¿Cómo se puede jugar tan bien y ser tan poco productivo? ¿Cómo es posible dominar la escena de manera tan aplastante y no marcar un gol? Bajo estos interrogantes avanzaba el espectáculo de Montjuïc hasta que un rebote en la mano de Krejci dio un poco de sentido coherente al partido. El Girona no era el mismo del 2-4 del curso pasado, pero el Barça, tampoco. El Barça de Flick es otra cosa. Controla los espacios, asfixia con la presión alta, recupera rápido y circula con un dinamismo juvenil que anima a saltarse la siesta.

El Barça encerró de tal forma al Girona, en la primera parte sobre todo, que si se hubiera prescindido de la mitad del campo, no se habría notado. Szczesny podía apoyarse tranquilamente en el poste con una garrafa en la mano, por no decir un pitillo, y nadie se habría percatado.

Pedri, durante el partido ante el Girona. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El año pasado el equipo de Míchel se coronó con contragolpes que obligaron a los jugadores azulgranas a correr asustados hacia atrás. Este domingo, en cambio, apenas encontró salidas de su zona. Como en la AP7 un domingo por la tarde, se vio bloqueado. Solo un ratito en la segunda parte se le abrió un carril. Duró poco.

Flick ha conseguido que todos sus futbolistas jueguen bien. Consecuencia de un colectivo que funciona de forma sincronizada. Sobresalen siempre Pedri, que tiene más problemas para gobernar su flequillo que el centro del campo, y Lamine Yamal, un chico que es un milagro personificado.

Más y más goles

"Si ves este Barça, es ADN Flick. Juegan como quiere su entrenador", sintetizó Michel. Todo se puede entrenar, vino a decir, y lo concretó en Pedri. "Es capaz de recuperar y correr hacia adelante y eso se lo ha metido Flick en la sangre". Flick subrayó, por su parte, la voracidad goleadora de sus jugadores: “Lo que me entusiasma de mi equipo es que siempre quiere marcar goles”.

Robert Lewandowski y Fermín celebran el segundo gol del Barça ante el Girona. / Associated Press/LaPresse / LAP

Y en este aspecto come aparte Robert Lewandowski. Es el ratón que siempre sabe dónde está el queso. En apariencia anda escondido, pero emerge cuando huele la ocasión. No se marcan 25 goles así como así, su mejor balance como azulgrana. Está a solo dos dianas de Salah, del Liverpool, en la carrera por la Bota de Oro.

“Como delantero estoy con más confianza. Cuando tengo un balón en el área siempre pienso en ir a por la portería y tirar a gol. Lo mejor para mí es marcar y que gane mi equipo”, dijo el polaco, desvelando la obsesión innata de un delantero. Se notó en los últimos minutos que se moría de ganas de firmar el ‘hat trick’.

Los jugadores del Barça celebran uno de los cuatro goles al Girona en Montjuïc. / Afp / LLuís Gené

Ni le irrita cuando le recuerdan que ha soplado ya 36 velas. Se limita a sonreír: “Sé que mucha gente habla sobre mi edad, pero siempre he trabajado para jugar unos años más a nivel top. Ahora me siento muy bien físicamente. Si miras los datos no hay diferencia ahora con los de hace unos años”.

En cualquier caso, esta es una obra coral que se permite dar reposo a Raphinha, con todo lo imprescindible que parece. Dos partidos seguidos recuperándose del esfuerzo del viaje a Sudamérica. Ningún drama. El ADN de Flick también es eso. Se compite falte quien falte.