Xavier Pujol, CEO del Barcelona Open Banc Sabadell: "Nuestro torneo emociona, la tradición y la proximidad nos diferencian del resto"

Un año más, la capital catalana se prepara para vivir su gran cita con el tenis. Del 12 al 20 de abril tendrá lugar la 72ª edición del Barcelona Open Banc Sabadell, un torneo repleto de encanto y tradición que contará con Carlos Alcaraz como gran favorito en el primer año sin el retirado Rafa Nadal. El CEO, Xavier Pujol, charla con EL PERIÓDICO sobre los entresijos deportivos y económicos que rodean al evento.

Pasan los años, pero siempre se siente algo especial cuando se acerca la cita del Reial Club de Tennis Barcelona. ¿Cómo vive usted la cuenta atrás?

En realidad, nosotros empezamos a trabajar al día siguiente de acabar el torneo. Ya entonces estamos pensando en la próxima edición. Recopilamos datos y analizamos el informe de la ATP, en el que obtuvimos la mejor puntuación el año pasado de todos los torneos del circuito 500. También hacemos entrevistas y encuestas a los sponsors y al público que participa activamente en el torneo. Reunimos toda esa información ya en mayo, en septiembre se incrementa la actividad y a partir de invierno ya llegan cuatro meses intensísimos. Pero lo afrontamos con mucha ilusión porque los resultados nos acompañan. Son excelentes. Funcionamos como un equipo con dos entidades integradas. Es brutal el cariño, la forma de trasladar los valores del Club de Tennis Barcelona a la gestión para que la gente se encuentre a gusto durante toda la semana.

¿Qué distingue al torneo de Barcelona del resto? ¿Qué valores representa?

El factor diferencial y único es conjugar tradición con modernidad. Estuve en el Open de Australia con el CEO del Grand Slam y me hablaba de ese reconocimiento del circuito y del público en general. Hablamos de un torneo organizado por un club con más de 125 años de historia y que cumple ya su 72ª edición. Es un evento que transmite emoción gracias a los colaboradores del club que trabajan todo el año y lo sienten muy suyo, y también a todos los socios involucrados muy activamente en la gestión y el desarrollo con sus hijos, sus nietos y ellos mismos.

Xavier Pujol, junto a la pista número uno del RCT Barcelona. / JORDI COTRINA

¿Cuánto público esperan y qué impacto económico tendrá el Barcelona Open Banc Sabadell en la ciudad?

Esperamos una afluencia de unos 100.000 espectadores. El impacto económico en la ciudad fue de 55 millones de euros el año pasado. En esta edición confiamos en alcanzar los 60 millones.

Se cumplen cinco años desde la pandemia. ¿Se ha logrado ya recuperar los números previos al covid a nivel de ingresos?

Hemos incrementado un 60% los ingresos respecto a la época precovid. Es verdad que todos los eventos deportivos están teniendo pautas similares, aunque no tan extraordinarias como la nuestra. Hemos aprovechado hasta la última esquina del espacio del tenis para incrementar la hospitalidad y el impacto en todos los sponsors. Aquí hemos crecido una barbaridad con cinco nuevos patrocinadores. También hemos hecho modificaciones en la fan zone y la gastronomía. La gente que va al torneo permanece una media de cinco horas diarias en las instalaciones y no solo quiere ver tenis. Busca otras actividades adicionales. Por ello, es vital mejorar la zona de hospitalidad para los sponsors que dedican más inversión al evento, pero también para los jugadores y la fan zone, donde vamos a incrementar la calidad.

El torneo también es una referencia en criterios de sostenibilidad. ¿Cómo se trabaja en este ámbito?

Nosotros fuimos pioneros en la gestión del agua, con una inversión de más de un millón de euros en tres depósitos. Las administraciones públicas nos están pidiendo ayuda para transformar otros clubs. La utilización de energía verde, iluminación led o un torneo sin humo son otras iniciativas que hemos potenciado estos años. En esta edición donde hemos dedicado más esfuerzos, como una inversión y una responsabilidad, es en el ámbito de la accesibilidad. Era una asignatura pendiente que teníamos a nivel de torneo. Hemos invertido 300.000 euros para que cualquier persona que tenga una limitación física pueda acceder a cualquier rincón del torneo. En la hospitalidad, hemos hecho un ascensor que comunica la planta 1 con la 2, y hemos ampliado el número de asientos para espectadores con limitación de movilidad. Ahora tenemos 19 asientos en la pista 1 y 51 en la central.

