Peligran los 100 millones de los asientos VIP del FC Barcelona, claves para fichar en verano

El FC Barcelona ha dado la sorpresa en el llamado Estado financiero intermedio, el trámite sobre la situación de sus cuentas que deben cumplimentar todos los clubs ante LaLiga a estas alturas de la temporada. Están en entredicho los 100 millones de euros que el Barça debería haber incluido en su balance por la venta de 425 palcos VIP del futuro Camp Nou. Según publicó El Confidencial, dicha cantidad ha quedado fuera.

Este chorro de dinero, una suerte de palanca notificada tarde, el 3 de enero, permitió inscribir a través de una cautelar del CSD a los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor. Ahora el Barça volvería a quedar sin límite salarial para fichar e inscribir a nuevos jugadores en verano. La notificación de sus cuentas actuales se produjo la semana pasada, pese a que el plazo no concluía hasta este pasado lunes. A preguntas de este diario, el FC Barcelona ha evitado hacer comentarios al respecto.

Javier Tebas, presidente de LaLiga. / Europa Press

Sobre estos 100 millones ha planeado la sombra de la sospecha desde el primer momento. LaLiga, a través de su presidente, Javier Tebas, se ha encargado de propagar las dudas. Cabe recordar que Laporta concedió un paquete de los palcos VIP a la sociedad Forta Advisors Limited, uno de los instrumentos soberanos de inversión qatarí de la familia Al Thani, y el otro, el mayoritario, de 70 millones, a New Era Visionary Group, del empresario moldavo Ruslan Bîrlădeanu, cuya empresa se constituyó con apenas 3.000 euros de capital social. Tebas no se cree que New Era pueda soportar semejante inversión.

La maniobra de los palcos VIP no solo ha levantado las sospechas de LaLiga, sino también de Crowe, la nueva compañía auditora del FC Barcelona, que ha cuestionado que se compute el ingreso de los 100 millones de marras, según avanzó 'Què t'hi jugues', de la SER. Para Crowe no se puede sumar todo el montante cuando solo se ha cobrado algo más de la mitad, 58 millones, y el estadio ni siquiera está abierto. Crowe es ya la cuarta auditora en el mandato de Laporta, una inestabilidad que alimenta la inquietud de LaLiga.

Una imagen de las obras de nuevo Camp Nou. / FC

La consecuencia inmediata es que el Barça vuelve a quedar excedido en el límite salarial, una losa que ha acompañado a la presidencia de Laporta desde que decidiera devaluar a sus jugadores y que no ha podido corregir pese a la infinidad de ventas de activos. Con los 100 millones había regresado al fin a la ansiada regla del 1:1, la cual ahora queda dinamitada, al igual que la planificación de fichajes de verano.

Por lo pronto, el CSD debe pronunciarse antes del lunes sobre las cautelares por Olmo, de baja por lesión durante al menos dos semanas más, y Pau Víctor, con el que Hansi Flick apenas cuenta. A la larga, falta ver el impacto en el cumplimiento del presupuesto de la temporada 24-25 y si eso obligaría a decisiones drásticas como la venta de jugadores para evitar de nuevo cerrar con pérdidas.

Dani Olmo se lamenta antes de ser sustituido. / Jordi Cotrina

La buena noticia para el barcelonismo es que, en este periodo interino, el club ha podido ampliar y mejorar los contratos de Araujo, Cubarsí, Gavi, Pedri y Gerard Martín. Y una vez inscritos LaLiga no desinscribe contratos en vigor. Olmo y Víctor han operado con licencias provisionales.