. Además de tener su camiseta, con el número 9, colgada en el Palau Blaugrana.

Antes de empezar el acto, ya sentado en su silla, Lozano miraba hacia el techo. Una enorme foto de él, con el brazalete de capitán, presidía el Auditori 1899. A un lado su mujer, Cristina, y a otro el presidente del Barça Joan Laporta. Todas las miradas estaban puestas en el capitán que, tras el micrófono, pronunció las palabras que más cuestan a un deportista. "Mi corazón y mi cabeza decían una cosa, pero he entendido la decisón de la dirección deportiva. Esta temporada será la última como jugador del Fútbol Club Barcelona. Y no voy a jugar con ninguna otra camiseta. Siempre he dicho que esta sería la última que vestiría", decía de carrerilla el futbolista. Como si aún le costará creer lo que estaba diciendo.

Sergio Lozano durante su acto de despedida / FC Barcelona

Líder y referente dentro y fuera de la pista

Además de los éxitos deportivos, que no han sido pocos con sus 34 títulos, la lucha contra las lesiones han sido la otra tónica en la carrera de Lozano. Las 4 roturas de ligamento cruzado han marcado la presencia y vivencia del futbolista en sus años como profesional. "He sufrido lo peor que puede sufrir un deportista, que son las lesiones graves. He intentado ser lo más positivo posible, dar lo mejor de mí en todo momento. Para mí, era fundamental volver a ponerme la camiseta azulgrana en el Palau. Eso era gasolina", confesó emocionado. "No cambio un ápice de lo que me ha pasado. Aunque ahora sea fácil decirlo y las operaciones me han hecho ser quien soy. Cuando todo está en contra, puedo seguir luchando. No todo en la vida es ganar títulos o marcar goles. Para mí, eso me ha hecho crecer como persona. No cambio nada de lo que me ha pasado", añadió.

"No te voy a engañar, han sido meses muy duros a nivel psicológico. Las dudas de si seguía o no, me siguen preguntando por la rodilla... Desafortunadamente, las lesiones me han dado esa perspectiva de plantearme hace mucho tiempo la pregunta de qué pasaría si llegara ese momento, y este momento llegó. Estaba preparado, porque cuando ya me rompí por cuarta vez la rodilla pensaba que podía ser ya la última vez que volvería a jugar. Para mí, el acto de hoy puede ser como una liberación. Ahora vienen tres meses para jugar, disfrutar de cada partido, de mis compañeros, e intentar que esto acabe de la mejor manera posible", confesaba el capitán.

Lozano es una de las personas más queridas de la Ciudad Deportiva. El presidente Joan Laporta no pudo contener las lágrimas al alabar públicamente a Lozano. "Más allá del palmarés deportivo, dejas una huella humana inmensa. En el vestuario, en la sección, en la grada... La huella también la has dejado en el Barça. Sabemos que hoy es un momento triste, pero vivir estos momentos con tu fortaleza y aplomo, es muy bonito. Tener personas como tú que hacen que el Barça sea más que un club", relató el presidente, que anunció que la camiseta del capitán colgará del Palau junto con la de Paco Sedano, el otro gran emblema de la entidad y que no se quiso perder el adiós de Lozano. "Te quería anunciar que la camiseta con el 9 de Lozano será colgada en el Palau y todo el mundo y también tu padre podrá verla", añadió emocionado y le robó algunas lágrimas a Lozano.

"Su sueño es que vistiera esta camiseta. Estará triste porque no me la pondré más allá del 30 de junio, pero estará orgulloso", confesó sobre su padre el futbolista. Pese a no estar, estuvo muy presente. "Habéis sido el motor de mi vida. Mi pilar. Ha habido muchos momentos duros, pero os he sentido muy cerca. Gracias porque no hubiera conseguido lo que he conseguido sin ti seguro. Gracias por ser parte de los éxitos, pero también de las dificultades, que han sido muchas", dijo Lozano dirigiendo directamente a su mujer en primera fila.

Legado tremendo

Como muchos otros, Aitor Ariño estuvo presente en las primeras filas de la platea. Junto al jugador de balonmano, Lozano convivió en la enfermería azulgrana mientras ambos se recuperaban de la rotura del ligamento cruzado. Un período de tiempo también coincidió con Fridolina Rolfö, con quien mantiene amistad. La totalidad del equipo de futbol sala, así como otros deportistas de la entidad como Gonzalo Pérez de Vargas o Juan Carlos Navarro.

Sergio Lozando durante el acto de su despedida / FC Barcelona

El legado de Lozano traspasa las fronteras del fútbol sala. El capitán es un emblema de club y viva imagen de lo que es el sentimiento culé. "Aún estamos a tiempo, no he firmado el finiquito", bromeaba con la prensa cuando se le preguntaba por si no quería renovar un par de años más. Siempre con esa sonrisa comedida, ese temple que solo tienen los hombres de club. El cariño que Lozano le tiene al Barça es enorme, pero ni aun así se compara a todo lo que el club y su entorno le debe y quiere a él. "Culé para siempre", rezaba el lema en su despedida. Sin duda que así será.