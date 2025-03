¿Qué necesidad hay de pintarle la cara a alguien, Nico, o de joderle, Raphinha?

Yo creo que esto también es culpa de las redes, de la nube, de ese cielo virtual, artificial, donde habita el postureo, del ‘trending topic’, de querer ser, de ser, más modernos que los modernos, de ser el máximo, el top, lo más guay.

Creo que por ahí van los tiros, de lo contrario no entiendo, por muy joven que se sea y por muy bueno que sea el deportista, meterse en estos fregados, que lo único que les proporciona son ‘me gusta’ de gente, habitualmente, impresentable.

No hay duda de que todos viven, como se ha señalado millones de veces, en un mundo que no existe, en una burbuja en la que habitan ellos y mil como ellos, pero que no le interesa a nadie por más ruido que generen con sus posturitas y, especialmente, con sus videos o frases para, eso, convertirse en tema del momento y que su frasecita boba pase de móvil a móvil.

Bobadas de abuelo

Incluso me temo que muchísimos de ellos ni siquiera saben que han dicho esa frase o provocado ese ruido, pues tienen sus empleados especializados en esas bobadas. Sé que lo primero que pensarán ustedes (con razón) es “bobadas para ti, abuelo, que ya tienes 72 años y estás marchándote de este mundo”. Pues sí, cierto, como dice Groucho Marx, un puto genio: “Nunca pertenecería a un club que admitiera como socio a alguien como yo”.

Lamine Yamal y Nico Williams. / RFEF

Perdón, me estoy refiriendo a esos futbolistas, pero pueden ser todo tipo de deportistas o estrellas del espectáculo, que suelen decir frases para provocar el eco o parecer más listos y originales que los demás, no solo que los abuelos.

Por ejemplo, ese memo de Rafael Van der Vaart, que antes de meterse con Lamine Yamal debería saber que el niño de lujo del Barça ha hecho ya, en días, en meses, más cosas maravillosas y llamativas que él en toda su gris carrera. Y Lamine, desde luego, no tenía que haber entrado a ese capote. Lo que tocaba es un 'andá pallá, bobo', que diría Leo Messi, que, por cierto, siendo el más grande, esa ha sido la mayor barbaridad que ha salido de su boca.

No hables antes de golear

O, por ejemplo, Vinicius Júnior, que no cesa de decir bobadas y, como anoche, pelearse con los componentes de la albiceleste que le metieron un meneo en el Monumental de River Plate que no veas. Perdona, pero si Argentina te deja boca abajo sobre el césped, si te mete la goleada del año, no abandones el campo recordándoles que tú solito has ganado dos Champions, 'andá pallá, bobo'.

O el más memo de DibuMartínez, ese portero sobradito de Argentina, al que anoche reprendió el bueno, el extraordinario, el caballero de los caballeros, Lionel Scaloni, el argentino de Mallorca, cuando, el chulito de su guardameta se sobró tanto, que hasta se puso a hacer toquecitos con el balón al aire, con sus dos muslos, para que las estrellas de Brasil viesen que él sabe hacer hasta más malabarismos que ellos.

Raphinha y Rodrigo de Paul discuten durante el Argentina-Brasil en Buenos Aires (4-1). / Ap

O no digamos, el cauto, el sensato, el buenísimo de Raphinha, que provocado, cómo no, por Romario, otro que tal baila, soltó que los argentinos se iban a joder cuando les marcara un gol. Y, no solo lo marcó, sino que se pasó todo el partido sin jugar. Peor, aún, ninguneado por los suyos y por Argentina.

Mira, el cuento también va para el gran, joven y divertido, Nico Williams. Si no sois capaces de marcaros el mejor partido de vuestras vidas y, sobre todo, pintarle la cara, como anunciaste a bombo y platillo, a vuestro adversario, no digáis nada, salir al campo jugar bien, de cine (Nico jugó muy bien, pero no como para pintarle la cara a Países Bajos, que también pudo ganar) y, al final, si Unai Simón y Pedri os echan una mano, felicitas al rival, cantas victoria y aprendes a no lanzar anuncios que no vas a cumplir. Ni tú ni los tuyos.

Repito, son jóvenes y quieren vivir en la nube. Sumar ‘me gusta’, ser aún más famosos de lo que son, pero por su fútbol no por su boca, tremendamente limitada, como sabemos todos.

