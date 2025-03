La compañía catalana Parlem presentó al Barça un proyecto casi idéntico al del moldavo Birladeanu una semana antes de registrarse New Era en España

La elección de New Era Visionary Group (NEVG) como empresa responsable de la conectividad y estructura telefónica del Camp Nou (antenas, repetidores, fibra óptica, 5G, etcétera), además del negocio de la telefonía móvil y todos sus servicios derivados, ha causado una gran perplejidad en el sector de las telecomunicaciones, donde todos se conocen... Y donde nadie sabía nada de quién era NEVG.

Para entender mejor todo el proceso conviene tener en cuenta que no fue el FC Barcelona, sino la empresa constructora turca Limak, la que puso en marcha el 'tender' (proceso de selección formal) para el proyecto de conectividad del Camp Nou. Era, y es, una de las obligaciones contractuales de Limak dentro del prolijo contrato entre el FCB y la constructora.

Fuentes del sector consultadas por EL PERIÓDICO confirman que fue Limak la que envió el pliego de condiciones a diferentes compañías de reconocida experiencia en el sector de las telecomunicaciones, como son Cellnex, Orange o Telefónica. Limak, obviamente, necesitaba saber qué modelo de telecomunicación desplegaría cada compañía para el remodelado Camp Nou en el caso de ganar el concurso. Por ejemplo, Cellnex presentó el queimplementó en el Estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid, mientras que la carta de presentación de Orange fue su experiencia en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Fuentes conocedoras de aquel concurso explican a este diario que en un principio el FC Barcelona le habría comunicadoa Cellnex Telecom Españaque había sido la compañía ganadora de ese 'tender' y que le harían llegar la ‘comanda’ en pocas semanas. La intervención del FCB en este caso podría sorprender ya que, por sentido común, debería ser Limak quien asumiera esa responsabilidad. Es como si el FCB, por ejemplo, interviniera en la elección de la empresa que debe proveer el cemento o el hierro.

Cellnex Telecom España, según esas mismas fuentes, nunca llegaría a recibir el contrato final y explican que la propuesta final recayó finalmente en Orange, también a través del FCB, si bien acompañada de una indicación adicional: para desarrollar el proyecto integral de comunicación del Camp Nou tendría que asociarse con una empresa llamada New Era Visionary Group, cuya filial española estaba domiciliada en Barcelona (en un piso particular del barrio de Sant Andreu) y la empresa ‘madre’ establecida en un ‘coworking’ de los Emiratos Árabes Unidos, Ras-Al-Khaimah, el más opaco de la región según expertos en paraísos fiscales. El propietario de NEVG es Ruslan Birladeanu, ciudadano de Moldavia, que ya estaba colaborando con el FCB como licenciatario de un café y, a través de su hijo, de relojes de lujo.

Aparece NEVG

Fue el jueves 21 de noviembre de 2024 cuando el FC Barcelona hizo oficial que New Era Visionary Group pasaba a ser de forma oficial el nuevo Official Telecom Operator del Club durante los próximos seis años, desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2030 (en el enunciado, el club se equivocó al decir cinco años). El FCB afirmaba en su comunicado que NEVG era “líder mundial en conectividad e integraciones de infraestructuras”, cuando en realidad nunca había hecho ningún trabajo previo ni se le conocía en el mundo de las telecomunicaciones.

Es decir, NEVG carecía de edificio corporativo y de estructura administrativa y de personal. A pesar de ello, el FCB también aseveraba en su nota de prensa que “NEVG servirá como integrador de sistemas maestros, supervisando el diseño y la implementación de este sistema de vanguardia [en referencia al 5G]” y que el Camp Nou contará “con la tecnología más innovadora de NEVG”. ¿Cuál es esa tecnología si NEVG necesita ir de la mano de Orange para poder desplegar ese negocio?

Estado de las obras del Spotify Camp Nou. / FCB

Las diferentes fuentes del sector consultadas por EL PERIÓDICO, y que han tenido acceso a las condiciones del concurso, afirman que el presupuesto total para implementar toda la infraestructura y tecnología en telecomunicaciones para el nuevo Camp Nou ronda los 12 millones de euros, dinero que sale del presupuesto que tiene firmado Limak con el FCB. La pregunta clave es: de esos 12 millones, ¿cuántos recibe Orange para desplegar toda su infraestructura? ¿Con cuánto se queda NEVG por su intermediación?

Barça Mobile

La otra parte de este pastel es el llamado ‘Barça Mobile’, un negocio que también desplegará NEVG conjuntamente con Orange, que será la empresa que instalará las antenas, repetidores, etcétera. Entonces, ¿qué hará NEVG? ¿qué aportará? En el comunicado del FCB se podía leer que “Barça Mobile ofrecerá todo su abanico de servicios a toda la afición, así como a otras personas que puedan estar interesadas, como tarifas móviles, servicios de datos y fibra óptica, entre otros”. Y es aquí, en este punto, donde aparece la primera gran sorpresa, no la única, después de la investigación llevada a cabo.

