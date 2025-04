Flick detecta "el hambre de ganar títulos" del Barça

A un partido de la final de la Copa del Rey, Hansi Flick ha detectado "el hambre de ganar títulos" de sus jugadores. No ha sido una sensación nueva, puntual, por la proximidad del que sería el segundo trofeo de la temporada, sino por la constancia que sus jugadores derrochan en cada encuentro y que se observa en la imparable marcha del equipo, invicto en los 20 partidos de 2025.

Flick se espera un duelo intenso frente a un Atlético "rápido, agresivo y experimentado" que se enfrenta a la posibilidad más viable de conquistar un trofeo. Un rival dirigido por un entrenador "que lo sabe todo en el fútbol" del que espera las máximas dificultades, como ha podido comprobar: el Atlético ganó en Montjuïc, igualó un 4-2 en la Copa y se colocó con un 2-0 en la reciente visita liguera al Metropolitano, que luego voló (2-4).

Raphinha sale al campo de entrenamiento este martes. / Valentí Enrich / SPO

Cambios en el equipo

Partidos que sirven de referencia aunque el próximo "es una final antes de la final" por su carácter definitivo. La derrota conduce a la eliminación. Flick no contempla la disputa de la prórroga ni el desenlace de los penaltis. No hubo un ensayo general, sino el convencional y a veces desenfadado lanzamiento de varios jugadores al final de la sesión.

Sí contempla Hansi Flick algún cambio en la alineación que no quiso adelantar. Tal vez vaya vinculado a la suplencia de Robert Lewandowski, que solo ha sido titular en uno de los cuatro partidos de la competición. El sábado habrá el tercer partido en siete días, con la visita del Betis.

Gavi y Christensen, en el túnel de collejas. / Valentí Enrich / SPO

Christensen, a punto

Raphinha y Pau Cubarsí están en perfectas condiciones para recuperar el sitio en el once titular. Andreas Christensen, que pasó por el túnel de collejas antes del entrenamiento, podría ser la novedad de la convocatoria al recibir el alta médica. Flick aplazó su respuesta al futuro debate de la portería cuando Ter Stegen, que ya comparte sesión con el grupo, tenga el alta y compita con Szczesny.

Por ahora, lo que impera es la semifinal con el Atlético. Negó que los rojiblancos tengan más ganas de llegar a la final que sus jugadores, por más que es la única posibilidad de éxito del once madrileño, distanciado en la Liga y eliminado en la Champions. El Barça aún aspira al triplete.

Andreas Christensen, en primer término, en el entrenamiento de este martes. / Valentí Enrich / SPO

A medio camino

"Mis jugadores pueden estar muy orgullosos porque lo que están consiguiendo no es fruto de la suerte, sino porque se lo han ganado", explicó Flick, que lanzaba una advertencia para que no cunda el triunfalismo: "Aún no hemos llegado a ningún lado".

"Se puede ver que practicamos un gran fútbol y que a nuestros aficionados les gusta cómo juega el equipo, y que a vosotros y a todo el mundo os gusta compararnos con el Madrid, pero no diré nada porque es un gran equipo, igual que el Atlético", explicó Flick rehuyendo la comparación. En todo caso, la respuesta la aplazó "hasta el final del temporada y a la vista de los resultados. "Yo estoy muy contento por el avance del equipo. Siento el hambre que tiene de ganar títulos y lo intentaremos todo hasta el final".