Marc Márquez demuestra su enorme poder con otra victoria en EEUU

Estamos, solo, en el tercer fin de semana de la temporada: Tailandia, Argentina y Estados Unidos. Estamos, solo, en la carrera número 5 de las 44 que tiene el Mundial de MotoGP. Y Marc Márquez Alentà, de 32 años y ocho títulos mundiales en sus vitrinas de todas las categorías (125cc, Moto2 y MotoGP), continúa dando la razón a sus 'amigos' italianos, que desde que forzó la jubilación del mito Valentino Rossi a base de victorias, le conocen como 'el caníbal'. Ha vuelto el mejor Marc Márquez Alentà, el de 2019, y, este sábado en Austin, su 'jardín', volvió a demostrarlo logrando su 'pole position' número 97 y ganando la quinta carrera del año consecutiva.

No dio opción a nadie, ni siquiera al sorprendente Fabio Di Giannantonio (Ducati, vaya, el pupilo del 'Doctor', que se coló en segunda posición de la parrilla en la 'quali' definitiva del mediodía). Ni tampoco a su hermano Àlex, que completó la primera fila. Ni mucho menos a su nuevo compañero de equipo, en Ducati, el bicampeón de la categoría reina Francesco 'Pecco' Bagnaia, que debe tener unos sueños horribles nada más pensar que va a tener que soportar al catalán dos años.

"La pista hoy no tenía nada que ver con el resto de días, más calor, más temperatura y, ya en la primera vuelta con un gran susto, he visto que me iba a costar algo más de lo que pensaba. Pero lo saqué adelante" Marc Márquez — Piloto del Ducati Lenovo

"Lo tengo clarísimo, tal y como se desenvuelve en la pista, tal y como lo ves correr, con la seguridad y la facilidad que compite, solo Marc puede perder este título", comentó el mallorquín Joan Mir, que empieza a resurgir de la mano de una Honda nueva. Esa es la visión que tiene todo el 'paddock' del Mundial, viendo la facilidad, la soltura, la velocidad, el ritmo y, sobre todo, la diversión que MM93 imprime a todas sus carreras. La de este sábado, en 'sprint', no fue diferente: salió y se fue.

Lo que hizo el mayor de los Márquez en este arranque de Mundial es de locos: 'pole position', victoria y vuelta rápida al 'sprint' en Tailandia, Argentina y EEUU; victoria y vuelta rápida en el GP de Buriram y Termas de Río Hondo; dos plenos de 37 puntos en terreno tailandés y argentino y, ahora, ha empezado en Austin con 'pole', victoria al 'sprint' y vuelta rápida en carrera. No ha dejado nada, nada, ninguna conquista, ni grande ni pequeña, para sus adversarios.

"Estando como está Marc, que ya véis que lo gana todo, acabar segundo detrás suyo es casi como ganar; bueno, no es ganar, pero es lo máximo que podemos hacer los demás" Àlex Márquez — Piloto del Gresini Racing Team Ducati

La pequeña carrera del sábado solo tuvo como emoción e incertidumbre la salida y la primera vuelta, cuando 'Pecco' Bagnaia salió como un cohete, desde la sexta posición de la parrilla, atrapó a Marc y Àlex Márquez, pelearon, carenado con carenado, hasta que el mayor de los hermanos de Cervera, tras llevarse un gran susto, tomó la delantera de la prueba y, a partir de ahí, mantuvo siempre a su hermano a más de medio segundo, la misma distancia que el 'Pistolas' adquirió con respecto al bicampeón italiano. Así empezó y acabó todo.

"No fue nada fácil aunque lo parezca, pues nada más arrancar, nada más tomar la salida, me di cuenta enseguida de que la pista no era la misma, más calor, los neumáticos no agarraban como en los entrenamientos y ya se vio cómo sufrí en la primera vuelta, con los ataques de Àlex y 'Pecco', que, como anuncié, sabía que estarían más cerca", comentó Marc, que, al final, reconoció que "resuelta esa lucha, conseguida la cabeza del grupo, todo lo demás fue como tenía previsto. Veremos este domingo, que son el doble de vueltas".

"Es evidente que cuando te encuentras un Marc como el que estamos viendo en este arranque de Mundial", comentó Àlex Márquez, que, de nuevo, fue segundo tras el ocho veces campeón del mundo, "lo mejor que puedes hacer es acabar segundo y eso es lo que he repetido, de nuevo. Y, sí, me siento, muy, muy, orgulloso de haberlo conseguido. Este domingo habrá que intentar apretarle más".

Clasificación carrera al 'sprint': 1. Marc Márquez (Ducati), 20 minutos 29.509 segundos; 2. Àlex Márquez (Ducati), a 0.795 segundos; 3. 'Pecco' Bagnaia (Ducati), a 1.918 segundos; 4. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 8.536 segundos y 5. Franco Morbidelli (Ducati), a 9.685 segundos

Mundial de MotoGP: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 86 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 67; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 50; 4. Franco MORBIDELLI (Italia), 42 y 5. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 28.