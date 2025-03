Entrevista a Arthur Melo: "Tomé una buena decisión escogiendo al Girona"

¿Qué hace Arthur Melo en el Girona?

El Girona hace tiempo que lo está haciendo bien, sacando grandes resultados. Al final, es un placer para mi estar aquí. Es un equipo de Champions, aunque ya no está, pero me hace mucha ilusión formar parte de esto. Tuve una conversación con Quique (Cárcel) y Míchel (Sánchez) que me aclaró muchas cosas. Por cómo juega el Girona, creo que aquí puedo sacar mi mejor versión. Puedo demostrar mis puntos positivos.

¿Se pronuncia Artur, como en catalán?

Sí, exacto [ríe]. Después de mucho de tiempo, todo el mundo ya dice bien mi nombre.

Desde el primer día, demostró sensibilidad por la lengua con el mensaje: "Estic arribant. Fins ara". ¿Todavía se acuerda de cuando vivía en Barcelona?

Sí. En Cataluña me he encontrado muy a gusto desde que llegué. En mi primera etapa en Barcelona, la gente me trató muy bien. Creo que cuando llegas a un lugar nuevo, se tiene que aprender un poco la lengua y la cultura. Aprendí catalán, pero después me fui a Italia, me puse con el italiano, y me olvidé un poco. Ahora, en Girona, lo estoy refrescando. Lo intento.

¿Qué significa para usted el partido de este domingo? Solo se ha reencontrado con el Barça una vez y fue la temporada después de irse a la Juventus en el curso 2020-21.

El Barça es un equipo al que tengo mucho afecto. Me hace mucha ilusión volver a jugar contra el Barcelona porque, como siempre he dicho, es el equipo que veía de pequeño y fue el club que me dio la oportunidad de realizar el sueño de venir a jugar a Europa. Le tengo mucho cariño. Será un partido muy emocionante por todo esto, porque he vivido allí, y también será muy difícil.

Arthur, en su presentación oficial como jugador del Barça en el verano de 2018. / Reuters

¿Se le hará difícil enfrentarse al Barça? Esta temporada, el equipo de Hansi Flick parece invencible y aspira a ganarlo todo.

No se me hace difícil, a pesar de todo lo que he vivido. Es un partido más, soy profesional. Hoy estoy en el Girona, ayer estaba en la Juventus, el Liverpool… El fútbol es así. ¡Pero será difícil porque ellos llegan en un momento muy bueno! Visto de este modo, sí, será un partido muy difícil.

¿Cómo llega el Girona? ¿Le ha ido bien el parón de selecciones? Porque últimamente las cosas no salen de la mejor manera.

El parón nos ha ido muy bien. Hemos entrenado muy duro, como nos tocaba hacerlo. Hemos tenido tiempo de trabajar, saber los cosas que tenemos que mejorar y hacer hincapi en ellas.

¿Hay ansiedad en el vestuario por conseguir esta victoria que tanto se resiste?

No diría ansiedad, pero sí necesidad. Estamos deseando la victoria. Sabemos que todo lo que no nos ayude, tiene que ir fuera. Sentir angustia o ponernos presión para ganar no nos va bien. Tenemos que tener claro lo que tenemos que hacer, seguir trabajando y reconocer nuestros puntos débiles para superarlos. Creo que de este modo podremos conseguir la victoria.

En su presentación, explicó que el estilo de juego de Míchel fue clave para su decisión. ¿Se ha encontrado un equipo diferente al que imaginaba o habría preferido jugar en el Girona del curso pasado que se clasificó para la Champions?

No. Seguí al Girona la temporada pasada y al comienzo de ésta también vi algún partido. Sigo pensando que tomé una buena decisión escogiendo al Girona por el estilo de juego, me encuentro muy a gusto. Es verdad que tenemos que mejorar algunas cosas, pero lo más importante es que me encuentro bien y que con Míchel va todo muy bien porque a los jugadores nos deja muy claro lo que tenemos que hacer dentro del campo y esto nos ayuda muchísimo. Al final, yo llegué en un momento en que el equipo ya estaba rodado y así es difícil coger el ritmo. Con solo una semana de entrenamiento, Míchel me dejó muy claro lo que quería que hiciera. Me ayudó muchísimo. Estoy contento de estar aquí.

¿Cómo se siente? El equipo hace un salto de calidad cuando usted está en el césped.

Bien, me alegro [ríe]. Intento siempre ayudar al Girona, ya sea jugando cinco-diez minutos o empezando el partido. Intento dar mi mejor versión, así ayudo al Girona. Siempre que entro en el campo es para dar mi mejor versión, y si esta mejor versión hace mejor al Girona, pues me hace estar muy contento.

¿La gestión de los minutos se le está haciendo complicada? El míster tardó en ponerlo de titular y, hasta ahora, le ha dado un margen de unos 60 minutos de juego antes de sustituirlo.