Barça Connect

EL PERIÓDICO tiene acreditado que el 20 de febrero de 2024, el director de compras del FC Barcelona, César Martínez, y el responsable de compras del departamento de IT (área de tecnología y transformación digital) del FCB se reunieron con la empresa catalana Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions S.A.

Parlem, constituida en julio de 2014 y cotizada en bolsa, le presentó al FCB un proyecto y un plan de negocio llamado ‘Barça Connect’ para ser el operador virtual del club azulgrana, es decir, a imagen y semejanza del negocio ‘Barça Mobile’ adjudicado después a NEVG por el FCB. Una de las diferencias radicaba en que ‘Barça Connect’ se planteaba implementarlo a través del departamento del Barça Innovation Hub como uno de sus servicios digitales. En la propuesta presentada por Parlem se exponía que ‘Barça Connect’ podría proporcionarle al FCB unas ganancias de 35 millones de euros.

Recordemos la reunión de trabajo entre el FCB y Parlem: 20 de febrero de 2024. Pues bien, solamente siete días más tarde, siete, el 27 de febrero, fue constituida en el Registro Mercantil la empresa New Era Visionary Group Iberia SL, cuyo administrador era Francisco Maza Sánchez, ciudadano español condenado en Andorra en 1999 a seis meses de cárcel por estafa y falsedad documental.

Llegados a este punto sorprende una cosa... que no es menor. Si para desplegar toda la infraestructura de telecomunicaciones del Camp Nou, el FCB/Limak sí hicieron un 'tender' invitando a diferentes empresas líderes del sector, ¿por qué el nuevo modelo de negocio de ‘Barça Mobile’ se ha adjudicado directamente a New Era Visionary Group, una empresa nueva y sin experiencia que utilizará la potentísima marca Barça a su conveniencia? ¿Qué filtros de control interno ha pasado NEVG dentro del club, ya sea en el departamento de compliance o de márqueting?

Joan Laporta, durante la comparecencia de prensa del pasado 14 de enero en que dio explicaciones por el caso Dani Olmo. / VALENTÍ ENRICH

Segunda sorpresa. Demos por sentado que la propuesta inicial presentada por la compañía Parlem para desarrollar el proyecto de telefonía móvil, datos, fibra, etc, llamada ‘Barça Connect’, y la presentada después por New Era Visionary Group, ‘Barça Mobile’, fue producto de una gran casualidad en el tiempo y que nada tienen que ver una cosa con la otra, a pesar de que solo transcurrieron nueve meses entre la reunión de Parlem con el FCB y el anuncio oficial del FCB eligiendo a NEVG.

Pues bien, para poner en marcha y desplegar todo el proceso de implementación del negocio ‘Barça Mobile’ de NEVG, esta empresa, o quizá el propio FCB, o tal vez incluso Orange, porque algunos ‘actores’ se han acogido a la palabra de moda (“confidencialidad”) y este diario no ha podido acreditarlo con con exactitud, han fichado a tres extrabajadores de Parlem.

Y no han contratado a tres profesionales cualquiera, no. De Parlem se han ido a ‘Barça Mobile’ el director de márqueting, Isaac Comajuncosa; el Product Manager, Carlos Manzanares; y la responsable de Patrocinios y Eventos, Cèlia Molas. Es fácil deducir que alguno de esos tres profesionales estaría supuestamente al corriente del proyecto ‘Barça Connect’ de Parlem y que participaron en el mismo. Así fue. El director de márqueting tuvo un papel activo en el desarrollo del proyecto ‘Barça Connect’ de Parlem Telecomunicacions que se le presentó en febrero de 2024 al FCB.

También llama poderosísimamente la atención que los tres trabajadores citados abandonaron Parlem pocos días antes de que el FCB y NEVG hicieran oficial el acuerdo en noviembre de 2024.

Asientos VIP

La aparición de New Era Visionary Group en el entorno del FC Barcelona no es menor, de hecho ha sido de vital importancia para la entidad azulgrana por otro tema que no tiene absolutamente nada que ver con la implementación de la red de telecomunicaciones del Camp Nou o el negocio de la telefonía móvil.

NEVG, aunque cueste creerlo, ha sido la empresa que adelantó 28 millones de euros al FCB desde su banco de los Emiratos Árabes para la explotación a 30 años de una parte de los asientos VIP del futuro Camp Nou. Una sorprendente inyección económica que permitió al FCB poder inscribir, fuera de plazo, a Dani Olmo y Pau Víctor, que están jugando de forma cautelar gracias al dictamen del CSD.

Recordemos que tanto el presidente Joan Laporta como la vicepresidenta Elena Fort se negaron a dar el nombre de las empresas que habían adquirido los derechos de explotación de los asientos VIP ante los medios de comunicación amparándose en cláusulas de confidencialidad. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha manifestado en diferentes ocasiones que la operación de los asientos VIP entre NEVG y el FCB es muy sospechosa y así lo han denunciado al CSD.