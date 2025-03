El Espanyol confía en la magia de Cornellà para dar otro golpe ante el Atlético: "No tenemos miedo a nadie"

Finalizó el parón de selecciones y el Espanyol vuelve a su templo, ese lugar donde tan cómodo se encuentra y donde ha sumado 23 de los 28 puntos de su casillero. El cuadro perico es el octavo mejor local de la Liga, por delante de equipos como el Mallorca, el Girona o el Villarreal. Los blanquiazules son felices en el RCDE Stadium, donde exhiben su mejor versión, aquella que le permitió tumbar al Real Madrid el pasado 1 de febrero (1-0). Manolo González confía en dar este sábado (16.15 horas) un nuevo golpe ante el Atlético, otro de los candidatos al título.

No parece mal momento para recibir al cuadro rojiblanco, justo después de los partidos de las selecciones y cuatro días antes de la vuelta de las semifinales de Copa, en las que el Atlético se jugará el pase a la final contra el Barça. Es cierto que el Espanyol no suele ser fiable fuera de casa, pero en el Metropolitano sacó uno de sus mejores resultados del campeonato, un empate a cero en la tercera jornada gestado gracias al sacrificio, la concentración y las paradas de Joan García, que se volverá a examinar ante astros como Julián Álvarez, Griezmann o Sorloth.

🎙️ Manolo González: "És un equip fet per lluitar per tot. Serà molt complicat però confiem en nosaltres i en la nostra gent per a batre al rival"#RCDE #EspanyolAtleti pic.twitter.com/UhCoi6HYTx — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 28, 2025

"El jugador extra"

"El Atlético es un equipazo, pero de la manera que veo al equipo ahora mismo no tenemos miedo a ningún rival. Nos vemos capaces de ganar a cualquiera. Tenemos que ir al 150% y con el cuchillo entre los dientes", proclamó Manolo, que confía en la presión del público. "La afición está de 12, no de 10. Hemos conseguido que el campo sea un fortín. La afición es el jugador extra que tenemos respecto al rival".

Somriu! És divendres i demà tornem a casa. pic.twitter.com/5fVTscusLD — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 28, 2025

La cita para el Espanyol llega dos semanas después de la injusta derrota en casa del Mallorca. Costará olvidar el arbitraje sufrido en la isla, pero es necesario sobreponerse para seguir fuera de la zona del descenso. "Intento quitarle el tema de la cabeza a los jugadores. Les he dicho que si se dan circunstancias que nos perjudican, intenten no perder la cabeza, no irnos del partido. Hemos de competir con nuestras armas y es algo que no podemos controlar, hay que estar centrados en el juego", concluyó Manolo.

Quedan 11 partidos para el final de Liga, contando el aplazado en Vila-real, y los pericos necesitan al menos 4 victorias para lograr números de permanencia.