Al escribir Hozono Global Jairis Google propone completar la búsqueda con un ilustrativo de donde es. La respuesta es Alcantarilla, a las afueras de Murcia. Este club de basket ha situado la ciudad en el mapa al conquistar la Copa de la Reina de baloncesto, firmando una de las proezas más bonitas e inesperadas de las últimas décadas. El club baloncestista más antiguo de la región de Murcia (1954) debutó en la élite estatal en el curso 2022-2023 y en su primera presencia en la Copa ha mutado de figurante a protagonista para sorprender al vigente campeón, el Valencia, en cuartos de final, al líder de la Liga, el Girona, en semifinales y al Perfumerías Avenida salmantino, el club más laureado del basket español, en la final (67-59), el domingo pasado en Zaragoza, la sede de esta edición. Con un entrenador catalán, Bernat Canut, y dos jugadoras catalanas: Txell Alarcón, escolta, y Aina Ayuso, base.

"Ha sido una locura, la verdad. Ha sido maravilloso, increíble", asiente Ayuso (Sant Just Desvern, 1999). Fue designada mejor jugadora de la competición. Irradia alegría. Dice que aún no ha asimilado lo que ha vivido: tan feliz e intenso. "Aún estamos aterrizando", admite. "Con los días empieza a ser real", acentúa. Recaló en Murcia en 2023, después de crecer en el Segle XXI y de jugar en la liga universitaria de Estados Unidos (Oregon Ducks), el Sant Adrià, el Zaragoza, el Promete y el Olympiacos griego.

Las jugadoras del CB Hozono celebran la Copa de la Reina en el Ayuntamiento de Alcantarilla. / EFE / MARCIAL GUILLÉN

LA MVP

No olvidará nunca el final de la final: "Gritamos, saltamos y nos abrazamos. Pero lo más bonito es que la reacción más generalizada en la pista, en el banquillo y en la grada fue llevarse las manos a la cabeza por la incredulidad. "somos campeonas de la Copa'", dice. "Cuando dijeron mi nombre para recoger el MVP de la Copa pensé: 'Hostia, si soy yo'. No sabía ni adonde ir", ríe.

Encontró a sus padres, a su hermana en la grada. Pero no pudo ir a abrazarles. "Me cogieron para hacer entrevistas y me perdí la celebración sobre la pista. Sentí envidia. Pero si queremos que el deporte femenino y el baloncesto femenino crezcan hay que entenderlo y para tener el foco hay que estar presentes", argumenta. La noche terminó cuando ya era día: durmieron en el bus que las devolvió a Murcia a primera hora de la mañana del lunes.

El lunes se celebró el éxito en Alcantarilla, con una rúa a bordo de un autobús descapotable: "Fue espectacular ver un pueblo tan entregado: todo el mundo sabía que habíamos ganado. Ver cómo una alegría se transmite y llega a todo el mundo es una sensación increíble. Sobre todo porque al final es algo que hemos hecho nosotras. Se me pone la piel de gallina: ¿como puede ser que una cosa tan simple como el deporte una tanto a tanta gente diferente?". "Antes de la rúa decíamos: 'Estaremos con el bus, la música y todo y ya verás que iremos por la Calle Mayor solas'. En la rúa nos mirábamos flipando porque había muchísima gente. Fue muy bonito", reconoce la base catalana. La gente le gritó 'MVP y Ayuso, quédate'. No olvidará estos días.

Las jugadoras del CB Hozono celebran la Copa de la Reina en la rúa por Alcantarilla. / EFE / MARCIAL GUILLÉN

Los referentes

Enfatiza la felicidad de haber puesto Alcantarilla en el mapa y la alegría de ver la alegría en la cara de tantos niños y niñas que quieren ser como ellas, convertidas en referentes. Los suyos fueron su padre, Josep Maria, 115 partidos en la liga española entre el Licor 43, el Español, el TDK Manresa y el Tenerife en los 80, y su madre, preparadora física, José Manuel Calderón y Tony Parker y, claro, Laia Palau, la primera gran referente del baloncesto catalán y español y la única durante demasiados años. Ahora cada vez hay más ídolos femeninos: más caminos a seguir.

Ayuso señala que las condiciones van mejorando, hasta el punto que ya es inconcebible que alguna jugadora compatibilice el baloncesto con otro trabajo. En 2023 se llegó a un acuerdo para fijar un salario mínimo de 16.000 euros anuales y contratos de jornada completa que se presentó como un punto de partida para dejar atrás la precariedad y profesionalizar el baloncesto femenino: "No nos tenemos que conformar, eh, pero la línea es muy ascendente y positiva y se ha crecido mucho en estos últimos años", subraya

El basket sigue siendo el deporte femenino español con más licencias (138.267), por delante del fútbol. Pero el fútbol crece y recorta distancias a pasos de gigante, por el impulso de los éxitos del Barça y la selección: de 67.149 licencias en 2021 a 107.853 en 2023. En el curso 2017-2018 Catalunya tenía 25.460 licencias femeninas de baloncesto y 10.702 de fútbol. Ahora son 30.342 y 25.430.

Puede producir cierto rencor que el fútbol femenino haya irrumpido con tal fuerza que quizá esté asumiendo toda la visibilidad del deporte femenino, quizá repitiendo patrones del deporte masculino, pero Ayuso ve el vaso medio lleno. "El crecimiento del deporte femenino es positivo para todo el mundo sea el deporte que sea", afirma.

"Al ser deportista pierdes la estabilidad a nivel personal porque eres un poco nómada y no tienes unas raíces fijas en ningún sitio. Vas cambiando y es muy solitario. Y después está convivir con el constante 'tengo que entrenar'. No quiero perder el foco porque somos súper afortunadas por poder dedicarnos a algo que nos gusta y cobrar por una pasión es algo maravilloso, pero es duro y no siempre tienes la recompensa de los títulos, porque solo gana uno. En el deporte y en la vida supongo siempre pierdes más de lo que ganas y por eso ganar un título tan grande como la Copa de la Reina es la recompensa a tantos años de trabajo", sonríe Ayuso, tan feliz.

