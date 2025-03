El español López-Chacarra gana en la India: "A mi nivel, soy de los mejores del mundo"

El español Eugenio López-Chacarra logró su primera victoria en el DP World Tour, al imponerse este domingo en el Hero Indian Open, con una gran actuación en la última jornada, en la que presentó una tarjeta de 71 golpes (-1) para un total de 284 (-4), con dos de ventaja sobre el japonés Keita Nakajima.

El golfista madrileño de 25 años llegó como líder a la jornada final en Nueva Delhi, donde después de un mal comienzo firmó cinco 'birdies', el último en el muy difícil hoyo 14, con el que dejó casi sentenciada la victoria, la tercera que suma como profesional.

El español ha sido el único en firmar tres vueltas bajo par en el complicado recorrido indio, en el que hoy embocó los últimos seis hoyos con dos golpes de ventaja, que luego amplió hasta cuatro cuando sorprendió con un 'birdie' en el hoyo más exigente, el 14.

Su actuación fue de menos a más. Arrancó la jornada con un 'doble bogey', hizo 'bogey' en el cuarto, pero luego firmó cuatro 'birdies', en los hoyos 6, 9, 11 y 12, antes del espectacular en el 14 para colocarse con cuatro golpes de ventaja sobre el neeerlandés Joost Luiten, que en ese momento ocupaba la segunda posición.

Luiten acabó finalmente tercero, tras ser superado por el japonés Keita Nakajima, que defendía el título logrado el año pasado y venía de ganar en Singapur la semana pasada.

Líder de la prueba junto al español al terminar la segunda jornada el viernes, el nipón empezó el día a un golpe de López-Chacarra y finalmente acabó con una tarjeta de 72 golpes, en el par del campo, para un total de 286 (-2). Su actuación mejoró en un golpe a la de Luiten (287), que empleó 71 golpes este domingo.

El Abierto de India ha sido la novena participación de López-Chacarra en el DP World Tour, la segunda este año por invitación después de Kenia el mes pasado, donde acabó en el 'top-20', y su primera posición lugar le concede tarjeta para participar en el circuito dos años.

La victoria es la tercera que suma el madrileño como profesional, tras la celebrada en Bangkok en 2022 en el circuito LIV y la obtenida en las International Series de Escocia 2023 del circuito asiático.

El golfista madrileño, que cumplió 25 años el 22 de marzo, empezó su carrera deportiva en el circuito aficionado de Estados Unidos, donde alcanzó el número 2 del ránking y allí realizó su carrera universitaria de gestión deportiva, finanzas y psicología.

En 2022 empezó a competir en el LIV Golf y en octubre de ese año consiguió su primer título en Bangkok.

Entre los otros españoles, el mejor situado fue Pablo Larrazábal, que finalizó en décimo lugar, con 74 golpes esta jornada (+2) y un total de 293 (+5), seguido de Ángel Hidalgo, decimoseptimo con 72 (par) y 296 (+8).

Jorge Campillo presentó una tarjeta de 76 (+4), para un total de 298 (+10), y Ángel Ayora de 80 (+8) para un acumulado de 302 (+14).

"Sé que, cuando juego a mi mejor nivel, soy uno de los mejores jugadores del mundo. Ya lo he demostrado un millón de veces", dijo el madrileño. "Creo que he hecho un gran trabajo toda la semana, con paciencia. Sé que Dios me ha ayudado hoy. Tuve un par de buenos rebotes, incluyendo ese 'chip' en el 14, y tuve la suerte que se necesita para ganar, pero estoy muy orgulloso", zanjó.