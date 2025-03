Josu Rodríguez, icono del Sant Andreu: "Mi hija me ayuda mucho. Cuando llego a casa, se me olvida todo"

Ser una leyenda no es fácil. Ni para todo el mundo. Josu se sienta en el banquillo para desatarse las botas y los más pequeños gritan su nombre y le saludan. Una sonrisa y un abrazo del segundo capitán del Sant Andreu es todo lo que quieren. Muchos años luciendo los colores de la entidad donde se ha erigido como líder en el vestuario y fuera de él. Este domingo (19.15 h, Betevé) estará presente en el derbi barrial de Barcelona contra el CE Europa y donde él se formó como futbolista.

Comenzó en el Europa y ahora defiende los colores del eterno rival. ¿Cómo lo vive?

En su momento lo escogí porque estaba cerca. Mi madre me dijo que decidiera entre jugar a baloncesto o fútbol, porque en ese momento hacía varios deportes. A los cinco años decidí jugar a fútbol. Lo recuerdo de manera muy especial. Los primeros años en el Europa, en la escuela, fueron muy buenos. Guardo un gran recuerdo de mi etapa formativa allí. Me cuidaron mucho y fue un club muy especial en mi formación. Pero al final vas creciendo. Fui el primer jugador que hizo toda la etapa de fútbol base hasta llegar al primer equipo, pero allí no tuve oportunidades. Tampoco me renovaron, así que decidí irme. Fui recorriendo clubes por toda Catalunya hasta que llegué aquí, al Sant Andreu.

¿Y cómo le recibieron?

Me acogieron desde el primer día de manera espectacular. He estado en seis equipos en Catalunya y en ninguno he sido tan feliz como aquí. No solo por la afición, que te cuida desde el primer día, sino por el ambiente, la cercanía y el trato diario. Es un club muy especial para mí. Ha sido la mejor decisión que he tomado.

Más allá de la rivalidad, ¿cómo ha visto la evolución del fútbol modesto y popular?

La diferencia principal es la cercanía. Si vas a ver al Barça, al Girona o al Espanyol, entre el jugador y el aficionado hay dos kilómetros desde grada hasta césped. En cambio, aquí en el Sant Andreu, después de cada partido, ganemos o perdamos, damos la vuelta al campo y saludamos a los más pequeños y a las familias que nos apoyan. Eso es algo diferencial. Además, el crecimiento ha coincidido con un momento no tan bueno para el Barça, el Espanyol o el Girona. Europa y Sant Andreu han estado a buen nivel deportivo, subiendo de categorías y haciendo campañas muy buenas.

Bacelona 26/03/25 Deportes. Entrevista a Josu, jugador del Sant Andreu para la previa del partido Sant Andreu vs Europa. AUTOR: MANU MITRU / Manu Mitru / EPC

¿Cómo se vive la rivalidad con el Europa? Porque, aunque ambos representan una idea similar de fútbol, tienen maneras distintas de entenderlo.

Por una parte, no entiendo mucho la rivalidad. Son dos clubes que se posicionan en muchos temas sociales y políticos de manera similar. Muchas veces piensan igual. Pero es verdad que llevamos años intentando tener los dos los máximos éxitos deportivos y lo estamos consiguiendo. Hay una rivalidad muy fuerte. Tengo muchos amigos en el Europa, tanto en el primer equipo como en el fútbol base. Pero cuando llega el partido, no hay amigos. Quieres ganar, no solo por ti, sino por la afición que vive estos encuentros de una manera muy especial.

¿Le paran mucho estos días previos al derbi?

Sí, bastante. Siempre lo bromeo con mi mujer, porque ella me dice: "¿Tú quién eres? Si no te conoce nadie". Pero después de tantos años en el fútbol catalán y, con el cariño que me tienen en el Sant Andreu, es diferente. Esta semana, por ejemplo, si voy a un centro comercial la gente me dice: "¡Esta semana hay que ganar sí o sí!". En otras semanas me saludan, pero no me dicen nada más. Eso te da un plus para vivir estos días con más intensidad.

Todo el mundo le reconoce como un hombre del club. ¿Qué significa?

Es un orgullo. Mucha gente me dice que cuando deje el fútbol, recordaré y valoraré esto aún más, no solo en lo deportivo, sino en lo personal. No me considero alguien especial, pero me hace feliz que la gente quiera una foto, un autógrafo o simplemente charlar un rato. Es la diferencia entre un club como el Sant Andreu y otros más profesionales. Aquí puedes ir a un bar, tomar un café con mi padre y un aficionado que se acerca sin problema.

Bacelona 26/03/25 Deportes. Entrevista a Josu, jugador del Sant Andreu para la previa del partido Sant Andreu vs Europa. AUTOR: MANU MITRU / Manu Mitru / EPC

Los niños también le reconocen mucho. ¿Cómo es ese vínculo con ellos?

Es muy bonito. He estado vinculado al fútbol base no solo aquí, sino en clubes como el Europa y el Júpiter. Esa cercanía con los niños me gusta mucho. También organizamos campus y otras actividades, y todos me conocen. Me hace feliz poder motivarlos a que sigan practicando deporte, porque es algo muy bueno para ellos.

¿Cómo espera el partido del domingo? Ya se han agotado las entradas y la gente tiene muchas ganas después de lo que pasó en la ida.

Espero que sea como en la ida, pero sin que se caiga ninguna valla publicitaria ni haya problemas. Sobre todo, espero que ganemos. En lo deportivo, creo que el partido de la ida fue de los más espectaculares de los últimos años. Antes de eso, habíamos empatado muchos encuentros con pocos goles, lo que a los aficionados no les gustaba tanto. Queremos que sea un espectáculo para todos.

Bacelona 26/03/25 Deportes. Entrevista a Josu, jugador del Sant Andreu para la previa del partido Sant Andreu vs Europa. AUTOR: MANU MITRU / Manu Mitru / EPC

¿Podría ser su último derbi?

Es una pregunta difícil. Si dependiera de mí, seguiría. Para mí, este club es como mi casa. Pero tengo 35 años, la recta final está cerca. De momento, no pienso en ello. Físicamente me siento bien, entreno y compito con ganas. No soy de esos veteranos que se intenta escaquear. Este año he empezado más partidos desde el banquillo, pero el tiempo lo dirá. Puede que sea el último, o puede que no. Pero si lo es, espero ganarlo y ascender.

¿Le ha sido difícil asumir un rol diferente esta temporada, con menos minutos?

A nivel emocional no ha sido fácil. El cambio ha sido rápido. El año pasado tenía un papel más importante, y este año no tanto. Pero entiendo que la juventud empuja fuerte y que los jugadores que están en mi posición están rindiendo muy bien. Me ha ayudado mucho mi hija. Cuando llego a casa y estoy con la peque, se me olvida todo. Es un paso importante como jugador: aprender a ayudar al equipo, ya sea desde dentro o desde fuera.