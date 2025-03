Un penalti al cielo, por Lluís Carrasco

Lamine Yamal, tras fallar en la tanda de penaltis frente a Países Bajos en la Nations League. / Reuters

Debo reconocerles que el mundo del fútbol de selecciones, exceptuando la fase final tanto del Europeo como del Mundial, me interesa bien poco, y solo me produce desasosiego por las posibles lesiones que puedan sufrir los jugadores de mi Barça en momentos tan trascendentes como el que estamos viviendo. Esta verdad está fundamentada en mis apegos personales, sociales y políticos y, por qué no decirlo, también en mis manías, mis fobias y mis filias. Pero me gusta el fútbol, y mucho, y si un día como el del domingo invita a pocas ferias, con lluvias que no cesan, una temperatura exterior inhóspita, el libro del momento que no te acaba de enganchar, y por televisión solo te ofrecen soporíferos telefilmes alemanes con actores sobreactuados, telefilmes por cierto, que solo programan en fin de semana, soy capaz de sintonizar al inefable Rivero y mirar de reojo, sin entusiasmo, si Lamine Yamal saca de la chistera alguna genialidad que haga menos deprimente el domingo.

Y ahí estaba él, en un partido entretenido por los goles (que no por un juego insulso y banal) en las postrimerías del mismo, firmando una locura tan exuberante y plástica como aislada (ya que su partido fue anodino) y arrancando elogios a cuantos narraban el momento. Y tras ese tercer gol de España, tercer empate holandés y hacia los penaltis, que eso sí le gusta a uno cuando le da igual el resultado.

¿Y quién falló por parte de los españoles? Poesía: el mejor, Lamine Yamal, y pensé que era una suerte. Con 17 años y el mundo entero rendido otorgándote trofeos, reconocimientos, elogios y alabanzas, ese fallo, esa 'cagada' en el momento clave y tras firmar hace tan unos minutos una maravilla ante los ojos del mundo, es una cura impagable de realidad, de verdad y de vida. Una errata que significa y significará una bofetada de humildad que te abrirá los ojos y te permitirá aprender que, al cielo, se llega a veces antes por el camino del error que el del acierto, de la crítica que de la loa desbocada. Y ahora… Vuela, chaval. ¡Vuela!