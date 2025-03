Las claves tácticas del Barça-Osasuna: Balde, el lateral-extremo que asiste

Y, de repente, Hansi Flick modificó su dibujo táctico para reunir a cuatro centrocampistas: Frenkie de Jong, Dani Olmo, Gavi y Pedri. Pero le duró media hora su idea, aunque no modificó el plan ni con la lesión del exjugador del Leipzig porque recurrió a Fermín. Y en medio de tanta futbolista con toque emergió la figura de Alejandro Balde. Antes era lateral; ahora es lateral, interior y extremo.

No estaba Raphinha, pero sí Balde. No había extremo puro. Gavi no lo es. Pero eso no supuso un problema para el asimétrico Barça dibujado por Flick, quien le concedió toda esa banda izquierda al lateral. Y tuvo un impacto inmediato, no solo por la precisa asistencia en el 1-0 de Ferran sino porque conectó a distancia con Frenkie de Jong, mientras Gavi revoloteaba por esa zona. Acabada la primera mitad, Balde solo había fallado un pase, prueba de su fiabilidad. Se ha hecho adulto