Juanan Morales, presidente de la Penya: "El Joventut es el mayor embajador de Badalona, sin ninguna duda"

El presidente del club sabe dónde están los interruptores para encender las luces de las pistas interiores del pabellón. Juan Antonio Morales (Bilbao, 18 de abril de 1969), Juanan para todo el mundo, lleva más de media vida vinculado al Joventut de Badalona, que este domingo cumple, exactamente, 95 años del día de su fundación. El destino le ha deparado una jornada inmejorable de basket: el duelo femenino con el Valencia (12.30) y el derbi con el Barça por la tarde (18.30 h.). La fiesta durará todo el día.

¿Qué siente el presidente de un club que cumple un aniversario tan señalado como este?

La primera sensación es de responsabilidad y también de agradecimiento a todas aquellas personas que han trabajado y han ayudado durante 95 años para poder llegar hasta el día de hoy.

Llegó a Badalona con 15 años. Le acredita bastante como para ser el presidente, ¿no?

Cuando vine aquí desde Bilbao, realmente, no tenía muchísimas expectativas. Era un proyecto, una experiencia que me apeteció vivir, y luego las cosas fueron complicando… Ya en mi segunda etapa como directivo, Jordi Villacampa me pidió si podía incorporarme a su consejo de administración y cuando él decidió que lo dejaba, pensé que merecía la pena. Del mismo modo que en mi época había directivos que trabajaban para que esto funcionara, creí que me tocaba hacerlo y así fue.

El presidente del Joventut, Juanan Morales, en la grada. / Irene Vila Capafons / EPC

Hizo el aprendizaje de jugador y luego el de dirigente.

Como jugador, es evidente que dependes de tus compañeros, del entrenador y de una estructura. Como presidente, lideras un grupo de gente que trabaja y dependes de muchas cosas y muchos factores externos que a veces no controlas. El Joventut, en cierto sentido, no deja de ser una pyme, donde hablamos de balances y cuentas de resultados, pero cuya actividad es importante para mucha gente, que lo siente como propio. Y ante eso, el presidente siente responsabilidad.

¿Acepto el cargo por un sentimiento de responsabilidad, de gratitud, de afrontar un reto?

Nadie me empujó a entrar y nadie me obliga a seguir. Es una mezcla de todo. Sientes que la Penya es un legado que recibes y un legado que traspasas. Pensé: hubo mucha gente que trabajó para llevar a la Penya hasta el lugar donde yo lo cogí y yo lo haré todo para traspasarle la Penya a otra persona lo mejor posible. Hay mucha historia condensada y eso tiene su peso.

Morales, en una de las pistas interiores del pabellón badalonés. / Irene Vila Capafons / EPC

¿Usted nota ese peso?

Sí, sí. Cuando te paras a pensar, sólo hay dos equipos que siempre han jugado en máxima categoría, el Real Madrid y nosotros. Somos el único club de baloncesto como tal que ha ganado la máxima competición europea. Con todos los ciclos de bonanzas y crisis, siempre hemos sido un referente en la formación de jugadores. Y sí, ese legado que quieres preservar, pesa y se nota. Una de las características del Joventut es que, en general, se nos percibe bien, se nos percibe como un club diferente, que hace las cosas un poco diferentes, pero que tiene su mérito.

¿Diría que es un club que no tiene enemigos?

Más allá de la competición, creo que tenemos buena relación con todos. Habrá gente a la que le caigamos mejor o peor, es inevitable, no tanto las instituciones como las personas que formamos parte de ellas. No, no creo que tengamos enemigos, o por lo menos no lo percibo como enemigos.

Los presidentes de Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, y del Joventut de Badalona, Juan Antonio Morales, durante el sorteo de la Copa del Rey, celebrado Las Palmas de Gran Canaria. / Elvira Urquijo A. / EFE

Llegó con 15 años. ¿Se siente un badalonés más?

Badalona es el lugar donde más tiempo he vivido en mi vida, pero yo tengo que recordar que soy de Bilbao, porque si no, luego no me dejan volver (risas). El sitio donde naces y donde pasas tu infancia marca mucho, pero es verdad que yo vine con 15 años y todas mis experiencias prácticamente de la adolescencia y la juventud han sido aquí. Luego he vivido en Madrid, Vitoria, en Grecia, tanto en Salónica como en Atenas, en Italia, en Rímini. Si me pregunta dónde está mi casa, mi casa está aquí. Mi mujer es de aquí, mis hijos han nacido aquí…

¿La Penya es tan emblemática como cuando la conoció?

