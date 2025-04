Marc Márquez. "Ni en Argentina había ganado el Mundial, ni en Austin lo he perdido"

Hubo periodistas, jefes de equipo, técnicos, mecánicos y hasta pilotos que abandonaron Buriram (Tailandia) con el convencimiento de Marc Márquez (Ducati) iba a ganar las seis primeras carreras del año de un tirón. Y tenían razón. El mallorquín Joan Mir (Honda) ya dijo en Argentina que “solo Marc puede perder este Mundial, lo tiene tan por la mano…” e Izaskun Ruiz, de DAZN, le insistió, durante todo el fin de semana de Austin (Texas, EEUU), sobre algo que opinaba ya todo “si el único rival de Marc Márquez, este año, es el propio Marc Márquez”.

Márquez estaba a punto, a punto, de lograr el seis de seis. Y, sí, en efecto, no lo logró por culpa del propio Marc Márquez, que cometió un error de fogosidad al superar un piano que estaba más húmeo o tal vez hasta mojado que los demás. “Lo hicimos todo perfecto, incluída la maniobra en la parrilla, pero fallamos en la carrera, cometí un error y me fui al suelo”. Se fue al suelo cuando le llevaba ya más de dos segundos a ‘Pecco’ Bagnaia, que reconoció que no lo podía alcanzar.

“He perdido muchos puntos, sí, y seguiré diciéndolo: el Mundial puede cambiar en un milisegundo. Hay que aprender de los errores y sé que lo hice mal, corté demasiado ese piano a la derecha y perdí el control de mi moto”, comentó el ocho veces campeón del mundo antes de abandonar Austin.

'Pecco' Bagnaia celebra su primera victoria de la temporada, el domingo, en Austin. / ALEJANDRO CERESUELA

Tanto Bagnaia, ganador en Austin, como el extraordinario Àlex Márquez han corrido estos tres primeros grandes premios de la temporada (Tailandia, Argentina y EEUU) sabiéndose inferiores a Marc Márquez. El comentario de “está un paso por delante” lo compartieron tanto el ‘hermanísimo’ como el tricampeón italiano. Y eso fue lo que les hizo correr con sentido común conformándose con acompañarle en el podio, si podían.

Pero Marc no ha sabido (ni querido) correr así nunca. Él insiste en que ha aprendido, pero no es cierto. El error de Austin demuestra que Marc Márquez solo sabe correr así, o todo o nada y, entre los favoritos al título, ha sido el primero en sumar un cero. Pero ni le preocupa ni le inquieta.

“Ni ayer era ‘Superman’, no hoy soy un desastre. Ni en Argentina había ganado el título, ni en Austin lo he perdido. Se trata, simplemente, de un error, del que aprenderemos. Lo positivo es que, aún cometiendo ese fallo, estamos segundos del Mundial, a un punto del líder, que es mi hermano”.

Marc Márquez, evidentemente, no comparte la idea de que este Mundial, por llevar la mejor moto y haber recuperado su estado de forma y extraordinario pilotaje, no se le puede escapar. “Yo no tengo la culpa de que la gente invente eso de que no hay Mundial. Ayer parecía que no había Mundial y hoy parece que ya lo haya perdido”.