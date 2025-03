Álex Cano, capitán del CE Europa: "Intentamos alejarnos de las tonterías del fútbol grande"

Este mes de marzo llegó a los 500 partidos como futbolista del Europa. Álex Cano es un emblema del club y, además de ser líder, lleva el brazalete de capitán. Nunca ha perdido un partido en el Narcís Sala, escenario este domingo del derbi barrial de Barcelona contra el Sant Andreu. Rivalidad y romanticismo por el fútbol se dan cita en el partido más tenso y trascendental de la temporada.

¿Qué significa para un jugador ser del Europa?

Cuando estás durante varias temporadas en el Europa, te sientes importante. Es un equipo con mucha historia, uno de los fundadores de la Liga española, y tiene una masa social muy importante que sigue creciendo cada vez más. Para quienes llevamos años aquí, sabemos que formamos parte de un club especial y muy importante dentro del fútbol catalán. Se siente partícipe de compartir unos valores que representa el club y los jugadores sobre el terreno de juego. Conlleva la responsabilidad de dejar el listón alto en cada partido, porque hay muchas personas detrás que se sienten orgullosas de lo que hacemos.

Equipos como el Sant Andreu y el Europa han crecido en los últimos años. ¿Cómo se vive este fenómeno?

Hay que ser conscientes que el momento social en el que nos encontramos clubes como Sant Andreu o Europa no es lo habitual. Que ahora en Barcelona haya dos clubs así hace que sea distinto y que el aficionado se pueda identificar. Son dos estadios en medio de los edificios y cualquiera que pisara alguno de los dos siente algo diferente a lo que siente cuando va a un estadio de Primera División. Aquí, los jugadores somos más accesibles y cercanos.

¿Cree que esto ha atraído a una nueva generación de aficionados?

Sí, sin duda. Viven algo diferente a lo que se vive en el fútbol de élite y está ayudando a que esté teniendo este tirón en la nueva generación de jóvenes que les gusta el fútbol. No solo existe la Primera División, el fútbol popular está muy vivo. Aficiones como las de Europa y San Andreu lo demuestran.

Hay un sentimiento de pertenencia diferente a todo lo demás.

Llevo 16 temporadas en el primer equipo y siempre he dicho que me retiraré aquí. El Europa me da un cariño por parte de la afición espectacular que no la tendría en ningún otro lugar. Es recíproco. Hemos vivimos muchas experiencias, la mayoría muy buenas. A mis 24 años me hicieron capitán. Hace años que dije que me retiraría aquí porque el sentimiento de pertenencia es brutal. Poder vivir en el Nou Sardenya los entrenamientos y los partidos, la gente está a las buenas y a las malas a cambio de que lo demos todo por la camiseta. Trato de inculcar este amor a todos. Aquí por dinero no será.

¿Como capitán ha tenido que explicarle a alguien el porqué de la rivalidad con el Sant Andreu?

Somos dos clubes de la ciudad de Barcelona que vivimos bajo la dimensión que tiene el Barça. Nosotros desde la Vila de Gràcia y ellos desde el 'pueblo' de Sant Andreu, intentamos hacer las cosas lo mejor posible alejándonos de las tonterías que tiene el fútbol grande. Hacer las cosas poco a poco, escuchando a los socios. La rivalidad nace de aquí y somos dos clubes que están creciendo al mismo tiempo.

Los últimos derbis cada vez están siendo más tensos.

Son partidos de fútbol entre dos equipos que tienen una gran rivalidad. A nivel deportivo, nos encontramos cada año en la misma situación deportiva, luchando por el mismo objetivo. Con las dos aficiones que tenemos, hace que sean partidos calientes. Siempre dentro de los límites, obviamente. Está bien tener esta tensión deportiva y los duelos al límite. Lo vivimos con mucha pasión, igual que nuestros aficionados.

Ha alcanzado los 500 partidos con el club. ¿Se imaginaba llegar a esta cifra?

No, cuando llegué con 20 años, ni me lo planteaba. El récord anterior era de 402 partidos, así que superarlo era algo impensable. He tenido la suerte de evitar lesiones y siempre he renovado sin dudarlo. A nivel deportivo, nos ha ido muy bien, con ascensos, títulos y grandes momentos en la Copa del Rey.

¿Alguna vez tuvo dudas sobre quedarse en el Europa?

Nunca. Cada temporada, el club me llamaba para renovar antes de ni pensar en escuchar otras ofertas. Cuando era más joven, sí recibía llamadas porque destacaba. Pero con el tiempo dejaron de llamarme porque saben que no me voy a ir. Intento que mis compañeros valoren lo que tenemos aquí, que es mucho más que dinero. Algunos se van buscando una mejora económica o de categoría y se arrepienten y quieren volver.

El próximo partido contra el Sant Andreu puede ser decisivo. ¿Cómo lo afronta?

Ya no solo es un derbi. He jugado mucho, todos especiales, y me los he tomado como una final. Pero este es el partido más importante de la temporada. Estamos primero y segundo en la clasificación. Nos jugamos una liga porque quedan seis jornadas por jugar. Más allá de la rivalidad entre aficiones, este partido puede definir la liga. No es un partido más. Yo nunca he perdido en el campo de Sant Andreu, así que todo lo que sea no perder allí para nosotros será salir líderes. Pese a eso, sabemos que si ganamos los tres puntos se no pone todo muy de cara. Todo lo que sea ganar por la mínima, ya firmo.