¿Y si Perico no hace este año el Tour y la Vuelta?

La pregunta que ya pueden empezar a formularse los amantes del ciclismo es si Pedro Delgado hará el Tour y estará este año en la Vuelta. Cualquier respuesta negativa tiene una repercusión mediática que no beneficia ni a Televisión Española ni a las propias carreras, hasta el punto de que se puede afirmar sin margen de error que sobre todo una ronda española sin el excorredor segoviano no sería la misma, porque muchas veces la prueba va más allá del rendimiento de las figuras ciclistas que concurran a la carrera.

El riesgo es inminente y la pelota está en el tejado de los responsables de TVE. Ya se dio una circunstancia parecida en el Tour de 2013, aunque al final la situación se pudo resolver y la voz de Delgado volvió a resurgir con fuerza al lado de la de Carlos de Andrés para comentar las etapas; unas veces por Teledeporte y otras por La1, dependiendo de la importancia del día. Sin sus retransmisiones el ciclismo en España sería un deporte diferente.

En la Volta

Delgado está esta semana por la Volta para efectuar desde las metas de la ronda catalana los comentarios en castellano de la carrera, siempre en compañía de Carlos de Andrés, como una pareja indivisible que lleva dos décadas dando las grandes citas del calendario internacional de ciclismo. Los seguidores de este deporte disfrutan con los chascarrillos de Perico y la risa contenida, no siempre, de De Andrés.

De hecho, la situación se agrava cuando se recuerda que mucho antes de ponerse delante del micrófono Delgado fue corredor -y no un ciclista cualquiera- y disputó su primer Tour con el uniforme del Reynolds por allá 1983 y la Vuelta un año antes. Desde entonces, bien sea sobre la bici o detrás de las cámaras, Perico no se ha perdido una ronda española por lo que acumula hasta ahora 42 ediciones cubiertas de forma consecutiva, algo inalcanzable para muchos de los mortales que aman y disfrutan de este deporte. Y del Tour no digamos, con unas cifras parecidas.

Un Tour y dos Vueltas

Las ha visto de todos los colores, ha ganado dos ediciones de la Vuelta y ha sido otras tres veces podio de la carrera. Entremedio no hay que olvidar la victoria en el Tour de 1988 y los podios anterior y posterior a la edición premiada. Un día, una vez retirado, se aventuró con el micrófono televisivo, primero junto al siempre recordado Pedro González y después con De Andrés. La continuidad en TVE como comentarista es ahora lo que está en riesgo.

Quedan semanas para arreglar la situación, mucho antes de que comience el Tour y con tiempo para que la Vuelta se ponga a caminar por territorios italianos, en pleno mes de agosto. Pero la advertencia de peligro está colocada en lugar visible.

Porque por años que pasen y figuras nuevas que se presenten, tal como se vio este lunes en la salida de Sant Feliu de Guíxols, Perico es un atractivo de las carreras. Entre que los corredores permanecen más tiempo encerrados en los autobuses que dejándose ver entre los aficionados, que cuando salen del vehículo lo hacen deprisa y corriendo para ir al podio y luego a la zona de salida, sigue siendo Delgado el que acapara la atención del público hasta casi agotar las baterías de los móviles de tanto selfie solicitado.

Suscríbete para seguir leyendo