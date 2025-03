Hagan juego, la Volta 2026 ya está abierta

¿Cómo será la Volta de 2026? No lo sabe a ciencia cierta en estos momentos ni Rubèn Peris, director y alma de la carrera. Lo único que hay claro es que volverá a salir de Sant Feliu de Guíxols, por el contrato firmado entre la organización de la carrera y el ayuntamiento de la ciudad ampurdanesa, y que terminará en Barcelona. A ver si la patronal del fútbol se apiada del ciclismo el año que viene y no hace coincidir la llegada de la ronda catalana con un partido del Barça, aunque, de hecho, la temporada que viene ya se espera que el conjunto azulgrana vuelva al castillo del Camp Nou.

Y otra cosa parecía tener decidida Peris antes de la suspensión de este sábado por el viento. Difícilmente, el próximo año iba a repetir Pradell en el menú de la Volta porque no se quería quemar el monte al programarlo tantas y tantas veces. Sucede, ya que lo comparamos con la gastronomía, como comer cada vez el mismo plato; al final, por muy apetitoso que esté, te hartas y buscas otra variedad. Ahora, todo cambiará.

El patrocinio

De hecho, la geografía catalana permite muchas alternativas ahora que los responsables de la prueba ya han decidido mantener las tres llegadas en alto durante la semana de competición y colocar el sábado previo al fin de fiesta en Barcelona una etapa que mantenga el suspense de la prueba casi hasta la pedalada final.

Bien diferente es la situación de la carrera en cuanto a patrocinadores. Pese al aumento de la audiencia, a la retransmisión televisiva por al menos tres vías, la televisión autonómica, la pública y Eurosport, las grandes empresas siguen dando la espalda a la prueba que año a año, al margen de los inquilinos en el Palau de la Generalitat, continúa la vida deportiva gracias a la ayuda del Govern y el apoyo de Francia, como carrera suscrita a las pruebas organizadas por el Tour que a su vez delega en la Vuelta el soporte en buena parte de la infraestructura de la carrera y el apoyo automovilístico gracias a la firma de Skoda, que facilita todos los vehículos necesarios para que la ronda catalana sea una realidad.

El año del Tour en Barcelona

Por lo tanto, está abierto en este momento el abanico para acoger las salidas y llegadas de la Volta 2026, en un año ciclístico muy especial en Catalunya puesto que será el del Tour que nacerá en Barcelona con todo lo maravilloso que ello supone, un sueño hecho realidad por todos aquellos ciudadanos de la capital catalana que disfrutan cada mes de julio con las aventuras de la ronda francesa.

Con la carrera activa muchos son los ayuntamientos que quieren repetir, pero luego cuando se serena la emoción y se miran los presupuestos municipales, ¡ay! entonces hay que coger la calculadora y comprobar si realmente las cuentas salen.

El podio de Figueres

Por lo menos 2026, no es un año electoral porque las carreras ciclistas, da igual la Volta que la Vuelta, lo pasan terrible porque muchos alcaldes o alcaldesas no quieren mojarse, sobre todo aquellos que saben, da igual el signo político, que las encuestas no le son favorables y no se atreven en la apuesta por el ciclismo no sea que luego las carreras les jueguen una mala pasada durante la campaña electoral.

Una prueba como la Volta sirve gracias a las imágenes de televisión para mostrar los encantos del pueblo o la ciudad. Por ejemplo, en Figueres, fue un acierto total colocar el podio de la carrera pegado a la pared del Museu Dalí, hasta el punto de que lo vio la Vuelta que ya ha decidido que sea el mismo lugar el que sirva como punto de salida para la contrarreloj por equipos de la prueba el próximo 27 de agosto.

