Koundé estalla sobre el calendario: "Es una falta de respeto a los jugadores, no somos máquinas"

Acabado el partido, y resuelto con comodidad por parte del Barça ante Osasuna (3-0), Jules Koundé compareció con seriedad. "Me enfado por la fecha del partido. Es una falta de respeto al club ponerlo en este día", ha comentado el defensa francés en una entrevista con DAZN, recordando que no solo se refería "al Barça sino también a Osasuna porque estaba Budimir que no ha tenido el descanso necesario".

Y en ese sentido,. Flick ha recordado que "se debe escuchar a jugadores y entrenadores" para encontrar una solución a ese extenuante y "duro" calendario. "Se tendría que parar, no solo lo opino yo sino otros muchos entrenadores", ha dicho el alemán, quien luego reclamó la necesidad de encontrar una solución para proteger al futbolista.

Lewandowski cabecea el 3-0 del Barça a Osasuna tras un gran centro de Fermín en Montjuïc. / Jordi Cotrina

Koundé, entretanto, sí ha estallado con más energía. "Da igual el club, sea Barça, Osasuna o Madrid cuando le pase", ha comentado el lateral derecho azulgrana, explicando que "es una falta de respeto a los jugadores, no somos máquinas". Ha reclamado Koundé que los futbolistas necesitan "descanso" para poder estar al nivel que se le pide en todo momento. "Para producir el juego que producimos y que se compita bien, necesitamos descanso, tienen que entender esto", ha indicado el defensa.

"Pero como ha dicho el míster no queremos buscar excusas, aunque hay un momento en que se debe escuchar nuestra voz. No pueden hacer lo que quieren", ha dicho indignado Koundé, mientras Flick estaba contento, a pesar de la lesión de Dani Olmo. "No es fácil jugar después del parón de las selecciones. He hablado esta mañana con Ferrran para ver cómo se encontraba, lo ha dado todo. El equipo se ha divertido. Estoy muy contento", ha comentado el alemán.

"Frenkie de Jong no es el caso de Dani, espero que pueda jugar el domingo. Todo pinta bien" Hansi Flick — Técnico del Barça

Sobre el cambio de Frenkie de Jong, Flick ha explicado. "No es el caso de Dani, espero que pueda jugar el domingo. Todo pinta bien"; ha asegurado el entrenador azulgrana, feliz además por la respuesta de la afición. "Se ha visto que los aficionados están con nosotros y es lo mejor que nos puede pasar", ha añadido ensalzando "el gran momento de forma de Pedri".

"Lo he dicho muchas veces. Pedri es el mejor mediocampista del mundo" Hansi Flick — Técnico del Barça

Se ha convertido el canario en el faro del equipo. "Con pelota hemos jugado muy bien y nos gusta ver a los titulares y los que salen del banquillo. Con la pelota son unos fenómenos, lo he dicho muchas veces. Pedri es el mejor mediocampista del mundo y lo demuestra muchas veces". Y luego se ha detenido Flick en el rol de medio centro de Gavi en la segunda mitad. "Estoy muy feliz con su rendimiento. Ha jugado de 'seis' y eso nos da más opciones para los próximos partidos".