El Real Madrid gana con ayuda arbitral y "tocándose los cataplines"

Pues igual Real Madrid Televisión asustó a González Fuertes y el colegiado del Real Madrid-Leganés de anoche, en el majestuoso e impresionante Santiago Bernabéu, concedió un penalti que no era (y no lo era para todo el mundo) de Oscar a Güler y una falta a Rodrygo al borde del área, que tampoco era falta y que Mbappé, cómo no, aprovechó para ejecutar una falta, con truco, que venían preparando desde hacía dos semanas.

Igual existe hasta la posibilidad de que González Fuertes supiera que el staff de Carlo Ancelotti tenía ya preparada esa falta para ganar un partido que, como poco, debió empatar. Es más, si el testarazo de Munir, en el tiempo añadido, entra, adiós a LaLiga.

“¿Y, ahora, que hacemos con los videos de Real Madrid Televisión?”, se preguntaban en la SER al ver los dos regalos descarados que recibió el mismísimo Real Madrid para enderezar un partido en el que los futbolistas blancos, como dijeron en la misma emisora, “están tocándose los cataplines”.

El inexistente penalti de Oscar a Güler. / Associated Press

No hay duda que, anoche, el Real Madrid, como le había ocurrido al Atlético en el campo del RCD Espanyol, podía haberse desenganchado virtualmente de la lucha por el título pues, aunque el Cholo Simeone asegure que esto se decidirá en las cinco últimas jornadas, lo cierto es que el empate que los colchoneros se dejaron en Barcelona huele a despedida.

El Real Madrid, como siempre, va con el gancho, pero con el gancho ha llegado a ganar, no solo un montón de Ligas, sino hasta un montón de Champions. Caminaran por el campo sin ganas, pisaran el césped como si pisasen huevos, no le harán ni caso a ‘Carletto’, pero ellos, in extremis, con ayuda arbitral o, incluso, sí, sí, sin ella, acaban ganando.

“Yo, lo siento, pero sin actitud, sin controlar el partido, teniendo una defensa desastrosa y, pese a la ayuda arbitral, como la de hoy, no veo al Real Madrid ganando esta Liga. Aunque, eso sí, es un milagro que, jugando partidos como el de hoy, aún se la pueda disputar al Barça, ¡un milagro!” Santiago Cañizares estaba atónito después de ver como el Real Madrid ganaba al Leganés. Suerte tuvimos de que apareció la voz de Poli Rincón para certificar que “aquí de lo que se trata es de ganar ¿verdad?, no de hacerlo bonito, y el Real Madrid ha ganado”.

Tuvo mucha gracia el Leganés cuando, al ver que González Fuertes pitaba el escandaloso penalti de Oscar a Güler, publicó un twitter en su cuenta que decía “Qué”. Pues eso, que os han pitado un penalti inexistente y espérate un ratito que, luego, señalarán una falta para que Mbappé escenifique la obra de arte que crearon Ancelotti, padre e hijo, y Pintus en Valdebebas.

Y es que el Leganes no tiene TV (propia) y poco podrá protestar. Sin televisor, no asustas a nadie, amigo.