Diría que sí. El entorno ha cambiado. Entonces el baloncesto estaba en pleno auge: se fundó la ACB, hubo éxitos de la selección española, creció la afición, los partidos eran en abierto, había muchísima audiencia y se disparó la popularidad. Y todo eso coincidió con una época muy buena del Joventut. Ahora, el baloncesto está a la sombra del fútbol, que prácticamente lo ha engullido todo. Los aficionados al deporte en general saben quiénes somos, dónde estamos y a lo que nos dedicamos.

Morales posa en la pista antes de la entrevista. / Irene Vila Capafons / EPC

¿El Joventut es el mayor embajador de Badalona?

Sin ninguna duda. Badalona es una ciudad muy grande, con mucha gente, mucho potencial, muchas entidades, pero entiendo que la entidad de referencia, la que más y mejor lleva el nombre de la ciudad por todas partes, sin duda es el Joventut.

No solo por el deporte.

Un rasgo diferencial de la ciudad es el baloncesto. La Penya es la locomotora pero hay muchos vagones en este tren del baloncesto en la ciudad, hay muchos clubs. Creo que es un embajador que transmite una imagen muy positiva de la ciudad, de una ciudad deportiva.

Morales, con el anterior alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, en una visita al Palau Municipal d'Esports de Badalona previa a la disputa de la Copa del Rey de baloncesto en 2023. / Alejandro Garcia / EFE

Ha comentado la distancia que ha adquirido el fútbol respecto al básquet. ¿Comparable a la distancia del Barça y Madrid respecto a los demás?

Es evidente que los clubs de fútbol tienen muchos recursos y dedican parte de ellos al baloncesto. Han entrado otros actores en liza, como clubs con apoyos institucionales de sus gobiernos regionales, y clubs con mecenas.

Morales, con el balón de la liga. / Irene Vila Capafons / EPC

Es otra época.

Cuando yo empecé a jugar, todos los jugadores éramos españoles. Se permitió primero un extranjero y luego dos extranjeros. Por tanto, la capacidad de generar talento propio era muy diferenciada. Cuando se abrieron las fronteras en todas las actividades profesionales, la ventaja competitiva que te daba este know-how de generar tu propio talento perdió importancia. Cuando ganamos la Liga Europea [1994], todo el equipo era gente de la cantera excepto Mike Smith y Corny Thompson. Esto hoy en día es impensable, es muy difícil. Y no estoy ni llorando ni lamentándome.

Podía competir de tú a tú con cualquiera.

Si eras capaz de generar ese talento, evidentemente. El Madrid y el Barça fichaban jugadores de la Penya. Hubo un momento que el 25% de los jugadores españoles de la Liga se habían formado en la Penya.

Ahora ya no…

Ahora hay una circunstancia más dramática: las universidades americanas, que pueden ofrecer cifras inverosímiles, descomunales. La competición universitaria no está reglada, sujeta a transfers, derechos, ni nada. Sucede que el talento que tú eres capaz de generar, cuando llega el momento en que te puede dar el rendimiento deportivo en el primer equipo o el económico mediante un traspaso, de golpe y plumazo desaparece.

La representación del Joventut en la Diada Nacional de Catalunya. / JAVI FERRANDIZ / SPO

Usted conquistó dos ligas seguidas con el Joventut. ¿Es imposible ganar una ahora?

No es imposible, pero es muchísimo más difícil. El dinero es condición necesaria, muy importante, aunque no suficiente. En esas ligas había el boom del baloncesto, existía la normativa del límite de extranjeros y los directivos de aquella época fueron capaces de conseguir recursos. Aunque no cobrábamos lo mismo que los del Barça o el Madrid, estábamos bien pagados. Vinieron los Juegos Olímpicos, se construyó este pabellón, la masa social creció muchísimo…. ¿Eso se puede dar ahora? Es difícil.

Igual que la Liga Europea de 1994.

