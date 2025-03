Lamine Yamal, extraterrestre y humano a la vez

A Lamine Yamal no se le había visto aún lanzar penaltis. Y ya sabemos que al menos hay un aspecto en el juego que tiene que mejorar. Eso lo humaniza, y más después de la obra de arte que consumó en la prórroga, un tercer gol de estrella de otro planeta. Pero su lanzamiento en la tanda con que se resolvió la eliminatoria entre España y Países Bajos fue muy defectuoso. Le toca practicar más desde el punto de la pena máxima. Pedri, en cambio, no falló, y rubricó el pase a la Final Four de la Nations League.

Una clasificación lograda a costa de un sobreesfuerzo. Si ya resulta poco comprensible que la UEFA corte las competiciones domésticas a estas alturas de temporada, cuando empiezan las rectas finales hacia los títulos, cabe interpretar como una imprudencia de gran desconsideración a los clubs que las eliminatorias empatadas de la Nations League se resolvieran con una prórroga. Como si los futbolistas no arrastraran suficientes minutos en sus piernas.

Lamine Yamal celebra el tercer gol de España ante Países Bajos en Valencia. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Tres de los cuatro emparejamientos se definieron en el tiempo extra, incluido el España-Países Bajos. No es difícil imaginar a unos cuantos presidentes y entrenadores por Europa escupiendo víboras al ver el desgaste de sus jugadores.

Luis de la Fuente fue amable con el barcelonismo al dosificar a Pedri y ahorrar su titularidad. Que hay partido contra el Osasuna a la vuelta de la esquina por gentileza de los organismos competentes de Madrid, poco respetuosos ante el esfuerzo de los clubs y los jugadores. Y con Pau Cubarsí en el parte de guerra de la ida, el detalle de De la Fuente fue de agradecer.

Lamine lo juega todo

Pedri saltó en el minuto 84. Poco tiempo para temer riesgos. Pero, claro, no jugó solo seis minutos, sino media hora más gracias a la prórroga que requirió necesaria la UEFA. Una prórroga en la que Lamine Yamal se salió con un golazo, el tercero de España. Control excelso a un pase brillante de Dean Huijsen -ojo a este central de solo 19 años-, regate seco de tacón con la derecha y zurdazo cruzado para hacer estallar la red. Una obra enorme del adolescente de Rocafonda, que lo jugó todo.

A sus 17 años, Lamine Yamal es imprescindible para Hansi Flick y para De la Fuente. Normal, con goles así. Pero este domingo estuvo 120 minutos en el campo. A ver cómo descansa de aquí al jueves, con la Liga en juego. Dani Olmo acumuló 84 minutos, sustituido por Pedri. Y Frenkie de Jong, 105. No fue reemplazado hasta el descanso de la prórroga, pero eso es ya achacable a Ronald Koeman.

Pedri celebra el gol decisivo en la tanda de penaltis. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Lamine jugó mejor que en Rotterdam, aunque en general se mostró impreciso en el último pase; se resarció en la construcción del 2-1 de Oyarzabal. Y, por supuesto, con la obra maestra del tercer gol. Olmo hizo un partido de cositas, de detalles, pero el error en la entrega que precedió al segundo tanto naranja manchó su actuación. De Jong mostró jerarquía, como suele hacer cuando se pone la camiseta de su selección. No se le vio, no obstante, ninguna acción trascendente. Hizo lo que se le da mejor, que es esconder el balón.

Afición enganchada

En la segunda parte saltó Ferran Torres, en el minuto 69, así que en total dispuso de una hora de juego aproximadamente. Unai Simón le concedió el brazalete de capitán por aquello de que jugaba en casa, en un Mestalla que siempre le silbó y ayer le respetó. No ejerció de delantero dinamizador como acostumbra últimamente en el Barça. Actuación discreta, aunque no falló en su turno en la tanda de penaltis. Ni Pedri.

"Es muy bonito marcar un gol que ha hecho a la gente feliz. No podía ser posible esta clasificación sin Unai Simón, que paró dos o tres penaltis. Estoy muy contento, y más al ver que la afición está tan enganchada a nosotros. Creo que la Eurocopa ha hecho que mucha gente se haya acercado a este equipo", dijo el centrocampista canario a ras del césped de Valencia.

Los penaltis, ciertamente, marcaron la noche. Los penaltitos, en realidad. Y no hubo nada que responsabilizar al VAR. Clement Turpin, el árbitro francés, salió con el silbato travieso. Avisó pronto dónde estaba el listón con la pena máxima que regaló a España. Un empujoncito a Oyarzabal se convirtió en ventaja española. Un agarroncito -todo en diminutivos- de Le Normand a Memphis Depay se transformó en el empate. Los penaltis en mayúsculas vinieron después y ahí le puso Pedri el colofón.