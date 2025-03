'Monsieur' Koundé, menos palabrería, menos quejas y más unión ¡plantaos ya!

Mira Jules, como a casi todos tus compañeros, bueno, a todos, no te conozco. Mira Jules, no creo ser el único que está de acuerdo con vosotros. Todo el mundo está con vosotros.

Mira ‘monsieur’ Koundé, lo que no tiene sentido es que nosotros, los medios de comunicación, nos pasemos la vida, los días, las jornadas, las competiciones, las semanas, los meses, los años, las temporadas, los parones de selección, haciéndonos eco de vuestro cansancio, de vuestras reivindicaciones, de vuestro malestar y vosotros, los futbolistas campeones, millonarios, prestigiosos, populares, famosos y de élite, no hagáis nada para solucionar esto.

Aquel día en Mónaco

Te acabo de escuchar, te acabo de leer, quejándote de que no tenéis descanso, de que nadie os tiene en cuenta. Te recordaré que, el 18 septiembre del pasado año, cuando, en una admirable conferencia de prensa, elegante tú, con tu estilo tan personal que tanto divierte y agrada a los jóvenes, pusiste el grito en el cielo, en Mónaco, antes de perder 2-1, jugando con 10 por expulsión temprana de Eric García, pidiendo que alguien escuchase a los futbolistas.

Criticaste, de nuevo, como siempre, como cada semana, como cada mes, que estáis cansados de jugar más de 70 partidos por temporada. “Nadie nos escucha, nadie”. Los vividores de UEFA y FIFA no abren la boca. Los dirigentes naciones, de vuestras federaciones, menos que menos. Los dueños de los clubs no se pronuncian. Los presidentes van desesperados buscando dinero bajo las piedras para pagaros. Vuestros entrenadores, otros cualquiera, hablan, hablan, hablan, pero no toman decisión alguna. Es más lo que ha dicho Carlo Ancelotti se lo va a comer con patatas fritas, porque no se atreverá a hacerlo.

Jules Kounde, en una conferencia de prensa el 18 de marzo de 2025. / FRANCK FIFE / AFP

Y vosotros, los futbolistas grandes, los ricos, los aspirantes al Balón de Oro, los campeones de todo, con fama, dinero, popularidad y ranking no hacéis nada. Nada. Recuerdo que aquel día, mira, en Mónaco, donde muchos de los deportistas se refugian (no tú, no) para que su dinero sea más dinero, dijiste que deberías ir a la huelga.

Ole, una huelga. Pero es que tú ( y han pasado ya seis meses, casi un parto) reconociste que ni habláis, ni estáis unidos, ni tenéis asociaciones, o sindicatos, o plataformas, ni siquiera un grupo de ‘whatsapp’, para poneros de acuerdo, para defenderos.

Si vosotros, que tenéis 1.200 representantes, capaces de llevarse su 10, o 15, o 20%, de lo que ganáis, 300 ‘community managers’, que tenéis abogados que os defienden de todo, expertos fiscales para pagar menos impuestos que nosotros (los humanos), no podéis poneros de acuerdo, crear una plataforma que asuste a los clubs, a la patronal, a la UEFA y a la FIFA, no puedo por menos que decirte que os merecéis lo que os está pasando.

No deja de ser sorprendente que no tengáis, con tantos representantes, abogados y 'community managers' como tenéis, un grupo, ni siquiera de 'washap', para poneros de acuerdo y parar esto. Solo vosotros podéis pararlo.

Solo vosotros y no hablo de huelga, no, podéis parar esto. Mira, Florentino Pérez acaba de regalar una prima de 250.000 euros a cada futbolista del Real Madrid, que no estaba ni negociada, por pasar a cuartos de la Champions. La FIFA le dará 125 millones de dólares al ganador del nuevo Mundialito. Jules, qué no entiendes de todo esto. Es dinero, es la economía, amigo (no diré estúpido, como dice la frase tan americana), son los clubs, los dueños, los presidentes, buscando dinero bajo las piedras para pagaros.

En efecto, sois los últimos monos de todo este circo. En efecto, nadie os hace caso y sois los que padecéis las consecuencias. Pero sois los únicos que no tenéis, que no os organizáis, que no cambiáis a los que os representan o dicen representaros.

Menos palabrería, menos conferencias ‘a lo Mónaco’, menos quejas ‘a lo Montjuïc’, ‘monsieur’ Koundé y más plantaros e impedir que juegue con vuestra corta vida deportiva. Si no metéis miedo, si sigue imperando la fama, la popularidad, el prestigio, la cuenta corriente, el Balón de Oro, los títulos, vuestras vitrinas, vuestras redes sociales, seguiréis siendo los perdedores de esta lucha, que no se hace por vuestro deporte, se hace por dinero.

