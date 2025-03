El Espanyol salva un buen punto ante un Atlético de capa caída

El Espanyol sigue fortaleciendo su trayectoria en el RCDE Stadium y ni el Atlético de Madrid consiguió romper su imbatibilidad en casa en este 2025 (1-1). El empate no alivia la agonía que le espera para salvarse, pero lo dio por bueno. Ya vendrán otras jornadas en las que sumar los tres puntos. Le vale menos al equipo de Simeone, en trayectoria descendente. Si el Barça gana este domingo al Girona, puede quedarse a nueve puntos de la cabeza de la tabla. Muy lejos para sentir que aún puede ganarse portadas triunfales este curso.

Javier Puado, autor del gol de penalti que salvó al Espanyol, abrazó el resultado. "Sacamos un punto bueno. Venimos bien y queremos seguir así", dijo de forma práctica tras el partido. No mereció más el juego perico, en general atropellado. El Atlético tampoco. Se sintió superior, pero chutó poco. Las estadísticas finales arrojaron un disparo a puerta de los pericos y dos de los colchoneros. No, no se vio un espectáculo memorable en Cornellà.

Lo mejor, lo de Azpilicueta. No habrá marcado un gol con semejante plasticidad en su vida. No lo marcará tampoco en lo que le queda de carrera. Bueno, de hecho, fue su primer tanto en la Liga tras 133 partidos. Una volea desde fuera del área que impactó limpiamente y que Joan Garcia no pudo ni rozar. Golazo que los jugadores del Espanyol protestaron por una supuesta falta previa de Sorloth a Kumbulla. No lo pareció y tampoco el videomarcador mostró la acción, así que no dio pie a que se sulfuraran los ánimos en el RCDE Stadium.

La ira de la grada se descorchó poco después. Una incursión en el área de Jofre Carreras concluyó con un empujón de Samu Lino. Hombro contra hombro para el árbitro; una nueva injusticia para los aficionados blanquiazules, con la piel muy fina tras los sucesos de la última jornada en Mallorca. Al árbitro ya no lo dejaron tranquilo. Gajes del oficio.

Cuchillo entre los dientes

Manolo González había reclamado a sus futbolistas que jugaran con el cuchillo entre los dientes y sí, el esfuerzo se vio, no se puede negar, pero no cortaba nada. Punta de goma. El Atlético controló el partido desde el primer minuto y sin asfixiarse, como si hubiera conectado la opción de ahorro batería. Ya habrá tiempo de gastar munición, pareció decirse. La actitud de los que se sienten superiores.

Krajl y Sörloth pelean por un balón aéreo durante el Espanyol-Atlético en el RCDE Stadium. / Afp / Manaure Quintero

Todo lo que intentó el Espanyol durante una hora no provocó ningún sobresalto a Oblak. El primer remate no llegó hasta el minuto 20, de cabeza y desviado alto por parte de Cabrera. Después, un toquecito de Roberto. Un tirito del mismo delantero. Poco más. Apenas cositas que no arrugaron el traje de Simeone. El Espanyol, en estático, era como si tropezara con su propio pie. Y tampoco consiguió recuperar el balón para hilar algún contragolpe con el que, al menos, animar a sus aficionados.

Penalti imparable

El RCDE Stadium, que durante muchos minutos asistió al ejercicio de incapacidad en silencio (salvo los abucheos al árbitro), recuperó las constantes vitales pasados los 20 minutos de la segunda parte con los cambios de Manolo, que parecieron afilar el cuchillo. Y enseguida, un premio a esta nueva actitud: penalti de Lenglet por agarrón a Cabrera. Puado, que jugó su partido 200 con el Espanyol, lo transformó con categoría.

Azpilicueta celebra su gol, el 0-1 del Atlético al Espanyol en la primera parte del duelo del RCDE Stadium. / Afp / Manaure Quintero

El gol del empate coincidió con la entrada en juego de Julián Álvarez, dosificado tras el esfuerzo en la soberana goleada de Argentina ante Brasil del jueves. En el descanso Simeone ya había dado cuerda a Rodrigo De Paul. Al Espanyol le subió la adrenalina con el 1-1 y se pintó la cara para ir a la guerra. Manolo había pedido en la previa a sus jugadores que jugaran sin miedo y hasta entonces no se lo sacudieron de verdad.

🚨🇪🇸 GOAL | Espanyol 0-1 Atlético Madrid | Cesar Azpilicueta



WHAT A GOAL FROM CESAR AZPILICUETA! 🤯pic.twitter.com/kxNc0l3p1Y — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 29, 2025

No es que se pusieran en plan kamikaze, pero se vieron algunas recuperaciones arriba y algunas incorporaciones con tensión por los costados. Se les vio más sangre. Incomodaron al Atlético durante un rato. Y supieron atajar los cansados esfuerzos rojiblancos por recuperar la ventaja.

La última oportunidad, un remate de cabeza blando de Griezmann. El francés no pudo celebrar con gol una fecha histórica: sumó 521 encuentros en LaLiga entre sus etapas en la Real Sociedad, el Barça y el Atlético y se convirtió en el jugador extranjero con más apariciones en toda la historia del campeonato español. Uno más que Leo Messi. Palabras mayores.