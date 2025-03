Un embalado Barça recibe a un lastimado Girona

Anda Hansi Flick feliz sin sentir en ningún momento los negros presagios que auguraba Xavi para su sucesor en mayo pasado. Y Míchel, en cambio, vive preocupado porque tras llevar al Girona a la cima de la Champions se inquieta porque no ve signos de mejora en su equipo, que encadena ya seis partidos consecutivos sin ganar en esta Liga, con solo tres puntos de 18 posibles.

Y el Barça, entretanto, vuela en la Liga encadenando ocho triunfos consecutivos en el campeonato, incluido el ‘impugnado’ ante Osasuna, que no le quita el sueño al técnico alemán.

Llega el líder eufórico, a pesar de haber perdido en el camino, a Dani Olmo, liberado de los traumas que le provocó el Girona la pasada temporada, donde le sometió en los dos partidos y por idéntico resultado:2-4 en Montjuïc y 4-2 en Montilivi. Ahora, el Barça de Flick ya se impuso en el choque de la ida (1-4 en septiembre), despojado de cualquier mal recuerdo.

"Soy muy feliz en el Barça, disfruto aquí con estos jugadorazos", proclamó ayer el alemán cuando le recordaron aquellas palabras en las que Xavi preveía que el nuevo técnico acabaría sufriendo. Él, sin embargo, no ve nada negativo en el paisaje que le rodea, eludiendo siempre entrar en cualquier polémica.

"Respeto muchísimo al Madrid, evidentemente, y a Carlo Ancelotti, que es uno de los mejores entrenadores del mundo. Es una gran persona. Nunca pensé algo negativo sobre el Madrid y él. Nosotros somos el Barça y es diferente, estamos orgullosos", reiteró Flick, al tiempo que se mostró frío sobre Ansu Fati.

Ansu Fati, en un entrenamiento del Barça. / Efe / Alejandro García

"Debemos ver si lo necesitamos o no. Sé que no es fácil para Ansu, pero Pau Víctor y Pablo Torre hacen entrenamientos fantásticos cada día, cada semana y dan el cien por cien", argumentó el técnico, quien no usa al extremo desde el pasado mes de enero en el estreno copero en Barbastro, transformado ya, y de forma definitiva, en una pieza marginal en el Barça.

Pagar la cláusula por Romeu

En el Girona, Míchel tuvo que hacer primero recuento de las bajas con las que se presentará hoy en Montjuïc. No tiene a los lesionados Miovski, Bryan Gil -«se operó y se perderá lo que resta de temporada», dijo el técnico de Vallecas-, Iván Martín y ABel Ruiz, además del sancionado Van de Beek.

Ante esa panorama, el club estudia, como reconoció su entrenador, pagar los 300.000 euros fijados por el Barça en la cláusula del miedo y permitir así la posibilidad de alinear esta tarde a Oriol Romeu. «Se está valorando, no está descartado, eh.... Podría ser una solución», subrayó un preocupado Míchel.