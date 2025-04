Flick, tras llegar a la final de Copa: "Soñar está permitido"

"Soñar está permitido. Pero ahora no pienso en la final contra el Madrid, pero hay qye estar centrados". Así de contundente se ha mostrado Hansi Flick tras el triunfo sobre el Atlético (0-1) que le abre la puerta de la final de la Copa del Rey contra el Madrid el próximo 26 de abril en Mestalla.

"Claro que aspiramos a todo, pero hemos demostrado que podemos jugar de diferentes manera. Ellos salieron mejor en la segunda parte, nos faltó calma, pero controlamos el partido de una manera distinta", ha reconocido Jules Koundé.

"Hemos sufrido un poco en la segunda mitad, pero todos han hecho un gran trabajo en defensa. No es fácil dejar aquí la portería a cero. El Atlético es uno de los mejores clubs de España y de Europa", ha revelado Flick orgulloso de la actitud que exhibieron sus jugadores en el Metropolitano.

"No tuvimos un primer tiempo bueno, pero tampoco es para pedir perdón. El rival fue superior y luego en la segunda parte corregimos un montón de cosas y competimos muy bien", ha reconocido Simeone, ensalzando al Barça. "Nos perdonaron y nos dejaron vivos, pero me gusta como juegan. Lo he dicho desde hace mucho tiempo, hemos competido muy bien en estos cuatro partidos", ha añadido el técnico del Atlético.

Y quiso luego Flick ensalzar la capacidad que tuvo su equipo para adaptarse a lo que demandaba el partido. "El Atlético es un gran equipo, pero nosotros hemos mejorado", ha dicho el técnico alemán, feliz porque dejó seco a su rival por vez primera en los cuatro duelos que han vivido en tres meses. "Hemos sido valientes, pero ha sido suficiente para estar en la final", ha subrayado Flick

Ferran Torres supera a Juan Musso en la acción del 0-1. / Associated Press/LaPresse / LAP

El equipo del Cholo marcó dos goles en la Liga en Montjuïc y cuatro en la Copa, mientras anotó otros dos tantos en el duelo liguero del Metropolitano. En la Copa ni marcó. Ni tiró a puerta.

"Estoy en el mejor momento de mi carrera" Pedri — Jugador del Barça

“Hemos defendido muy bien y lo hemos hecho como equipo. Todo el mundo puede estar orgulloso de este equipo, los entrenadores lo estamos”, ha comentado el entrenador azulgrana. "Estoy en el mejor momento de mi carrera"; ha apuntado Pedri, quien ha calificado de "bestia" el comportamiento físico de su compañero Jules Koundé.