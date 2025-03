La lluvia desluce el estreno de la Volta

Cuando llueve los discos chirrían y el pelotón se convierte en una orquesta de bicis. Todos frenan porque no hay más remedio. El peligro acecha, el cansancio se nota mucho más con el cuerpo mojado y con la rueda trasera mojando la badana del coulote que se convierte en una especie de pañal que se resiste a chupar el agua. No hay nada agradable que invite a pedalear. Lo recomendable sería haberse quedado en casa y dejar la salida en bicicleta para otro día. Pero es la Volta, que se estrena en tierras ampurdanesas, que asiste al tormento del agua y que ve como un chaval de 19 años, el británico Matthew Brennan, da la gran sorpresa en Sant Feliu de Guíxols.

La lluvia desluce el estreno de la ronda catalana. La previsión del tiempo citaba al agua sólo en la parte final, pero cuando el pelotón pasa por primera vez por Sant Feliu, a 60 kilómetros de la llegada, una tromba envía a los espectadores a los bares y a sus casas, mientras los ciclistas sufren sólo por tratar de ver algo entre unas gafas sin limpiaparabrisas.

La bonificación para Enric Mas

Sin embargo, ellos no paran. Todo lo contrario. Frenan porque no hay más remedio, pero buscan sorprender al rival como hace Enric Mas, en el esprint de Llagostera, donde pasa primero y logra tres segundos de bonificación. No se le recuerda al ciclista mallorquín en circunstancias parecidas, en la lucha por restar tiempo en las metas volantes. Es la muestra de lo que por la mañana descubre su director, José Joaquín Rojas, antiguo compañero en el Movistar. “Está muy bien y luchará por el podio”. Pues ya es cuarto de la general y aventaja a Primoz Roglic y a Juan Ayuso, que parten como favoritos.

Mas demuestra que las oportunidades no hay que dejarlas pasar, sobre todo cuando los chubasqueros camuflan mucho más a los favoritos de una carrera. Una Volta donde se arriesga, donde no se regala nada, donde las estrellas ruedan delante, mandan a los gregarios a tratar de cortar a ciclistas que pueden resultarles molestos cuando la carrera se ponga más activa y que buscan que corredores como Sepp Kuss, Geraint Thomas y hasta Richard Carapaz con reservas comiencen a olvidarse de cualquier lucimiento en la general.

Marc Soler, en acción

Una Volta en la que ya los ayudantes de Juan Ayuso en el UAE, sobre todo Marc Soler, impulsan al pelotón para eliminar a adversarios. “Vengo a intentar ganar la Volta”, avisa Ayuso en el Port Nàutic de Sant Feliu, donde se estrena la Volta con un sol que engaña a los corredores, un sol que sólo luce en la salida neutralizada pero cuando se baja la bandera de cuadros que descubre que ya se va en serio comienza a llover, a fastidiar a los ciclistas.

La segunda etapa. / LA VOLTA

“Roglic viene a ganar. Está muy bien de forma”, cuenta Patxi Vila, el director del corredor esloveno en el Red Bull Bora. El vencedor de la Volta de 2023 también araña un segundo en Llagostera y conduce al pelotón de los favoritos hasta que se lanza el esprint final, siempre marcado, como si demostrase que no quiere separarse de él, por Ayuso, que no quiere sorpresas en la meta de Sant Feliu donde el joven Brennan les roba la cartera a dos corredores del Alpecin, compañeros del ausente Mathieu van der Poel. Son Tibor del Grosso y Kaden Groves, este último principal favorito en el caso de esprint, pero que como la meta pica para arriba se queda sin fuerzas y sólo puede observar el sorprendente triunfo de Brennan que obsequia al Visma con una victoria inesperada.

Este martes, con menor riesgo de lluvia, sol y algo de calorcillo, los corredores llegarán a Figueres desde Banyoles, con el obstáculo de Sant Pere de Rodes por el camino, una subida que debe impedir que el pelotón llegue compacto a la ciudad de Salvador Dalí, un artista que se inspiraba mientras veía a los corredores retorcerse en los puertos del Tour.

