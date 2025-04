El culturista Vito Pirbazari fallece a los 44 años de forma repentina en la cinta de correr

El conocido culturista y actor alemán, Vittorio 'Vito' Pirbazari, ha fallecido de manera repentina mientras corría en la cinta de un gimnasio en Berlín, a los 44 años, según informó este miércoles el cineasta y amigo suyo, Said Ibrahim.

Pirbazari, volvía a los gimnasios después de tres meses de pausa tras someterse a una cirugía por un desgarro en su pectoral. Durante su proceso de recuperación, también sobrevivió a un grave accidente automovilístico que le dejó múltiples lesiones en las piernas. El domingo, el día anterior a su muerte, el alemán publicó en sus redes sociales un post sobre su vuelta a los entrenamientos con optimismo. Sin embargo, durante una sesión de piernas y cardio sufrió un colapso mientras corría en la cinta. "Por ahora estoy contento de volver al gimnasio y estoy poniendo todo mi foco en el entrenamiento de piernas y cardio. Estoy probando intervalos en la cinta, pero como mis piernas aún no están completamente curadas, lo estoy haciendo con calma".

El alemán formaba parte del reconocido grupo de culturistas Hardgainer Crew, con más de 200.000 suscriptores en YouTube y fue fundador de los Caps Plus. Además, Vito catapultó su fama al aparecer en la célebre serie de Netflix, Perros de Berlín, entre otras.

La causa oficial de la muerte todavía no ha sido confirmada, pero se sospecha que sufrió un infarto durante el ejercicio. Su amigo, Said Ibrahim, expresó su conmoción y tristeza a través de un emotivo vídeo en Instagram donde contaba la buena persona que era Vito. "Tenía un corazón blando como el de un niño de diez años... La muerte de Vito me dejó abatido y me desorientó por completo".