Àlex Márquez: "Ser líder del Mundial es como vivir un cuento de hadas"

“Pues sí, es una gran noticia ser líder del Mundial y lo es sin haber ganado aún una sola carrera. Soy ‘mister segundo’ y, mira, siendo ‘mister segundo’, llegaré a Catar como líder del Mundial, después de pelearme con los dos grandes favoritos ¿no? por este título”. Àlex Márquez Alentá, que ya cuando empezaron los test invernales, perdón, cuando acabó el Mundial-2024 y él estuvo fabuloso en el primer entrenamiento del 2025, en noviembre del 24 en Barcelona, demostró que quería aspirar a todo este año, viajará la semana que viene a Doha siendo el primero de todos. Ni su hermano Marc, ganador de todo en Tailandia y Argentina, ni 'Pecco' Bagnaia, arrollador (aprovechando el error de Marc) en EEUU, lideran el Mundial.

“Ser líder del Mundial es una gran noticia”, comenta Àlex antes de abandonar EEUU. “Yo diría que es como un cuento de hadas, es decir, algo precioso, maravilloso, pero que no viene o se consigue solo con quererlo, hay que trabajárselo mucho y, sí, detrás de este liderato hay muchas horas de entrenamiento y trabajo de todo el equipo Gresini, muchas. El trabajo, la organización y la regularidad dan sus frutos y habrá que seguir en esta línea”.

Àlex reconoce que Austin nunca ha sido un circuito que le fuese bien, pero tampoco mal. “He logrado ser rápido, pero no acababa de cuadrar las carreras. Y este domingo me he puesto bastante nervioso, estaba inquieto, esto de que llovía o no, escoger los neumáticos, no me he gustado, creo que he contagiado al equipo de ese nerviosismo y he de calmarme y aprender de estas cosas. No puedo poner nervioso a mi equipo”.

Àlex Márquez, al llegar, ayer, al 'corralito' de Austin, tras acabar segundo en el GP de EEUU. / ALEJANDRO CERESUELA

Àlex no sabía nada de nada del truco empleado por su hermano Marc, que abandonó la parrilla, forzando a que el resto de pilotos, que no se atrevieron a quedarse y arrancar con neumáticos de lluvia cuando ya no llovía. “Yo no sabía que se podía hacer eso pero, bueno, me he ido como todos y, al final, ha salido bien, pues, ciertamente, como yo pensaba era una carrera para arriesgar con lisos, de seco”.

Disfrutar el momento

Respeto a sus tres segundos puestos, “ya ves, ‘mister segundo’ es, de momento, el primero”, Àlex se siente muy orgulloso, pues reconoce que, aunque ha estado cerca, en ningún momento ha tenido posibilidad de ganar a Marc o a Bagnaia. “Cuando ‘Pecco’ me ha superado en Austin, he tratado de responderle, pero me he llevado un susto y he pensado, para, para y asegura el podio. Esa regularidad es la que me ha dado el liderato del Mundial y así he de seguir”.

“Cuando digo que ser líder del Mundial y haber acabado segundo los tres primeros grandes premios del año, es porque, en efecto, parece un cuento de hadas. Esto no es normal, así que disfrutemos de este momento y de todos los que podamos añadir”, siguió explicando el pequeño de los Márquez Alentá.

"Es el momento de saborear lo que estoy viviendo, lo que estamos viviendo todos, en familia y en equipo, pues, a menudo, cuando las cosas vienen rodadas no le damos la importancia que tiene. Y todo, todo, cuesta mucho de conseguir" Àlex Márquez — Piloto del Gresini Racing Team Ducati

“Cuando todo viene muy rodado, no le das la importancia que tiene, que merece”, continúa relatando el nuevo líder del Mundial de MotoGP, al que le falta aún ganar su primer gran premio en la máxima categoría. “Y digo que no le das la importancia que tiene porque yo, que he pasado por situaciones difíciles, una segunda fila en parrilla, la celebraba como una victoria. Y, ahora, que llevo tres podios en carreras grandes y soy líder del Mundial, me doy cuenta de que todo hay que saborearlo en su justa medida y, sí, queda mucho, pero debemos celebrar estos momentos”.

Àlex insiste que, de momento, sigue aprendiendo y que, en estos tres grandes premios que llevamos de Mundial, “ir detrás de Marc o de ‘Pecco’, te permite aprender un montón, no tanto de ellos, como de las situaciones que ellos resuelven y cómo las resuelven”. Es evidente, claro, que el pequeño de los Márquez está convencido de que este año llegará su primera victoria en MotoGP “aunque, de momento, si ganamos el título siendo siempre segundos, estupendo, dónde hay que firmar”.