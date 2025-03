Daley Blind: "Haber ido a la Champions con el Girona es casi un título"

El neo derbi Barça-Girona reencuentra a los dos clubs catalanes en una situación muy distinta respecto a la pasada campaña. Las trayectorias se han invertido. Daley Blind (Amsterdam, 9 de marzo de 1990) analiza el duelo de este domingo. A los 35 años, sin el ajetreo de las selecciones, ha entrado en otra fase de su carrera.

¿Cómo vivió el doble enfrentamiento entre Países Bajos y España?

Fue un gran partido. A todo el mundo que le gusta el fútbol le encanta ver partidos como ese, que lo tuvo todo: fue muy intenso, muy veloz y muy competitivo.

¿Echa de menos esos partidos de selecciones?

Por supuesto. Jugar con tu país es el mayor orgullo que puedes sentir, pero esa época, maravillosa, ya pasó.

¿Es un libro completamente cerrado?

Mi teléfono siempre está abierto, aunque has de ser realista y saber que vienen nuevas generaciones, nuevos talentos. Si el seleccionador me necesita, estaré disponible, pero has de ser honesto contigo mismo y con el equipo. Me habría gustado que durara cien años, pero sabes que no es posible.

Frenkie de Jong celebra el segundo gol de Países Bajos a Qatar con Memphis Depay y Daley Blind en el Mundial-2022. / PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

Ha jugado en el Ajax, en el Manchester United y el Bayern Múnich. ¿Es muy diferente para usted hacerlo ahora en el Girona, un club menor?

No, por supuesto que no. Todo el mundo entiende que el Girona es un club más pequeño respecto a esos, cuya historia es mayor. En términos de club hay diferencia, pero a mí me gusta la forma de pensar del Girona. El fútbol sigue siendo el mismo juego. El año desplegamos un gran fútbol y la gente en Europa disfrutó de nuestro juego. Fue fantástico haber participado de eso, así que no me arrepiento nada de haber venido a Girona. Soy feliz aquí.

¿Y usted cambió su mentalidad?

No, tampoco he cambiado en el campo. Siempre quiero ganar, mi objetivo siempre es dar lo mejor de mí, pero, claro, has de adaptarse a nuevos jugadores, nuevos entornos, un club más pequeño. Es bueno ver esa cara diferente y aprender de cada capítulo de tu carrera. Y del Girona también me llevaré varias cosas.

Daley Blind protesta al árbitro madrileño Carlos del Cerro Grande en un Ajax-Benfica de la Champions 2021-22. / MAURICE VAN STEEN / EFE

¿Dónde ha sido más feliz? ¿En el Ajax?

Sí, el Ajax es el equipo de mi infancia. Mi sueño era jugar allí. Estuve muchas temporadas y gané muchos trofeos. Amsterdam es mi hogar.

¿Y cuál ha sido el momento más feliz? ¿Qué victoria, qué título?

Todos. Soy viejo y tengo almacenados muchos recuerdos. Por ejemplo, el partido ante España del Mundial de Brasil en 2014 [triunfo neerlandés por 5-1], cuando llegamos a la semifinal de la Champions en 2019, ganar la FA Cup y la Europa League con el United… Es difícil elegir uno de tantos momentos especiales. Haber ido a la Champions con el Girona es casi un título. No puedo quejarme de lo que he conseguido.

Daley Blind. / David Aparicio / DDG

¿Cuál fue su motivación para firmar por el Girona?

Había jugado seis meses en el Bayern y estaba libre. Hablé con muchos clubs, pero el Girona me dio la mejor sensación. Me había querido antes de irme a Múnich, y me decanté por la oportunidad del Bayern. El Girona siguió interesado después. Me gustó la forma cómo veían el fútbol, la forma en la que querían jugar, cómo me veían a mí en el equipo y tomé la decisión. Además, ya soy mayor, tengo tres hijos y el ambiente de Girona es estupendo. Ellos están encantados, mi esposa es feliz, eran cuestiones que influían en la elección.

¿Influía el hecho de poder jugar en la liga española?

También. En Alemania hacía mucho frío, en Inglaterra ya había estado, Italia era difícil por mis condiciones de salud, y en España pensaba que me iría bien por mi forma de jugar. Vino el Girona con buenas ideas para el futuro y me comprometí. No me arrepiento.

Raphinha supera a Blind durante partido de liga entre el Girona CF y el FC Barcelona en Montilivi. / JORDI COTRINA / EPC

¿Es diferente como defensa jugar en el Ajax o el United que en el Girona?

Cada club tiene su propia filosofía. Aunque el año pasado en Girona fue distinto de lo que es habitual, hay más presión en aquellos clubs. Montilivi es más pequeño. La afición de aquí es estupenda, pero no veo seguidores tan fanáticos como los de allí. Aquí hay menos presión.

Algunos colegas se van a Arabia o Qatar en busca del último contrato, y otros buscan un club menor donde acabar, quizá para recuperar las sensaciones iniciales, más para disfrutar que por dinero.

Sí, creo que mi carrera va por este camino. Aún no ha terminado, igual acabo en el desierto. Me siento muy bien aquí pero, ya sabes, hay ofertas que no puedes rechazar. Quizás los jugadores no pensaban ir allí pero surgen ofertas muy buenas. No he visto muchos partidos de aquellas ligas. Hay jugadores que siguen jugando con sus selecciones pese a estar allí, con lo que deduzco que se lo toman en serio. Al final elegí la Liga, porque me sentía muy bien, sano y preparado para demostrar que podía competir y creo que lo he hecho.