Xavier Pujol, CEO del Barcelona Open Banc de Sabadell, junto al trofeo del torneo. / JORDI COTRINA

Otra de las líneas de actuación se centra en el plano social y de solidaridad.

Tenemos muchas actividades en este campo, como la Raqueta Solidaria. Con la ONCE organizamos una exhibición abierta al público para que vean el sacrificio de personas con discapacidades practicando tenis, hacemos un mini torneo en silla de ruedas, un clinic de Special Olympics, tenemos una colaboración muy estrecha con el Hospital de Sant Joan de Déu y sobre todo con el charity partner, que es la fundación del club. Su proyecto más importante es hacer actividades a través del tenis en distintos barrios de Barcelona que impactan en más de 500 niños. También destacaría la colaboración con la Fundación Aura, que promueve la inclusión social de personas con discapacidad intelectual, que también tendrá presencia en el torneo.

¿Cómo se las ingenia cada año para que el torneo siga siendo rentable y competitivo? ¿Qué importancia tiene Banco Sabadell en esta buena salud?

Sin el apoyo incondicional de Banco Sabadell durante estos 17 años no hubiese sido posible consolidar este torneo. Nos apoyaron en un momento muy difícil en 2008. También hablaría de dos factores claves: el equipo y el espíritu autocrítico. Nos comparamos con todos los torneos, no solo con los 500. También con los mejores. En Australia me explicaron la historia del torneo y cómo lograron competir con otras ciudades. Nueva York, Londres o París, sedes de los otros tres Grand Slam, tienen una atracción de púbico extranjero constante. La generación de ingresos es sencilla. El CEO me decía que ellos estaban en el "culo del mundo", hablando claro y mal. Le costó atraer a las mejores raquetas del mundo. Tuvieron que desarrollar una estrategia basada en la innovación. El 50% de las cosas que pasan en Australia son nuevas cada año, segmentando cada una de las iniciativas.

¿Es difícil mantener la competitividad respecto a Madrid tratándose de un torneo de categoría distinta?

Como país es un lujo tener estos dos torneos. No compiten, son totalmente compatibles y sinérgicos. Tenemos mucho más a compartir que a competir. El nuestro es una boutique en la que se personaliza el servicio hasta límites insospechados. Los jugadores lo ven. La proximidad de los jugadores al público es imposible que la tenga Madrid. Allí todo es mucho más impersonal por tamaño.

Xavier Pujol, en la pista central del RCT Barcelona, todavía en trabajos de ampliación de su capacidad para el torneo. / JORDI COTRINA

En esta edición Alcaraz lidera un elenco muy atractivo con seis tenistas en el top-12 del ranking, como Ruud, Tsitsipas o Rune.

Hay que felicitar a David Ferrer y su equipo técnico. Han hecho un trabajo extraordinario y muy meritorio porque este año nos ha salido un nuevo competidor en la semana. Múnich pasa de 250 a 500. Barcelona es muy atractiva para los jugadores. Nuestro torneo emociona, la tradición y la proximidad nos diferencian del resto. El cuadro se ha reducido a 32 jugadores, desde el lunes se van a ver partidos de los top-10, cosa que hemos detectado en la curva de la compra de entradas.

El griego Tsitsipas, precisamente, aseguró que si algún día organizaba un torneo en su país tomaría a Barcelona como modelo. Debe ser un orgullo un elogio así.

Creo que de los piropos que nos han dedicado este ha sido el mejor. Ese factor de proximidad y cercanía es lo que queremos que defina nuestro torneo. Le di un abrazo. Me tuve que subir a un taburete, pero quise agradecerle personalmente ese detalle.

Será la primera edición después del adiós de Nadal. ¿Se echará mucho de menos al astro balear?

Rafa lo ha sido todo para nosotros. Le estamos muy agradecidos por su lealtad. Solo faltó por lesiones. Él nos dio un punto más de excelencia. El mejor jugador del mundo se merecía el mejor torneo del mundo en su categoría. Es socio de nuestro club y tenemos una ilusión enorme por hacerle el homenaje que se merece. No será este año, él quiere centrarse en el homenaje de Roland Garros, pero algún día lo haremos.