Márquez: "Me he caído por exceso de confianza, no puede ser"

Simplemente impresionante, no hay palabras, de momento, o sí, todas las que se nos ocurran para definir el arranque de temporada del catalán Marc Márquez Alentá (Ducati) en el Mundial de MotoGP. Después de ganar las dos carreras de Buriram (Tailandia) y las dos de Termas de Río Hondo (Argentina), el ocho veces campeón del mundo se ha presentado en uno de sus circuitos preferidos, Austin, en Texas, donde ha ganado siete de las nueve veces que ha corrido y ha superado en casi un segundo (0.736 segundos) al resto de rivales en la primera sesión del Gran Premio de Estados Unidos. Hoy, en la carrera al 'sprint' (21.00 horas, DAZN) es, de nuevo, claro favorito al triunfo.

Márquez, que ha tenido como principales perseguidores, que jamás han alcanzando sus prestaciones ni mucho menos, ha un puñado de pilotos que no suelen estar arriba, como el explosivo Fabio Di Giannantonio (2º), el experto y novedoso Franco Morbidelli (3º), el espectacular Àlex Márquez (4º) y el ‘rookie’ Fermín Aldeguer (5º), la auténtica sorpresa de este primer día en USA, parece en condiciones, como todo el mundo pronosticó, de repetir sus actuaciones en los dos primeros grandes premios del año.

Marc Márquez (Ducati), a vista de pájaro, en el circuito de Austin (Texas, EEUU). / ALEJANDRO CERESUELA

“¿Mi tiempo? ¿Mis prestaciones?, bueno, se han producido en unas condiciones muy especiales de la pista. En ‘mis’ condiciones”, empezó comentando el mayor de los Márquez tras las dos sesiones de entrenamiento. “Ya sabéis, llueve, no llueve, pista medio seca, medio mojada, baches húmeros y, como casi siempre, me he encontrado cómodo desde el inicio, pero ya se ha visto por la mañana, con mi primera caída de la temporada, que todo puede cambiar en una milésima, a veces para bien y otras, para mal”.

Márquez siempre tan sincero (“no tiene sentido engañarte, si te engañas no avanzas, no mejoras, no progresas”), reconoció que salió a la pista, que tenía bastante agua y humedades, “demasiado confiado”. Y sufrió un aquaplaning en la curva 2 de Austin y se fue al suelo de forma espectacular, pero sin sufrir daño alguno. “Me ha venido bien, pues no tenía ningún sentido, tal y como estaba la pista, salir así, tan confiado. Me he caído por exceso de confianza y no puede ser, no puede ser”.

"Ya sabéis, la pista hoy estaba en unas condiciones muy especiales, 'mis' condiciones, llueve, no llueve, pista medio seca, medio mojada, baches húmedos y, en estas condiciones, o tienes confianza y te sale todo o pierdes dos segundos y no sabes por qué" Marc Márquez — Piloto del equipo Ducati Lenovo

Cuando Borja González, reportero de DAZN, le recordó lo que comenta mucha gente que, dada su superioridad en la pista, tal vez el mayor enemigo de Marc Márquez sea el propio Marc Márquez, el campeonísimo catalán comentó: “Cuando te caes, en un primer instante, no entiendes por qué te has caído, pero, luego, analizas fríamente lo sucedido y he exagerado mi pilotaje en exceso. Con tanta agua en la pista no tocaba ir tan rápido, por eso siempre soy autocrítico cuando cometo estos errores, porque es la única manera de mejorar”.

El piloto catalán del Ducati Lenovo reconoció que estas cosas suelen suceder cuando vienes de fines de semana perfectos, cuando vienes de victorias, “por eso voy al discurso prudente, porque me ayuda también a mí, al pensar que no lo tienes todo hecho y que un error, que puede llegar en cualquier momento, cuando menos te lo esperas, puede dar al traste con todo el trabajo realizado”.

Márquez insistió en no darle demasiadas vueltas a su excelente primer día en un circuito que, como muy bien definió Davide Tardozzí, Team Manager del Ducati Lenovo y su nuevo jefe en el Mundial, “se trata del jardín de Marc, así que es lógico que domine de la manera que ha dominado hoy”. “Y, repito, se han dado las condiciones ideales para Marc Márquez”, comentó el catalán. “Para afrontar este tipo de condiciones o tienes muchísima confianza y te sale todo porque la pista está a tu gusto o sufres y pierdes dos segundos de golpe, sin saber por qué. Pero pese a esta jornada, lo importante es la ‘quali’ de mañana, sábado, y meterme en primera fila”.