Blind intenta cortar un avance de Roberto en el Espanyol-Girona. / Valentí Enrich / SPO

Míchel desea que el Girona juegue como un equipo grande. ¿Lo percibe?

Sí, por supuesto. Me gusta que mi equipo sea dominante en el campo, tener la posesión, el control. Pero los equipos grandes tienen más recursos. Nosotros hemos tenido lesiones y del año pasado echamos de menos a varios jugadores. Es muy difícil mantener el mismo nivel, pero eso es algo que ocurre en el fútbol. Nos tenemos que adaptar a eso y luchar por cada punto.

Ha ganado 17 títulos en su carrera. ¿Son más de los que podía esperar?

Estoy muy orgulloso. Es casi un trofeo por temporada. Cuando era pequeño nunca pensé que ganaría trofeos con el Ajax, el United, incluso uno con el Bayern. Pienso que haber llegado a la Champions con el Girona también es un pequeño trofeo. Cuando eres futbolista vives para ganar títulos.

Su padre Danny, ganó 18 títulos. Luego fue entrenador y seleccionador. ¿Tomará el mismo camino?

Lo intentaré, pero sin presión. Primero trabajaré con niños en la cantera y veré si me gusta, si se me da bien y si puedo aprender y progresar. Pero me gustaría estar en el terreno de juego. Aún no tengo el carnet.

Frans Hoek, Danny Blind, Louis van Gaal y Edgar Davids, el staff técnico de la selección neerlandesa durante el Mundial de Qatar-2022. / Abedin Taherkenareh / EFE

¿Cómo vivió la infancia como hijo de un futbolista tan importante?

No lo recuerdo bien. Lo dejó cuando tenía seis o siete años. He visto vídeos. El de la temporada 94-95 cuando ganaron la Champions lo he visto muchas veces, lo tengo grabado en mi memoria. Me enorgullece lo que logró. Es muy especial tener a un entrenador como padre. Me ayudó mucho durante mi carrera.

¿Hay algún consejo de él que siempre recuerde cuando juega?

Muchas cosas del juego, de situaciones que podías haber hecho esto o lo otro, y también de mentalidad como que no te muestres derrotado, cansado… Nada concreto. Jugamos en la misma posición y si hacía algo mal me lo decía. Tenía el entrenador que necesitaba ver en casa, aunque a veces era demasiado... Pero le estoy muy agradecido, me dio muchos consejos que he procesado.

Blind celebra un gol ante el Atlético, en Montilivi, la pasada campaña. / Dani Barbeito / SPO

Fichó por dos temporadas, que acaban dentro de tres meses. ¿Va a continuar en el Girona? ¿Habla ya de esto con el club?

No lo sé, ya veremos. Me siento muy bien, juego mucho. Veremos que depara el futuro, porque el fútbol cambia muy rápido. Estoy feliz aquí, mi familia es feliz.

¿Crees que Girona real es el de esta temporada y no el de la anterior?

No lo sé. Solo llevo aquí dos años. La pasada fue muy buena y esta es más o menos normal, ¿no? Había sido décimo antes de firmar y pensaba que ese puesto o algo mejor era el objetivo, pero llegar a la Champions fue increíble. Y si has conseguido ir a la Champions, deseas repetir. Has de ser realista, y para el Girona eso es muy difícil cuando se van seis o siete titulares: las relaciones y los automatismos desaparecen. Es una campaña algo extraña. En algunos partidos jugamos muy bien, pero no creamos muchas oportunidades de gol y es algo en lo que tenemos que trabajar porque si no marcas, no ganas. No se obtienen puntos por la posesión. Echamos de menos la calidad extra que tuvimos el año pasado. No es un problema, ya llegará. Tal vez necesitamos más tiempo para crecer y quizá es lo que pasará con el Girona.

Daley Blind carga a Ladislav Krejcí durante un entrenamiento del Girona, detrás de Arnau, solo, y Solis y Stuani. / David Borrat / EFE

¿Y opina que el Barcelona real es el de este año y no el del pasado?

El Barcelona está muy bien esta campaña. Los grandes clubs tienen una temporada o dos de bajón y ellos pasaron un año de dificultades. Si miramos los partidos, en ambos merecimos las victorias. Ahora están muy bien, es un gran equipo con grandes talentos y veteranos que dan un gran equilibrio.

¿Se siente una excitación especial por tratarse del Barça o es un ambiente como el que se vive antes del Madrid o el Espanyol?

Es un gran partido en Catalunya, mucha gente está interesada. Para mí es solo un partido contra el Barcelona, que es un gran equipo, pero en todos los partidos has de dar lo mejor de ti. Sospecho, eso sí, que será más difícil de lo habitual.

En el pasado tuvo problemas en el corazón. ¿Piensa en ello o ya está olvidado?

Antes sí. Fue en 2019. Antes sí que pensaba en eso, uno o dos años no me sentí bien, pero estoy sano, contento, y no pienso en ello.

¿Es como una lesión, que cuando te recuperas te olvidas?

Ahora sí. No fue fácil olvidarlo, por supuesto, pero no en pensado más en ello.