El jugador siempre quiere jugar y, cuando lo sacan del partido, sale enfadado. Pero es porque quiere jugar. Es algo positivo, ¿no? Demuestra que quiere jugar. Ya sabíamos que en mi caso seria así porque es un proceso, está claro. Estuve unos meses sin jugar, entonces tiene que haber un proceso y se debe tener paciencia. Creo que lo hemos hecho muy bien; el cuerpo técnico porque ha gestionado muy bien las cargas, y yo porque he estado trabajando, trabajando y trabajando. Me tocaba trabajar algo más que los otros porque venía de estar sin jugar. Así lo hice. Creo que todos estamos contentos. Me encuentro muy bien, en un nivel físico muy bueno. He dejado atrás la etapa sin jugar, es pasado. Estoy muy bien con el equipo y quiero seguir jugando.

Arthur Melo, futbolista del Girona. / Gemma Pujolràs

En Montjuïc estarán condicionados en el centro del campo por las bajas de Iván Martín y Donny van de Beek. Se siente preparado para dar el paso y jugar todo el partido?

Sí, sí. Depende de Míchel, está claro, pero por mi parte estoy preparado. He entrenado fuerte. Si Míchel me necesita los 90 minutos, yo me encuentro bien para jugarlos. Decida lo que decida, es igual. Estoy preparado para ayudar en lo que haga falta. Me encuentro bien para jugar los 90 minutos.

Las lesiones y no acertar el lugar donde jugar, debe de ser lo peor de la carrera de un futbolista. ¿Cómo sintió en el Liverpool y, recientemente, en la Juvenuts?

Es muy complicado convivir con las lesiones, todavía más las que sufrí yo. La gran mayoría fueron por golpes. En estos casos, no hay mucha cosa que hacer porque, cuando sales al campo, sales a dar tu cien por cien y a dejarte la vida por tu equipo. Siempre lo haré así. Son lesiones y etapas que se han quedado en el pasado. Ahora me encuentro bien, feliz, con ganas de jugar y entusiasmado por seguir mirando adelante.

Arthur Melo, en un partido contra el Espanyol. / Enric Fontcuberta / EFE

¿El Girona es un club diferente? Jugadores de nivel como Daley Blind o Donny van de Beek han encontrado una segunda oportunidad. ¿Usted también?

El Girona es un club que ha crecido muchísimo en pocos años. Jugar la Champions son palabras mayores. Por supuesto, ver jugadores de este nivel jugando a tu lado hace que seas mejor. Ellos te ayudan muchísimo. Tenemos jugadores de mucha calidad. Al final, nos mejoramos los unos a los otros. Tenemos que seguir.

Tuvo que hacer un esfuerzo económico para venir al Girona. Esto también habla muy bien de usted.

Pues, sí [ríe]. Bien es verdad que tuve que hacer un esfuerzo económico muy grande, pero esto también demuestra las ganas que tenía de jugar en el Girona. El nivel económico es importante porque es mi trabajo y el pan de mi familia, pero tenía ganas de jugar y también tengo respeto por el Girona. No me arrepiento para nada de haber hecho este esfuerzo.

También descartó al Santos, con la posibilidad de volver a casa.

Tuve ofertas de otros equipos, también del Santos como se dijo. Mi familia y yo creímos que era mejor continuar en Europa y venir al Girona. Era el lugar donde podía volver a sacar mi mejor versión por el estilo de juego, etcétera. Así que escogí al Girona.

Su agente ha comentado hace poco que valoraría continuar en el Girona. ¿Es verdad? Tiene contrato con la Juventus hasta 2026. ¿Esto lo complica o hace que se pueda hablar?

No depende solo de mí. Estoy muy a gusto aquí, me encuentro muy bien, pero ya sabemos cómo es el fútbol. Tengo contrato con la Juventus y lo tengo que cumplir. A ver si todo sale muy bien y los dos clubes pueden hablar para ver cómo lo podemos hacer. Al final, lo dejo un poco al margen porque estoy centrado en esta temporada. Quiero hacerlo bien. Después, ya veré si me quedo o no.

Todo el mundo lo ha recibido como un gran ídolo. ¿Ello comporta más responsabilidad?

Sí, por supuesto. Estoy muy feliz por todos los mensajes que he recibido desde que fiché por el Girona. La gente me habla muy bien. Lo agradezco mucho porque me da mucha confianza y me hacen sentir en casa. Tengo ganas de devolverr todo el cariño que he recibido. Quiero trabajar más, hacer mejor las cosas. No hago las cosas para que la gente piense: ‘mira qué bien que lo hace’. Las hago porque me salen del corazón. Desde la madurez, intento hacer las cosas bien, reconocer los errores y aprender de ellos.

¿Hacerlo bien en el Girona lo acerca a su gran objetivo de volver a la selección brasileña?

Mi objetivo es volver a la selección brasileña, pero, para lograrlo, tengo que hacerlo bien en el Girona. Es mi gran objetivo.

Fijándonos en la clasificación, ¿se tiene que mirar hacia arriba? ¿O, teniendo en cuenta la dinámica de resultados, hacia abajo?

Tenemos que ser realistas y centrarnos en nosotros. Reconocer lo que tenemos que mejorar y seguirlo trabajando. Al mismo tiempo, no tenemos que hablar de la Champions, Europa o lo que sea. Tenemos que ir partido a partido e intentar hacerlo lo mejor posible, cometiendo los mínimos errores. Conseguir la victoria tiene que ser nuestro objetivo siempre que salimos al campo. Así, seguro que después llegarán los resultados.