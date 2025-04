¿Pueden seguir jugando Dani Olmo y Pau Víctor?

LaLiga ha comunicado al Barça que no tiene ‘fair play’ para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor porque no considera válidos los 100 millones de euros obtenidos por la venta de los palcos VIPS del nuevo Spotify Camp Nou. Pero eso, de momento, no invalida que ambos jugadores puedan ser alineados por Hansi Flick, a la espera de lo que decida el Consejo Superior de Deportes (CSD) antes del 7 de abril.

Dani Olmo se marcha lesionado junto al doctor Ricard Pruna. / Jordi Cotrina

Avalados por el CSD Tanto Dani Olmo, que está ahora lesionado, como Pau Víctor han podido jugar desde enero pasado porque el Consejo Superior de Deportes (CSD) le concedió la cautelar al Barça. Y por idéntico motivo pueden seguir estando bajo las órdenes del técnico alemán. Aunque en el caso del exjugador del Leipzig todo se ha complicado por la tercera lesión muscular que ha sufrido, que le tendrá, al menos, tres semanas de baja. Caía ante Osasuna el pasado 27 de marzo después de marcar un gol de penalti. El CSD desbloqueó el caso justo antes de la final de la Supercopa ante el Madrid en Arabia Saudí. Y ahora, una vez cumplido el plazo que se concedió (era de tres meses), debe resolver si ambos jugadores pueden ejercer su actividad hasta final de temporada.

Joan Laporta, el presidente del Barça, en el palco de Montjuïc durante el duelo contra el Rayo. / Jordi Cotrina

"¡Esto no es casualidad!", exclama Laporta No ha emitido, de momento, comunicado alguno el Barça ante el zarandeo que ha recibido de LaLiga, quien considera que esos 100 millones por la venta de los palcos VIPS no se pueden usar para inscribir a los dos jugadores. El club confía ahora en la resolución que adopte el CSD, convencido de que le volverá a dar la razón, como ya hizo el pasado mes de enero. Laporta no quiso revelar, una vez alcanzada ya la Supercopa y con minutos para Dani Olmo, el nombre de las dos empresas que firmaron el pacto con el club azulgrana. El Barça oficializó, eso sí, la venta de 475 asientos VIP, un 5% de los que habrá en total, tras acuerdos firmador con “inversores distintos procedentes de Oriente Medio". ¿Por cuánto tiempo? Por un plazo máximo de 30 años. No hay comunicado, pero sí la postura verbal del presidente. "¡Esto no es casualidad! No pueden ganarnos en el campo y actún fuera de él", ha dicho Laporta antes del duelo contra el Atlético en la Copa del Rey.

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD. / EFE