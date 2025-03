Argentina se mofa de Raphinha: la "paliza" fue a él

"Un minuto de silencio por…. ", gritaban los jugadores de Argentina tras masacrar a Brasil en el Monumental de Buenos Aires (4-1) sin terminar la frase. Eso le correspondía a las miles de personas que llenaban las gradas del templo de River Plate. "… por Raphinha. Y por Brasil. Está muerto", gritaban extasiados los aficionados de la selección albiceleste tras desnudar a una apática e insípida ‘seleçao’, que pone en peligro el puesto de Dorival Jr, su seleccionador.

Vuelve a circular por el país el nombre de Carlo Ancelotti, el técnico del Madrid, como salvador de la patria futbolística brasileña, aunque también se fijan en Filipe Luis, el que fuera lateral del Atlético de Madrid, transformado ahora en el entrenador del Flamengo, una de las sensaciones del país. Gritaban los aficionados ese "minuto de silencio" y también los jugadores.

"Habla menos, habla menos...", le decía Otamendi al jugador azulgrana en plena tangana. Una de las varias que hubo en Buenos Aires. En esa respuesta no solo defendía el central argentino a la albiceleste sino que también pesaba la reciente eliminación de la Champions vistiendo la camiseta del Benfica. Y Raphinha marcó cinco goles en tres partidos contra el conjunto portugués.

Y a Raphinha, que pronosticó una paliza a Argentina en su distendida conversación en el podcast de Romário, se le giró todo en contra. Jugó mal Brasil, deslumbró Argentina sin Messi, quien lesionado veía por la televisión y desde Miami otra exhibición del coral grupo de Scaloni, y la derrota fue "monumental", como la calificó el diario ‘O Globo’, que calificó con un 4.5 al delantero del Barça. Tuvo una actuación discreta, su mejor momento fue una falta lanzada al travesaño, ya en la etapa final del partido. Apareció más en las discusiones que con la pelota en los pies", subrayó el rotativo más importante de Brasil.

"Dinamita" para Argentina

"Dijo que se le tradujeron mal sus palabras. Nació de él decirnos eso ya en el campo", reveló Nicolas Tagliafico, el lateral zurdo argentino. "Yo no estaba en ese momento en qué lo dijo, pero escuché a alguno de mis compañeros que comentó que se le tradujeron mal del portugués", añadió el defensa del Lyon.

Raphinha pelea con Julián Álvarez en el Argentina-Brasil (4-1) celebrado en el estadio Monumental de Buenos Aires. / Reuters / Agustín Marcarian

Y los números avalan ese pobre rendimiento del azulgrana, quien no mezcla bien en una delantera integrada junto a los madridistas Rodrygo y Vinicius, además de Matheus Cunha, el jugador del Wolverhampton. Jugó Raphinha los 90 minutos, vio una tarjeta amarilla en medio de tanta tangana que le costará perderse el duelo con Ecuador, ya en junio, una vez acabada la Liga. Estuvo impreciso en el pase (solo un 64% de acierto), solo un tiro a puerta, el de la falta que escupió el travesaño, y ni siquiera intentó un solo regate.

"No entiendo a esta clase de jugadores que les gusta hablar antes de los partidos. A mí me enseñaron que se hace en la cancha o después. A nosotros nos sirve, esperemos que sigan hablando de nosotros porque así se enciende la dinamita" 'Dibu' Martínez — Portero de Argentina

La "paliza" que él había pronosticado a Argentina siguiendo la pregunta de Romário fue, al final, todo lo contrario. “Les dimos un baile”, contó Julián Álvarez, el delantero del Atlético de Madrid, quien reconoció que las palabras previas de Raphinha fueron “un condimento” necesario en la gestación del triunfo.

Para el ‘Dibu’ Martínez, el portero, fue también capital. "No entiendo a esta clase de jugadores que les gusta hablar antes de los partidos. A mí me enseñaron que se hace en la cancha o después. A nosotros nos sirve, esperemos que sigan hablando de nosotros porque así se enciende la dinamita”, confesó el meta argentino.

Scaloni sale en su defensa

Scaloni, en cambio, salió a defender al delantero del Barça porque entendía que no buscaba ningún mal. "No hace falta hacer declaraciones para que el partido se juegue así. Yo lo disculpo a Raphinha porque sé que no lo hizo a propósito, defiende a su país. Estoy completamente seguro que no ha querido herir a nadie", argumentó el seleccionador, que propinó a Brasil la mayor derrota en la historia de las eliminatorias, superando el 3-0 endosado por Chile en el 2000. Y, además, Argentina no le ganaba a su gran rival por más de tres goles de diferencia desde 1964.

"Yo lo disculpo a Raphinha porque sé que no lo hizo a propósito, defiende a su país. Estoy completamente seguro que no ha querido herir a nadie" Scaloni — Seleccionador argentino

"Esto nos hace mucho daño, es una derrota que nos marca, la responsabilidad es totalmente mía, todo lo que planeamos no sucedió y ya desde el primer minuto", contó Dorival Jr, quien asumió que es "su momento más delicado" en el fútbol, pero no va a claudicar. "Nunca desistí".