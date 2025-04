La rusa Kasatkina desafía a Putin y se nacionaliza australiana: "Si quiero ser yo misma tengo que dar este paso"

La tenista Daria Kasatkina ha cambiado su nacionalidad, de rusa a australiana, por la represión hacia la comunidad LGTB que existe en el país en el que nació.

Kasatkina, actual número 12 del mundo y que llegó a ser la 8 del ránking, confirmó la semana pasada que su cambio de nacionalidad había sido aceptado y desde ya puede participar en los torneos bajo la bandera australiana. Su primera cita tras el cambio será en Charleston (Estados Unidos) esta semana.

Nuevo capítulo

La tenista reside en Dubai y no ha pisado Rusia en más de dos años. "Estoy muy contenta de comenzar este nuevo capítulo en mi vida. Con todo lo que está pasando en mi anterior país, no me quedaban muchas otras opciones. Para mí, siendo abiertamente homosexual, si quiero ser yo misma, tengo que dar este paso", aseguró Kasatkina.

La tenista ha competido bajo bandera neutral en los últimos meses debido a las limitaciones impuestas a los tenistas rusos tras la invasión de Ucrania.

Además de ser homosexual, Kasatkina ha criticado la guerra contra Ucrania y un político ruso pidió que se le incluyera en la lista de espías por su relación con la cantante rusa Zemfira, que huyó del país en 2022 y a la que se considera una "agente extranjera" por ello.