Mucho más difícil. En aquel momento España era una potencia, el Joventut estaba a un nivel alto y existen otros condicionantes: no accedes a la Euroliga con hacerlo bien en tu competición nacional y las diferencias económicas son más grandes. Repetirlo igual, con canteranos y dos extranjeros, es imposible.

El mérito de aquel triunfo ha aumentado con el tiempo. No ha habido ninguna más.

En aquel momento yo ya le di mucho valor. Ganamos la final venciendo al Olympiakos. La primera [1992] la perdimos con el Partizan. Por juego, merecíamos ganar más la de Estambul, la primera, que la de Tel Aviv. Pero es evidente que en Tel Aviv estábamos más preparados.

¿Cómo ha cambiado el jugador de básquet en la actualidad?

Antes era más fácil identificarte con un club porque los jugadores permanecían más tiempo en el mismo. En nuestro caso, todos se habían formado en la Penya. Diría que el jugador es mucho más consciente de su carrera, su preparación ha mejorado mucho: el entrenamiento es más individualizado, la recuperación de lesiones se ha perfeccionado, los jugadores se cuidan mucho más… Generalizando, sin personalizar, se puede decir que el jugador está más implicado con su carrera que con el equipo. Lo cual no quiere decir que no sean excelentes profesionales y que no den su máximo. No lo estoy criticando.

Tuvo de entrenadores a primeras espadas: Herb Brown, Pedro Martínez, Aíto García Reneses, Lolo Sáinz, Zeljko Obradovic. ¿El presidente Morales a quien ficharía ahora?

A Daniel Durán le queremos mucho.

Imagino. Hablamos de una hipótesis basada en su experiencia.

Sin escurrir el bulto, depende del equipo que tengas. Según que jugadores podrían ir muy bien con Pedro Martínez y no tan bien con Lolo. O unos con Obradovic y otros con Aíto. Cada uno tiene su perfil. Ficharía a cualquiera, pero, insisto estamos muy contentos con Daniel.

Morales y Miret, en el momento de la firma del técnico verdinegro. / Joventut

Usted es el presidente. No solo tiene poder, sino conocimientos.

Tenemos una estructura deportiva y un director deportivo, que es Jordi Martí, que tiene la mayor responsabilidad en todas estas decisiones, pero es evidente que sí que lo hablamos. Déjeme un minuto de reflexión como jugador.

Adelante.

Una de las cosas que me enorgullece es que los entrenadores que me tuvieron y se fueron a otros equipos, quisieron volver a tenerme. Yo no era una estrella, sino un currante. A Zeljko lo tuve en la Penya y me llevó a Madrid; Lolo me llevó a la selección; Pedro me tuvo en la Penya y cuando volvió por segunda vez. En Grecia jugué con Subotic para el PAOK y Olimpiakos.

¿Cuáles son las aspiraciones actuales de la Penya?

La aspiración número uno es…

¿Seguir vivos?

Lo iba a decir. La palabra sobrevivir me parece un poco dramática, pero, en efecto, es ser capaces de mantener el modelo, de seguir compitiendo al máximo nivel con quienes tienen mayores recursos y seguir generando talento. Sobrevivir parece un poco exagerado pero el objetivo es conservar nuestra filosofía, seguir siendo como somos. Sobrevivir compitiendo al máximo nivel.

Juanan Morales, poco después de ascender a la presidencia del Joventut. / Jordi Cotrina

¿Se siente la presión de llevar mucho tiempo sin un título?

A ver cómo lo digo sin que suene conformista… Un título tiene repercusión y no deja de ser una reafirmación de que estás trabajando en la buena dirección. A la Copa del Rey vamos con ganas de ganarla y cuando nos eliminan quedamos jodidos. A los playoff de la Liga vamos con la misma ambición y también nos fastidia caer eliminados. Pero hay títulos que no llevan asociado un trofeo: estar en la Copa y pelear contra rivales con más recursos es un éxito, o entrar en el playoff es un éxito, o haber alcanzado la máxima categoría con el femenino es un éxito. Lo evidente es que los títulos cada vez están más caros.

Una última cuestión. ¿Tiene pensado ser el presidente del centenario?

De momento, soy el presidente del 95º aniversario. Me gustaría estar aquí en el centenario, pero no por estar, sino porque ha habido una mejoría del club. Nunca me lo he planteado. Ni me había planteado estar en el 95.